社評：港台管理存在缺失 改革避免過猶不及

傳媒工作要有彈性

過度放任易生亂象

香港社會撕裂嚴重，政治先行、「分黃分藍」的氛圍，滲透各行各業以至社會每一角落。近年圍繞港台節目的政治爭議不休，有人投訴部分節目有失公正持平、變成反政府輿論陣地，也有人認為這是針對港台的政治迫害。過去兩年，通訊事務管理局裁定7宗有關港台節目的投訴成立，情况前所未見，政府成立專責小組跟進，今次檢討報告，正是在這樣的背景下發表。

檢討報告將港台的問題，定性為機構管治問題，沒有觸及「政治企位」等敏感爭議，報告對港台的批評，主要聚焦管理層面，未見涉及政治取態方面的指控，然而考慮到報告發表的背景，加上身兼港台總編輯的廣播處長昨天提早半年離職，很難避免外界以政治眼光看待事件。

傳媒監察政府，跟直接參與政治鬥爭，為某一方搖旗吶喊，當然是兩碼子的事。政府施政不當，傳媒理性批評，天經地義，港台作為公共廣播機構，亦不應例外；與此同時，港台內部管治若現積弊沉疴 ，也沒理由迴避問題、不去正視和改革。一間屹立數十載的傳媒機構，必有一些出色的節目和報道，同時也必有一些錯失污點，以偏概全並不公道，港台多年來炮製過很多高質素節目，然而奪獎無數是一回事，管理混亂又是另一回事。檢討報告提及的一些亂象，反映港台內部管治的確存在很多問題，無論是自下而上的匯報機制，還是自上而下的問責機制，均有諸般不足，令人關注廣播處長是否可以有效領導整個機構。

檢討報告批評，港台編輯管理制度存在缺失，沒有清楚劃分各級編輯人員的權責，問責意識薄弱。報告批評，港台編輯在節目製作上若遇問題，往往依靠個別製作單位自行判斷，至於處理爭議題材和敏感編輯事宜方面，雖然有所謂「上報」和「必須上報」機制，實際執行往往只是透過口頭方式交代。近年傳媒行業環境艱難，資源有限往往要找外援，報告提到港台嚴重依賴兼職或合約員工，以及所謂「cat II」的非港台員工，這一情况，某程度是客觀形勢使然，真正問題是港台方面將部分兼職或合約員工的管理權，下放予不同製作單位，卻又缺乏詳細規範和指引，等同將權力和責任一併外判。

編輯權責須清晰

管理嚴寬要合度

編輯自主是一間傳媒機構公信力之本，其要義在於編採工作不受編輯部以外的力量干擾，不等於上級毋須把關內容，前線想做什麼便做什麼、毋須向上級負責，要知道傳媒行業一大特點，就是總編輯責任制，內容一旦出了重大差錯，總編輯往往要負法律責任。當然，傳媒工作講求創意、觸覺和即時反應，上級管得太死，會扼殺前線發揮空間，可是如果管得太鬆，又容易出現自把自為、「無王管」等問題。港台最大問題，正是未有妥善平衡兩者，管理文化太過放任自流，前線各自為政，形成大量「小山頭」，管理層鞭長莫及，莫說內容把關，甚至連前線在做什麼也未必很清楚，萬一節目引起社會爭議，廣播處長即成眾矢之的，卻又因為米已成炊，難以補救。

檢討報告建議港台加強編輯管治，包括清楚界定各級編輯人員責任、強調總編輯及首長級人員的決策角色、改善處理投訴機制，以及制定一套全面的編輯政策及詳細指引，要求各類工作人員遵守。這些管理改革方向，大原則並無問題，關鍵要看具體細節。舉例說，報告提出擴大港台顧問委員會角色，廣播處長作為當然委員，應就關乎編輯方針、節目標準及質素的事宜，「主動」向顧問委員會徵求意見。多聽意見本身是好事，報告建議港台與顧委會建立「積極伙伴關係」，不能說是錯，可是顧委會的角色始終要小心處理，以免予人「太上皇」之感。

大型傳媒機構事務眾多，事無大小均交總編輯把關，並不現實，關鍵是整個團隊依照機構方針和宗旨行事。港台管治改革，必須避免過猶不及，無論管得太鬆還是管得過嚴，俱不理想。港台既是政府部門，亦是公共廣播機構，任何改革都要兼顧及尊重這一雙重角色，若只是強化港台作為政府部門的角色、弱化作為傳媒機構的職能，並不是好事。

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