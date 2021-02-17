社評：特朗普再逃過彈劾 美國撕裂仍無出路

擁特基本盤仍死忠

同黨盲撐不敢割席

特朗普已於1月20日離任，今次彈劾不是為把他趕下台，而是要他為1月6日其支持者衝擊國會的致命騷亂事件負責，並阻止他再次擔任公職。與特朗普上一次因施壓烏克蘭總統調查政敵而遭彈劾不同，今次他在引發衝擊國會騷亂所起的作用，是所有美國人都實時目睹的。其行為當時也遭到了共和黨同志的譴責，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）都認為，特朗普應為事件負責，甚至公開呼籲他退出政壇，但包括他本人在內的共和黨政客還是選擇讓特朗普避過彈劾，理由只是「對卸任總統定罪違憲」，儘管這一觀點其實早已被許多法律專家否定。

共和黨主流派議員選擇維護特朗普的真正理由，還是怕得罪特朗普的支持者，也就是共和黨選民的基本盤。在今次倒戈的7名共和黨議員中，有3人是剛剛當選連任，他們至少6年內毋須面對選民，另外兩人已經宣布即將退休。其中至少3人已經遭到選區共和黨人的公開譴責，其他人今後也將面對家鄉選民及國會同黨的抨擊和挑戰。特朗普的基本盤如何堅實鞏固，於此可略見一斑。

因此，大多數共和黨議員，無論是在參議院還是眾議院，都選擇與特朗普站在同一陣線，正如參議院民主黨領袖舒默所言，「這是所有總統所犯過錯誤中最卑劣的一次，而大多數共和黨人沒有譴責的勇氣或德行」，投票反對彈劾者「把他們的名字寫在特朗普名字的旁邊，永遠載入了史冊」。

共和黨主流派與特朗普的支持者雖然都堅持「不割席」，但透過今次彈劾案聆訊，1月6日暴動的影像，已經永久地與「特朗普」這個品牌連在一起，從此以後，每一次他舉行的集會活動，將會喚起人們對這場暴動的記憶。而共和黨不願與此品牌劃清界線，只會令該黨與特朗普相互裹挾，最終被特朗普李代桃僵，借殼上市，讓共和黨將來付出沉重代價。事實上，特朗普已經預告，他的「讓美國再次偉大」運動才「剛剛開始」。他離開白宮時曾說：「我們將以某種形式回到這裏。」有報道稱，特朗普有意籌組新的政黨。而最近的民調顯示，投票支持特朗普的大多數選民都贊成他在2024年再度競選總統，而近三分之二共和黨選民表示，會考慮加入特朗普領導的新政黨。

特朗普裹挾共和黨

仍然威脅美國民主

而反對特朗普的共和黨人似乎也意識到這種危險，一年前特朗普首度遭彈劾時，只有羅姆尼（Mitt Romney）一名共和黨參議員倒戈相向，這次則有另外6名共和黨議員加入這個陣營。這些共和黨人深知，特朗普和特朗普主義仍然是對美國民主以及共和黨未來的主要威脅。即使特朗普在1月6日的言論不會令他在支持者中失去聲譽，但獨立選民或溫和派人士，將不可能會忘記或原諒。因此，不排除這些共和黨中的反特朗普派，未來會與民主黨的溫和派結盟，阻止特朗普東山再起。

針對特朗普的彈劾不足一周便草草收場，也因民主黨人意識到，不會有足夠多的共和黨人倒戈，難以給特朗普定罪，於是選擇不傳喚任何證人，不再在彈劾案糾纏，以便為國會通過拜登的防疫和刺激經濟政策方案讓路。他們認為，特朗普已經卸任，其政治影響力已因彈劾案受到打擊，不再是美國民主迫在眉睫的直接威脅。而眾議院議長佩洛西宣布，將計劃成立一個「類似於調查『911』事件的獨立委員會」，調查1月6日國會受衝擊事件，顯示民主黨對特朗普的捲土重來，似留有後手。

但如此一來，除了衝擊國會的許多暴徒被捕，其中不少人將被定罪入獄外，那些散佈虛假言論、鼓動暴徒「起義」的政客，卻無人受到懲罰。特朗普2024年仍可競選總統，這樣一個如此不受歡迎、遭兩次彈劾、做一任就落台的總統，還能夠在共和黨選民中擁有深厚基礎，其政治基本盤幾乎毫髮無損，而這一基本盤對反民主的極端暴力行為，有很高的容忍度，這也意味着，特朗普對美國民主的威脅仍然存在。

正如美國輿論形容的，1月6日的國會騷亂猶如高速公路上的一個「出口」，為共和黨、也為美國提供了離開特朗普主義的機會。但特朗普彈劾案的無罪結果表明，共和黨人不想駛向這個「出口」，意味着美國也未能找到走出政治撕裂的出路。

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