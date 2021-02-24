社評：網上預約排長龍 疫苗接種要理順

當局低估使用量

官僚須換位思考

百萬劑科興疫苗上周五率先運港；本周稍後時間，百萬劑BioNTech「復必泰」疫苗預料亦將抵達，日後市民接種新冠疫苗途徑有四，包括29個社區疫苗接種中心、醫管局轄下普通科門診、長者及殘疾人士院舍，以及逾千間私家診所。科興疫苗與復必泰所用技術不同，前者相對容易儲存，適合一般診所等環境使用，後者則需要超低溫冷藏，配套要求較高，為此當局所設的社區疫苗中心，多以接種復必泰為主，專門接種科興疫苗的則有5間。

5間負責接種科興疫苗的中心，後天正式投入服務。政府昨天安排其中一間中心「試業」，為200名醫護及安老院舍等人員接種，當局同日亦啟動了網上預約系統，開放5個優先組別人士登記。本港新冠疫苗接種正式進入實戰階段，觀乎首日網上預約情况，反應算是熱烈，約有7萬人成功登記， 5間疫苗中心「開業」後首兩周的接種名額全數爆滿，未知有多少人向隅，然而無論是成功登記者，還是向隅失望的市民，很多人都投訴網上預約安排不周，等待復等待，費時又失事。

新冠疫苗接種計劃要成功，政府必須從需求和供應兩方面入手，一邊鼓勵市民接種、克服公眾猶豫冷感，一邊理順疫苗接種安排、確保供應充足。放眼外國經驗，疫苗計劃展開初期，接種率一定偏高，然而隨着最有意欲打針的一群完成接種，如何克服公眾猶豫，才是困難所在，以色列接種率達到五成，被視為成功例子，現在一樣面對這一需求瓶頸。公眾猶豫對本港新冠疫苗接種需求影響有多大，仍是未知之數，不過話說回來，港府的接種計劃才剛剛開始，網上預約反應熱烈，應是預期之內，科興疫苗和復必泰各有捧場客，當局理應早有周全計劃和配套應對，倘若官員多從用家角度考慮問題，昨天出現的一系列預約登記問題，大有機會避免。

一套面向萬計市民的網上電子系統，正式啟用前理應做過很多測試，確保不會有嚴重「甩漏」，可是疫苗接種預約系統啟用後最初40分鐘，卻因不勝負荷，一度無法登入，另外亦有市民發現系統有漏洞，即使不屬於醫護、長者等5類優先接種人士，一樣可以預約，結果有約百名市民成功預約，意外地參與了昨天社區中心的「試業」接種。官員辯稱「任何電腦系統都有上限」，然而若非當局低估了使用量，頻寬不足導致網絡塞車的情况，就絕對可以避免發生。

當局強調，系統調整後已可順利登入，可是市民卻發現，昨早預約高峰期，單是網上輪候時間就要一個小時或以上，終於輪到自己時，卻發現已經額滿。預約登記程序繁複，是排長龍主因之一，成功登入網站的市民，必須在30分鐘內，細看大堆條款，回答多條問題，確認知道接種風險等，才能完成登記程序，半句鐘時間，其實僅僅夠用。從官僚角度，有了這樣的確認程序，一定最「穩陣」，萬一用家接種疫苗後出了什麼問題，當局也可撇清責任，可是相關程序，其實可以交由臨場接種人員負責，由當事人簽紙確認，現在當局的做法，令到預約登記流程變得複雜和耗時。疫苗接種分開很多階段，科興疫苗之後，又到復必泰，政府若不理順預約登記安排，類似情况有可能一再出現。

疫苗計劃多管齊下

加快私家診所接種

根據當局之前的說法，每間接種中心一天最多可為2500人接種。若以昨天7萬人已預約接種這一數字推算，目前每間接種中心一天接種的名額僅為1000個，連上限一半也不夠。當局解釋，初期不會用盡名額，待接種中心人員逐步熟習流程、運作暢順後，再逐步增加。疫苗接種，新硎初試，步伐審慎一些，可以理解，不過當局亦要留意，疫苗接種初期，需求一定偏高，瞻前顧後、步伐太慢，同樣不恰當。疫苗接種計劃多管齊下，政府應加快推進其他接種疫苗途徑。當局表示，希望在3月中之前，安排私家診所為市民接種疫苗，有私家醫生則表示，「最快」下周中可以為市民接種。對於一般市民來說，私家診所必有一間在附近，比起到社區中心接種，可能更為方便，當局應善用私家診所網絡，加快疫苗接種步伐。

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