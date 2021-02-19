社評：政府提供接種誘因 避免釀不合理期望

社會看待疫苗誤解多

政府須多作宣傳解說

這幾天，本港新增感染病例不多，惟未真正反映新春病毒傳播情况，現在政府放寬社交距離措施，恢復晚市堂食，容許美容院、戲院等處所復業，實有一定風險。當局開出的放寬條件，一是加強病毒檢測，部分行業員工要兩周一檢，二是加強追蹤工作，但凡出入食肆等處所，必須掃描「安心出行」又或留下個人資料紀錄。香港社會撕裂，市民「分黃分藍」，雖然當局多番強調使用「安心出行」不會泄露個人私隱，然而不少市民寧可讓商戶記下個人資料，也不用「安心出行」將資料儲藏在手機中；部分人有否如實寫下姓名電話資料，同屬疑問。現階段政府只能設法提供誘因，以復業復常等爭取各界配合，做得多少得多少。

聯合國秘書長古特雷斯指出，全球已接種的新冠疫苗，七成半集中在10國，逾130國連一劑疫苗也未有。小撮西方國家及富國把持大量新冠疫苗，造就中俄疫苗在國際社會愈來愈搶手。港府表示預訂了2500萬劑疫苗，可供全民接種，倘若未來大半年能如期收貨，其實已比很多地方幸運。展望未來一年，新冠疫苗將是本港抗疫重要工具，然而跟去年的社區普及檢測，以及現在的「安心出行」一樣，接種計劃的成效，關鍵同樣是多少人參與。

首代新冠疫苗火速研發，成熟程度無法與麻疹等疫苗相提並論，出現嚴重副作用的風險亦不會是零，莫說全球供應緊張，就算像以色列般獲疫苗商擔保供貨到九成半國民完成接種為止，當局也沒有考慮強制全民注射，而是軟硬兼施，提供誘因，敦促接種。在香港，疫苗接種向以自願為本，新冠疫苗接種計劃最快下月展開，首階段將安排醫護、長者及跨境司機等5類人士優先接種，市民可以選擇打BioNTech的「復必泰」又或科興的疫苗。疫苗供應「有米落鑊」，當下港府要着力需求管理，一邊提供誘因鼓勵接種，一邊讓公眾對新冠疫苗有正確認識，避免市民有不合理期望。

國際疫苗專家再三指出，新冠疫苗已知效用僅是防止發病而非防止感染。在此前提下，現有任何新冠疫苗，不管「有效率」高低，皆無法保證可以實現群體免疫。現在人們常談的疫苗「有效率」，僅指防止發病的「有效率」，而且不分症狀輕重，無論是打復必泰還是科興疫苗，一樣有可能感染及傳播新冠病毒。打了科興疫苗後若感染新冠病毒，仍有一定機會出現頭痛等輕微症狀，所以其有效率為五成，然而首代疫苗的最大目標和作用，乃是防止重病和死亡；數據顯示，科興疫苗和復必泰在這兩方面同樣高效。目前社會仍有很多人不明白這些概念， 對兩款疫苗產生錯誤理解，直接影響接種意欲，當局有必要大力澄清。

「可防發病未知可否防感染」，是正確認識首代新冠疫苗之本，若不理解這一點，就有可能產生過高期望。一些國家為了鼓勵接種，積極推銷「疫苗護照」這概念，主張已接種者持有證明文件，就可出國度假，個別國家更開始付諸行動，丹麥瑞典正籌備疫苗護照互通，以色列更跟希臘和塞浦路斯達成「疫苗護照」互通協議。在香港，亦有一些人期望，打了疫苗就可以很快通關內地，又或出國旅遊。然而這些樂觀憧憬，跟世衛對「疫苗護照」的審慎態度，其實有很大落差。

疫苗護照成敗難料

通關旅遊未必如願

今年初，世衛專家曾告誡各國，不要急推「疫苗護照」恢復旅遊，原因正是無證據顯示打了疫苗不會感染或傳播病毒。歐美富國握有國際話語權，部分弱小國家則渴望重啟旅遊業救經濟，未來數月，部分國家很可能締結「疫苗護照」互認協議，讓富國旅客如常出遊。打了疫苗的旅客，當然不用太擔心染疫發病，可是病毒卻有可能跟着他們四圍走，這對接待他們的國家其實非常危險，尤其是大多數國家皆無足夠疫苗。

旅遊氣泡概念初看似乎行得通，實際無一成功。世衛不排除「疫苗護照」長遠可成真，不代表有關做法在中短期安全可行，一旦有接待國重啟旅遊業後嚴重爆疫，其他國家大有可能打退堂鼓，令「疫苗護照」重蹈旅遊氣泡覆轍。內地控疫高效，基本清零，毋須靠疫苗，現階段的接種者，除了醫護軍人等，主要就是需要出國者。如果香港疫情一直無法清零，即使部分市民有接種疫苗，其實內地亦未必放心讓港人入境。

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