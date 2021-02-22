社評：G7開視頻峰會 顯聯手抗中不易

聲明聚焦抗疫經濟

涉及中國內容隱晦

G7是美英法德日加意7國於1973年成立的一個富國俱樂部，其國民生產總值（GDP）合計佔全球總額接近一半，但由於成員之間的政策分歧，其政經影響力近年逐漸下降。去年4月的峰會，由於無法達成共識，會後首度未發表聯合聲明。今年英國擔任G7輪任主席國，正式峰會將於6月舉行，今次視訊峰會只是「熱身」，惟由於美國新總統拜登首度亮相國際會議，因此備受關注。

這場峰會有關中國的聲音多在場外，歐盟官員透露，與會領袖詳細討論過中國問題；加拿大總理杜魯多會後說，峰會曾談及中國人權狀况。不過，會後發表的聯合聲明有關中國的內容不多。

作為對聯合國和世界衛生組織（WHO）批評新冠疫苗分配不公的回應，G7的聯合聲明聚焦抗疫合作，宣布對世衛組織的全球疫苗分配計劃COVAX的財政承諾增加40億美元後，令G7集體的資助總額達到75億美元，以彰顯2021年「成為多邊主義的轉捩點，並塑造促進人類和地球健康與繁榮的復蘇」。但據報道，7國在以何種速度分享疫苗方面仍有分歧。

聲明稱，為支持所有人的公平和互惠的全球經濟體系，7國「將與其他國家，尤其是包括中國這樣的大型經濟體在內的G20國家互動」，這是聲明中唯一提及中國之處。另外，聲明呼籲「在現代化、更自由、更公平的基於規則的多邊貿易體系內合作……以改革後的世界貿易組織為中心，實現平衡的增長」，以及「將就解決非市場導向的政策和做法的集體方針相互協商」等，都似暗指中國，但相對隱晦。

在隨後舉行的網上慕尼黑安全會議（MSC）上，拜登明確闡述了其對華強硬立場，呼籲國際盟友為與中國長期競爭做準備，包括應對中國的「經濟濫用與脅迫」行為，又稱與中國的競爭將十分嚴峻，但這是他所預期和歡迎的。他的這些呼籲，同場得到歐盟執委會主席馮德萊恩、北約秘書長斯托爾滕貝格等人的呼應。德國總理默克爾在MSC的演講中，雖然同意歐盟需要與美國就中國問題制定「聯合議程」，但她同時亦強調，中國既是競爭對手又是合作伙伴，與中方合作「解決氣候變化等全球問題」也至關重要。

美英欲組反華聯盟

德意顧慮難以成事

默克爾的表態，反映了歐盟乃至G7內部一些成員的典型心態：既對中國有所警惕，又不願無條件在中美衝突中選邊站。經過特朗普4年的單邊主義外交和美國優先政策，拜登雖然在兩場國際會議中都宣稱「美國回來了」，意味美國重回多邊主義外交立場，但距離上次G7峰會已過去的約10個月內，新冠疫情席捲全球、區域合作伙伴關係協定（RCEP）簽署、美國政權轉換、歐盟與中國投資協議結束談判、英國「正式」脫歐等重大事件發生，意味美國與世界都已不再一樣。

最新數據顯示，去年中國已經取代美國，成為歐盟最大的貿易伙伴，眾多歐洲國家與中國的經貿關係相當深厚，這些國家都希望能一邊從中國得到經貿利益，一邊維持與美國在安全領域上的伙伴關係。拜登重返巴黎協定、重回世衛組織，但過去4年在特朗普執政下美國向歐盟徵收的關稅仍未撤回，在拜登美國政府目前專注於國內疫情和就業率的情况下，未來美國是否能移除這些關稅，仍然是未知之數。在這種形勢下，僅靠意識形態重新整合跨大西洋聯盟，來與中國針鋒相對，恐怕不太容易。

事實上，英國首相約翰遜較早前提出邀請澳洲、韓國、印度3國加入6月的G7正式峰會，欲將「七大工業國集團」變身為「民主十國聯盟」（D10）的構想，就因德法意日4國的反對而觸礁。雖然4國反對的原因不同，據報日本主要是反對韓國的加入，法國是擔心歐洲的主導權遭稀釋，德意兩國則主要是顧慮反華色彩過於鮮明。

就在G7視訊峰會舉行的前一天，美日印澳「四方安全對話」（Quad）舉行了外長會議，這是美國新任總統拜登上任以來的首次Quad對話，會議強調推進對「自由和開放的印度洋-太平洋」願景，包括支持航行自由，強烈反對試圖以武力片面改變現狀，針對中國的取態呼之欲出。據報這次對話由美方主導，被視為平衡中國擴張的作為，力求「在制約中國上團結一致」。看來，拜登政府若要協調盟國的對華立場，最好用的工具依然是特朗普留下的戰略遺產。

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