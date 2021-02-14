社評：民生復常人心所欲 協力同心走出疫境

新春過後有條件復常

高效控疫機制待建立

受疫情影響，這個農曆新年氣氛平淡冷清，年卅晚沒有通宵花市、大年初一沒有花車巡遊、初二沒有維港煙花匯演，市民減少拜年，寺廟限制人流，旅發局無法舉辦實體活動，只能搞網上新春市集。過去一年，本港疫情一波比一波嚴重，經濟民生飽受折騰，減薪裁員失業者眾，學生課業大受影響。送鼠迎牛，人人都希望新一年否極泰來，疫情早日結束，市道牛氣冲天，然而願望歸願望，現實歸現實，所有人亦要有心理準備，抗疫馬拉松，可能尚有很長的路要跑。

疫苗面世有助控制疫情，減少重症病例、紓緩醫療系統壓力，不過愈來愈多迹象顯示，指望疫苗可以迅速結束疫情是太過樂觀的想法。以色列、英國和阿聯酋的新冠疫苗接種，算是走得很快很前，然而距離「群體免疫」目標是否愈來愈近，仍得走着瞧。迪拜作為阿聯酋一員，為民眾接種輝瑞疫苗已有一段時間，卻因外防輸入和社交措施鬆懈，疫情遲遲未見顯著回落；以色列方面，雖然全國已有兩成多人（逾200萬人）注射了兩劑輝瑞疫苗，可是當地官員透露，最近國民接種情况明顯放慢，與初期單日超過10萬人接種相比，現在僅及一半。部分人對疫苗有疑慮，可令全民接種計劃陷入瓶頸，類似情况同樣可能在香港及其他地方出現。

新冠病毒不斷變種，傳播能力一再增強，最新研究顯示，牛津疫苗對南非新冠病毒變種效用不大。英國病毒基因專家亦擔心，現時在英國蔓延的變種病毒，稍後會席捲全球，認為這場抗疫戰將數以年計。當然，這不是說疫苗研發接種不重要，可是將經濟民生復常的希望，全都押在疫苗之上，恐怕亦不現實。展望牛年，香港需要加緊張羅更多疫苗，更要建立一套強而有力的控疫機制，縱有爆發亦能迅速撲滅、斷絕傳播，做到這一點，本地疫情自然可以「基本清零」；做不到這一點，香港恐怕只能繼續在疫情迴圈打轉，復課復業亦難言可持續。

本港第四波疫情持續3個月，與高峰期相比，近期確診數字無疑回落了不少，大年初二本地新增病例只有10宗，當中僅有兩宗源頭不明，不過這很可能只是因為「新正頭」較少人求醫或接受檢測所致，市民拜年團聚，就一定有傳播病毒風險，不排除新春過後疫情反彈。政府過年前宣布，倘若疫情「沒有重大變化」，可以「有條件放寬」社交距離措施，能否順利落實仍存變數；對於當局開列的復業復課條件，社會同樣有不少議論。

配合強制控疫措施

換取更多便利自由

復業方面，當局表示戲院美容院等處所可以有限度重開、食肆可以恢復晚市堂食最多4人一枱，條件是所有工作人員必須兩周一檢，以及顧客入場要使用「安心出行」或留下姓名及聯絡方法。復課方面，教育局表示，如果學校能安排全校教職員接受檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。有人關注這些措施的實際效用，亦有人質疑這些強制措施不便擾民，業界則憂慮部分人拒絕合作，易起摩擦紛爭。

新冠病毒潛伏期長達14日，倘若有人感染，可以在無症狀下很快將病毒傳開，隔兩周才檢測一次，病毒已有可能多代傳播，若想從嚴從緊，每周一檢當然更好，然而可以想像，如果做到這一步，不滿「檢測太密太擾民」的呼聲亦會更響。至於使用「安心出行」或留下聯絡方法，對於追蹤密切接觸者總有幫助，可是也必然有人認為個人私隱更重要，甚或出於政治原因抵制。

回首本港四波疫情，其中一個重要教訓，就是病毒無孔不入，無條件重開社會經濟活動，疫情一定反彈。所有人都要面對現實，接受一些強制控疫措施，希望疫情能夠持續受控，從而換取生活上更大的方便和自由。兩周一檢也好、強制使用「安心出行」也好，這些措施是否足以盡快斬斷病毒傳播鏈、防止疫情復熾，尚待驗證，倘若效用不足，政府當然要因時制宜，作出調整；與此同時，各界亦得接受，控疫有代價，社會要復常就要有一些犧牲。控疫新嘗試不一定成功，然而不去嘗試，肯定不會有出路，抗疫工作原地踏步，香港只能繼續困處疫情泥沼之中。

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