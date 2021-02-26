社評：借鑑外地操作經驗 消費券須化繁為簡

政府欲振市道

市民視為派糖

疫情曠日持久，本港經濟深度衰退，新一份財政預算案，提出一系列逆周期措施，涉款1200億元，其中一項最多人討論的措施，是向全港合資格成年人，每人發放5000元電子消費券。當局表示整個計劃涉款約360億元，消費券將分5期發放，行政費預料將要6億元。疫情之下，澳門、台灣、新加坡等地皆有推出不同形式的消費券計劃。財政司長陳茂波表示，借鑑外地經驗，定下消費券有效使用限期，以及分期發放，對拉動消費作用最有效，當局希望消費券使用範圍，可以廣泛涵蓋本地商戶，市民無論光顧街市、商場、食肆、實體零售店還是本地網店，都能使用，然而公眾初步反應卻平平。

去年政府全民派錢1萬元，陳茂波曾表示消費券「手續繁複」；今年政府選擇派電子消費券，不少市民的即時反應，都是「為何不直接派錢」。有人不滿電子消費券限制多多，既不能用來繳交水電費，也不能像現金般儲存起來，以備不時之需，分期發放亦不便市民運用消費券購買手機、電腦或貴價電器等。細察政府和市民的說法，不難發現分歧根源，在於如何看待電子消費券定位。

政府視消費券為一項逆周期措施，最大目的是刺激市道、促進消費帶動經濟。陳茂波提到，部分市民生活拮据，消費券可減輕日常開支壓力，惟他同時明言，派發消費券的用意，是幫助中小企、零售及餐飲等受疫情影響行業。政府期望今夏疫情逐步好轉，消費券配合商戶推廣促銷項目，可以帶動整體消費，達至乘數效應，這亦是為何官員非常關心，如何確保消費券只能用於本地商戶，不會出現外溢效應，肥水流往別人田。可是在一般市民眼裏，派消費券就是派糖紓困，不會像政府般考慮那麼多措施目標。

政府推算，預算案各項措施可為經濟增長貢獻兩個百分點，當中單是電子消費券計劃，便可提振0.7個百分點。然而市民對這些數字不會有感覺，一般人關心的，是消費券使用是否方便。很多人從一開始便將消費券視為另類派錢，很自然得出「既然要派，何不派現鈔」的疑問。平情而論，去年澳台星等地分別推出消費券計劃，其實都是以刺激市道振興經濟為首要目的，去年澳門行政長官賀一誠宣布電子消費卡計劃，便明言措施目標是穩定小企業及員工飯碗。現在港府所提出的做法，諸如不得用於支付水費電費等，其實也是參考了澳門台灣的經驗，問題在於當局不習慣從市民角度看問題，與民溝通能力亦不足，未有做好期望管理，事後解說難免被動吃虧。

汲取澳門台灣經驗

審慎處理公平問題

消費券計劃有特定政策目標，由設計到執行操作，一定比派錢更為複雜，關鍵是如何化繁為簡，減少行政成本和失誤，避免令商戶和市民感到不便，當局既要積極借鑑外地經驗，同時亦要考慮本地情况。新加坡的消費券計劃着眼支持酒店旅遊業，使用範圍最小；澳門和台灣的涵蓋面則較寬，兩地政府均提到，直接派現金，民眾未必馬上用在消費上，甚至會把錢儲起，派消費券可以減少這類情况。澳門採用的模式，是派發可增值的消費卡，台灣則是讓民眾以1000元新台幣（下同），購買價值相當於3000元的消費券，紙本及電子兩個方式任君選擇，實際執行起來，大多數台灣民眾都是用紙本。

紙本券與電子券各有優點缺點。電子券的最大問題，是並非所有市民和小商戶都有用電子支付系統，無論澳門和香港都面對這一問題。有人質疑電子消費券「只會益了大財團」，港府則強調，疫下為了減少病毒傳播風險，去年抗疫基金已撥款資助商戶安裝八達通收費系統。政府若要推出電子消費券，就必須加強力度，協助小商戶小檔攤採用電子支付系統，這不僅是公平問題，同時亦是推動香港邁向「無現金社會」的一個契機。倘若現實顯示確有很多小商戶無法用電子支付，當局就應該慎重考慮，是否有其他修正方法。

紙本券一大問題是較易偽冒，去年台灣便曾搗破偽冒消費券案件；另外，夜市攤販小額消費，民眾想用大額紙本券，攤販卻無法找贖，也是常見問題。台灣的消費券計劃，行政成本至少4億港元，只比本港電子消費券計劃預料的6億元便宜一點。香港的情况，是否適合紙本電子「雙管齊下」，還是只用電子消費券，當局需要權衡利弊，倘若發現兩者皆不符合「港情」，就應及早修改，勉強為之，隨時弊多於利。

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