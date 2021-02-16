社評：病毒溯源政治化 無助對付疫情

4種假設逐一排查

科學研究方法嚴謹

世衛組織專家組到武漢調查，來自美、英、荷蘭與澳洲等國家的14名專家，上月初抵達中國，成員需要隔離兩周，其間與中國專家開網上會議，隔離完畢後在武漢訪問華南海鮮市場、病毒研究所、醫院等機構。專家組組長安巴雷克表示，做病毒溯源其中一個原因，希望能夠了解到病毒傳播到人類前的結構，對於有效研發藥物和疫苗有幫助。

世衛組織總幹事譚德塞對於這個調查團的性質表示，無可置疑這是一次科學操作。按照調查組長設定的目標研究方法，也是遵循科學態度的。安巴雷克在記者會上表示，調查組設定4個假設，一是病毒從野生動物直接傳播到人類，二是病毒從一種動物傳播到中間宿主再傳人類，三是病毒通過冷凍食品包裝傳播人類，四是病毒從研究所泄漏傳播人類。調查組專家通過文獻、樣本分析、訪問機構和人員，得出正反兩種論據，經外方與中方專家反覆討論，得出從極不可能到最有可能5個等級的評估，分別作出初步評價。

新冠病毒首次出現，而且被形容為極為狡猾，並經過不斷變異而出現新的變種，此刻對病毒溯源，是廣泛探索性的初始研究，目的是為未來研究縮窄範圍和方向提供判斷，這次調查組對上述4個假設，做出的基本判斷是，從蝙蝠直接傳人的可能極低，因為武漢沒有蝙蝠生活的適當空間；從實驗室泄漏傳人的可能也極低，因為沒有找到任何支持的數據，並非繼續調查的方向；而中間宿主傳人和通過冷凍食品包裝傳人的可能存在，所以會對此做進一步研究，包括從華南海鮮市場出售的食品與動物品種追溯，看其供貨商、養殖場和運輸途徑，並對養殖和運輸人員做檢測等等。即使這種判斷是精準的，相信也需要最少幾年時間才會有較為實質的成果。

記者覺得這種科學評估的結果不夠直接，要求專家對4個假設的評估給出百分點的分數，安巴雷克一再解釋根據現有數據給出精確分數不是科學的做法。一場歷時兩個半小時的記者會（中間有翻譯時間），結果媒體的報道極為簡單，不少西方媒體沒有詳細報道中外專家的研究發現，只抓住調查組排除實驗室泄漏導致病毒傳人的評估，說成是中國由此而得到公關宣傳的機會。

媒體有追查真相的職責，一名調查組專家向美國記者透露，專家組要求得到去年10月份武漢有發燒和咳嗽病症病人的抗體樣本，中方從233家醫院找出76,000個有類似病症的病人，但只有三分之二病人願意測試，其餘三分一，有的已經死亡，有的不願測試。丹麥專家費舍爾對此表示，中國應該有更多資料，她認為以武漢市的規模，這類病人的數量應該更多。

病毒溯源政治操作

無助美國控制疫情

這些報道，無疑會強化人們對中國資料透明度不足的質疑，加上美英政府的指摘，將這次世衛病毒溯源調查徹底政治化。美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，世衛組織的調查報告應該是獨立而不受中國政府干預和修改。英國首相約翰遜隨即附和，要求中國提高透明度。

要求中國對流行病毒傳播提高透明度，是應有之義，相信中央政府在應對任何疫情的時候，也會這樣做，因為這是人命關天的大事。然而，將這個要求放在病毒溯源的背景上講，實質上是指摘中國當初有隱瞞疫情的做法，造成的後果是病毒在沒有警告的情况下迅速在全球範圍散播。中國政府一再為此辯護仍然得不到很多國家的認同，究竟是因為中國的解釋不夠說服力，還是疫情嚴重的國家因為無法控制疫情而拒絕接受中國的解釋，還有待分析。

病毒溯源以至由此而帶來的藥物與疫苗研究，是一件極其嚴謹的科學工作，不應受到政治干預，但中國與美英等國家對政治的看法大相逕庭，中國認為溯源還需要到其他國家研究，該建議獲得世衛組織專家組成員贊成，美英等國則認為中國須為疫情擴散負責，但科學歸科學，政治歸政治，混為一談，對當前全球首要面對的難題，不但無補於事，還會造成障礙。

美國聲稱重返世衛組織，要將世衛組織維持在最高水平，如果口惠實至，實乃人類之福，現在不等世衛組織調查組公布初步報告，就匆匆忙忙指摘調查結果，對於全球控制疫情無助，對美國控制疫情也無益。

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