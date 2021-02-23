社評：「愛國者治港」制度化 社會多元須妥善維護

愛國標準再定義

「清一色」不是好事

過去兩年，香港政治變化翻天覆地，由反修例風暴、《港區國安法》，到現在的完善「愛國者治港」制度，中央處理香港的思路，有了根本轉變。「反中亂港者出局」、不得進入政權機關，既是中央的基本立場，亦是一國兩制的紅線。 上月國家主席習近平聽取特首述職，提到必須始終堅持「愛國者治港」，一國兩制才能行穩致遠。最近內地官媒一再開腔，強調香港存在制度漏洞，「愛國者治港」原則未獲充分貫徹，必須調整，把選舉作為國家安全核心因素予以考慮，確保香港特區政權任何時候都掌握在愛國者手中。昨天夏寶龍在研討會上的發言，是一次明確宣示，香港將有一場制度大手術，中央將會親自操刀。

1984年，鄧小平提到「港人治港」有一個界限及標準，就是「必須以愛國者為主體的港人」治理香港，「愛國者」標準有三，一是尊重自己民族，二是誠心誠意擁護祖國恢復對香港行使主權，三是不損害香港繁榮和穩定。昨天夏寶龍也有提到鄧小平的「愛國者三標準」，惟同時指出，這一論述是重點針對香港回歸前的情况而言，「界定的標準很寬泛」，言下之意，當然是這數十年間香港社會出現了很多變化，1980年代大多數香港市民支持回歸，港獨沒有市場，跟最近幾年「港獨」冒起坐大的情况，不能相提並論。夏寶龍的發言，可以視為中央對鄧小平「愛國者三標準」的再定義再詮譯，同時亦是將標準收緊。

何謂「愛國」易生爭議，夏寶龍一邊以對比方式，突出「愛國者」與「反中亂港者」的反差，強調「黑暴」、「攬炒」和「港獨」分子一定不屬愛國者之列，另一邊則嘗試從正面定義，提到「真心維護國家主權、安全及發展利益」、「尊重和維護國家根本制度和特區憲制秩序」、「全力維護香港繁榮穩定」。香港社會多元多樣，夏寶龍強調，「愛國者治港」，絕不是要搞「清一色」，即使部分市民對內地、對國家存在各種成見和偏見，中央的態度也是理解和包容的。根據夏寶龍的說法，只要這些人與「反中亂港」分子劃清界線，一樣可以積極參與香港治理。

早在1984年，鄧小平接見一批赴京港人，亦曾說過「清一色不好」。中央重提「不搞清一色」，有助減少香港社會的疑慮情緒，至於在選制大手術後的香港，會是什麼模樣的「混一色」，夏寶龍未有詳談；中央在動手術前，如何聽取香港各界意見，會否以類似《港區國安法》的立法方式，由人大常委會直接為香港度身訂做，暫時亦不清楚。中央看待「愛國者」這個概念，是否採用簡單的排他法，不是「反中亂港者」就等於「愛國者」，還是要滿足多一些條件才算「愛國者」，對未來香港的政治空間，將有深遠影響。

當年鄧小平談及「港人治港」，提到治港的人，更多應該是「能夠持平的人」，「也要有右派」，「包括罵共產黨的人，香港就是在這個基礎上維持安定繁榮」。鄧小平此一說法，可以視為「以愛國者為主體」落實港人治港的一個註腳。時移世易，中央認為要重新詮釋愛國標準，「港人治港」表述，由「以愛國者為主體」，直接變成「愛國者治港」。「主體」兩字之差，意味香港政治生態將收緊到什麼程度，需要密切留意。

堅持一國維護兩制

「一收就死」必須避免

根據夏寶龍的說法，中央看待「愛國標準」，有兩個層面，一是針對一般人，一是針對身居特區政權架構高位的人，前者採取「最低標準」，門檻較低，後者則有更高要求，需要有「一國」大局觀，堅持原則敢於擔當，實際就是敢於跟破壞一國兩制的行徑鬥爭。這某程度反映，中央認為香港的政治鬥爭，未來一段時間仍要持續下去。

一國兩制是香港唯一活路，一國原則要堅持，兩制亦要維護。中央提出要將「愛國者治港」制度化，並會主導這個過程，港人當然希望這場大手術後，兩制仍然可以有廣闊的空間。香港是一個多元社會，一個開放度、包容度夠高的政治制度，有助維護社會的多元性，無論中央和港人，相信都不希望香港出現「一放就亂，一亂就收，一收就死」的情况。上有好者，下必甚焉。中央強調「愛國者治港」之餘，同時亦要慎防出現政治投機一類問題，勿讓既得利益以「愛國」作為掩護，妨礙香港長遠發展。

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