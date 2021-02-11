社評：疫苗審批信專家 數據為本作決定

專家審視三期數據

陰謀論拖抗疫後腿

港府早前已批准緊急使用德國BioNTech疫苗，首批預計本月底抵港，英國牛津疫苗則要下半年供貨。港府原定上月引入內地科興疫苗，至今只聞樓梯響。科興疫苗在巴西、土耳其和印尼的第三期臨牀測試，去年底完成，三地合作伙伴各自公布了當地實驗得出的有效率，由五成到九成不等。以上三國和智利已展開大規模緊急接種科興疫苗計劃，未聞嚴重事故。根據本港現有法律框架，引入疫苗，正常需要考慮「三項因素」，包括臨牀數據、疫苗在其他國家監管機構的報告，以及有否在學術期刊發表。科興尚未在國際期刊發表綜合三國實驗結果的報告，成為本港遲遲未引入其新冠疫苗的原因。

最近行政長官林鄭月娥表示，新冠疫苗屬「緊急使用」，處理有別於常規，按照《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》，只要理據充分，新冠疫苗只需滿足「三項因素」其中兩項，即可批准使用，暗示不用「等埋期刊」。有人從政治角度，質疑這是「降低標準放棄把關」；昨天12名疫苗顧問專家一致確認科興疫苗安全有效，也有人懷疑這是「政治施壓」結果，云云。

一些人對內地有強烈不信任情緒，對內地科研能力亦有很深成見，然而疫苗問題只能交由專家決定，僅因政治不信任或成見，就去懷疑全港一批頂尖專家的誠信，本質是陰謀論，對專家不公道。疫苗引入不講政治，一切視乎科學數據；與此同時，因應疫情緊急，以不影響新冠疫苗安全有效為前提，壓縮正常研究審批程序，也是各地普遍做法。歐美對中俄新冠疫苗有很多質疑，惟若以西方慣常標準而論，歐美新冠疫苗的研發、審批及使用，同樣有很多地方不跟慣常規矩。早前英國當局自行拉長兩針注射相隔時間，甚至提出必要時可以「溝針」（一人打兩款不同疫苗），本身亦是權宜之舉，並無科學數據支持。

科興有在國際期刊發表第一、二期臨牀實驗數據，顯示實驗參與者接種疫苗後，沒有嚴重不良反應，體內亦出現了抗體，至於確認疫苗有效率及安全性，則要看有上萬人參與的第三期臨牀實驗。縱使科興疫苗已有數十萬甚至上百萬人接種，取得很多寶貴數據和經驗，惟從科學角度，這些實戰數據始終不是透過嚴格控制實驗得出，前者無法取代後者，「等埋第三期數據」是科學要求，至於是否必須先在權威醫學期刊發表、可否特事特辦，則有不同意見。

「不信者恆不信」

有貨有得揀最實際

科學研究交予國際期刊發表，一大作用是讓同行評審，看看研究有否缺失。去年新冠疫情驟來，全球科學家急急研究，很多學術期刊也降低了發表門檻，容許研究未經同行評審發表，以便更快交流知識。當然，這類「爭分奪秒」做法會較易出錯，之前便試過有印度「學者」在期刊網站發表錯漏百出論文，提出新冠病毒是人為合成之說，遭同行評審狠批，需要急急撤回。無論如何，去年11月德國BioNTech和美國莫德納先後宣布疫苗有效率，相關的同行評審研究報告，在12月中下旬才發表，此前華府已根據兩間公司提供的第三期臨牀實驗數據，批准緊急接種。

科興尚未在期刊發表第三期綜合報告，最大影響是暫時無法交由國際同行評審，然而各地政府專家若能取得相關數據材料，依然可作科學審視，判斷是否安全可靠。科興已將三國第三期實驗數據交予世衛審視，港府「疫苗委員會」專家也是看過這些第三期數據後，確認疫苗大致安全有效，人們若是尊重科學，就應該相信權威專家意見。

「疫苗委員會」提出向科興索取補充數據，主要是關於第二針在14天或28天後接種的抗體水平，以便決定兩針應隔多少時間接種，屬於技術處理問題，並不是質疑接種後「無抗體」，若是無抗體也不會得出「有效」這判斷；至於查詢有否新的嚴重不良個案，則屬資料更新，這些提問很合理，毋須過度解讀，更沒必要炒作渲染。

誠然，世上確有好些人對非西方疫苗有成見，即使俄羅斯新冠疫苗本月初在國際期刊發表第三期報告，說明有效率為91.6%，同行評審認為數據無問題，西方依然有聲音質疑俄國數據「造假」。信者恆信、不信者恆不信，是現今世界普遍現象，可是疫苗全球供應緊缺，歐洲收不到足夠疫苗，對於引入中俄疫苗，最近也持較開放態度。對於港人來說，刻下最重要是張羅到足夠新冠疫苗，至於選擇接種哪款，除了尊重個人自由，當然亦要接受有貨與否這一客觀事實。

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