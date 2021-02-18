社評：疫苗接種如箭在弦 設法克服公眾猶豫

全民接種知易行難

政府須提清晰藍圖

世界各地陸續展開新冠疫苗緊急接種計劃，以色列和阿聯酋是目前接種率最高的國家，兩國人口皆近1000萬，迄今各有大約四成人接受了一劑或兩劑注射。港府早前批准緊急使用的BioNTech疫苗，最快下周抵港；內地科興疫苗方面，政府疫苗顧問專家委員會本周開會，12位本地權威專家審視過第三期臨牀數據及補充資料，一致推薦緊急使用。首批科興疫苗早已準備就緒，預料周五抵港。港府之前已定下接種優次，長者、醫護等高風險人士先打，相信下月初便可大規模緊急接種。

BioNTech和科興疫苗皆屬一人兩劑，首批供港疫苗合共200萬劑，即使未必足以覆蓋所有高危高風險人士，然而能夠踏出接種第一步，總歸是好事，當局應一邊理順各種操作安排，一邊爭取時間張羅更多疫苗。

在香港，有人出於政治原因或成見，抗拒內地疫苗，現在疫苗委員會12名權威專家一致推薦科興疫苗可用，社會人士就應該相信專家判斷。放眼西方，英美分別有兩成及一成人接種過BioNTech、莫德納或阿斯利康的新冠疫苗，歐盟方面，受價錢及生產流程等爭議影響，迄今手上疫苗只夠區內4%人口接種，反觀非歐盟成員國塞爾維亞，卻得力於中國疫苗，接種率直逼一成。繼匈牙利之後，另一歐盟成員捷克亦準備引入中國疫苗。全球疫苗供應緊缺，港府預購的阿斯利康疫苗等，下半年可否順利到手，也是未知之數，各方不應該讓政治和成見，給控疫工作拖後腿。

根據當局的計劃，全港將有超過20間疫苗接種中心，既有私營醫療機構營辦，亦有部分由醫管局負責，每間中心只會接種一款疫苗，只限預約接種。BioNTech與科興疫苗所用技術不同，冷藏要求不一，分開不同中心接種，可以避免混亂；BioNTech有效率數字雖高，可是亦有市民擔心這類核酸疫苗副作用較強，當局安排受訓醫護在場了解接種反應，以及成立10億元疫苗保障基金，相信可以減輕接種者對嚴重副作用的擔心。

有參與接種計劃的機構估計，一間中心每天最多可接種2500劑疫苗，假設全港約有20間中心，每天就是5萬劑，新硎初試，規模尚可，可是比起以色列一天可接種近15萬劑，5萬劑這個水平，算不了什麼。疫苗需求變數甚多，港府應及早制訂不同預案，需求龐大如何應付，若遜預期又該怎麼辦。港府表示已預購2500萬劑疫苗，可供全民接種，然而現實執行，不能只談終極目標，必須有相對清晰的實踐藍圖，政府有必要說清楚不同階段接種計劃的目標。

疫苗冷感易成瓶頸

借鑑外國軟硬兼施

高官帶頭打針，有助增加公眾對疫苗的信心，惟比起這類宣傳噱頭，讓公眾了解當局的策略和想法、明白疫苗的作用和好處，其實更為重要。暫時沒有科學證據證明，現有各款新冠疫苗可以預防感染，與其奢談「群體免疫」，當局應清楚告訴公眾，第一代新冠疫苗最大作用是防止病發，無論BioNTech還是科興疫苗，在防止重症方面成效都很好。

放眼各地新冠疫苗接種情况，如何克服公眾猶豫和冷感，成為一大棘手問題。迄今以色列政府已為八成長者注射疫苗，不過當地的全民接種計劃，最近卻來到瓶頸，原因不是無貨，而是需求方面出問題。比起初期以長者為主、一天接種10多萬人，最近以色列每日接種人數銳減至不足6萬。網上反疫苗信息、阿拉伯裔人不信任以色列政府，固然是導致瓶頸的因素，更大問題可能是很多中年或青年冷待疫苗接種，誤以為染疫無所謂。以色列單日確診人數雖較高峰期減少近半，惟仍達到4000宗，最令當地官員憂慮的，是近期的染疫入院者，60歲以下者比例，首度高過60歲以上者，年輕病人用呼吸機情况趨增。以色列面對的問題，可以在任何一個社會發生，這當然包括香港。

公眾猶豫冷感，成為疫苗接種計劃的死穴，以色列官員最近主張胡蘿蔔與大棒兼用，例如考慮硬性規定必須接種疫苗，方能出入食肆、酒店等處所，一些經常面向公眾的人，諸如司機和教師，若不打針就要每隔兩天強檢一次。這些倡議是否可行、會否太嚴，需要商榷，不過要克服疫苗猶豫冷感，軟硬兼施某程度恐怕亦是在所難免。與鄰近地區締訂「疫苗護照」協議，容讓已接種者往來旅遊，這類提供誘因的提案，港府當然要多想，可是公眾亦要有心理準備，若要推動全民接種，單靠胡蘿蔔有時未必足夠。

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