社評：環保減廢看實績 豈能有做當成功

舊藍圖目標未達

新藍圖信心何來

當局最新公布的《香港資源循環藍圖2035》（下稱「新藍圖」），提出3個願景，分別是全民減廢、加強資源循環及邁向零堆填。藍圖的中期減廢目標，是固體廢物人均棄置量減少四成、回收率提升至五成半。本港2019年每日產生約1.55萬公噸廢物，環境局推算，若垃圾徵費落實，棄置堆填區的廢物量會降至每日1萬公噸以下，扣減每日焚化3000公噸廢物，餘下廢物量不多。黃錦星希望，長遠可以發展足夠的「轉廢為能」設施，包括興建第二座垃圾焚化爐，以及利用有機資源回收中心等處理廚餘，令香港在2035年做到「零廢堆填」，長遠擺脫依賴堆填區。

「新藍圖」目標宏大，紙上談兵不難，關鍵在於是否真的做到，單論當局往績表現，實在無法叫人樂觀。「新藍圖」詳述現行21項主要環保減廢措施的工作進展，儼如黃錦星任內「政績」回顧。黃局長表示，除了垃圾徵費仍在立法會審議，其他主要措施，諸如全面落實膠袋徵費、四電一腦回收計劃等，都已落實或有進展，言下之意是「交足功課」，就連黃局長本人也形容，已經做到「加零一」，問題是政府高官的責任，從來不單是「交齊功課」，而是要交出好成績、切實改善民生，這亦是市民對高官的基本要求，「無功勞都有苦勞」這一套並不適用。

政府對上一次公布中長期減廢藍圖（下稱「舊藍圖」），是在2013年，當時黃錦星提出10年減廢大計，透過垃圾徵費及生產者責任制等措施，期望2022年將每日人均廢物棄置量減少約四成，由2011年1.27公斤，減至0.8公斤，回收率增至55%。時光飛逝，「舊藍圖」接近尾聲，2019年香港每日人均棄置1.43公斤廢物，回收率僅29%，不僅遠未達標，甚至較10年前更差。早在1998年引入三色回收桶之前，香港都市固體廢物回收率已超過三成，2010年回收率更突破五成。數字不騙人，近10年香港廢物回收成績不進反退，局長的說法，卻是叫市民「向前看」，又暗示「舊藍圖」定下的目標太「進取」。市民聽了這些說法，難免懷疑「新藍圖」所提出的願景和目標，會否也是空頭支票。

誠然，正如「新藍圖」所言，國際市場回收物料價格大跌，本地回收業生意難做，加上內地收緊進口限制，不再當「洋垃圾」棄置場，全都直接影響了近年香港廢物回收量，堆填區廢物量不斷上升，這是原因之一，然而並非全部。說到底，很多東亞國家或地區，同樣面對這些外圍因素，可是減廢回收工作，依舊做得有聲有色，韓國台灣等都是成功例子，港府不能一味拿外圍因素做擋箭牌。

垃圾徵費影響全港住戶，政黨政客着眼選舉，不想得失選民，立法工作一拖再拖，固然是一大問題，可是政府很多減廢回收工作不到位、做得差，同樣是市民切身體會。以構建社區回收網絡為例，2014年《施政報告》提出在全港18區各設一個「綠在區區」，環境局當年預計會在2015至2017年陸續落成，去年審計報告卻發現，僅得一半左右完成建造工程，部分項目甚至仍在規劃或選址階段。由於「綠在區區」數目有限，部分回收站選址偏僻，交通不便直接影響了市民回收意欲，很多人甚至不清楚有相關服務，即使是市民平日較常接觸到的三色回收桶，無論運作、管理和成效也愈來愈不像話。

廢物回收亂象多

交差心態難成事

三色桶使用率長期偏低，經常盛滿垃圾，污染回收品兼影響衛生，市民見怪不怪。亂象長期持續，除了折射部分人回收意識薄弱，當局遲遲未有大力整頓、撥亂反正，同樣叫人驚訝。去年11月，申訴專員公署宣布主動調查三色桶管理及執行成效，突顯問題之嚴重。以上種種全都令人覺得，當局減廢回收工作交差了事，不問效益、不理亂象、不求便民。

「新藍圖」提出人均廢物棄置量較2020年減少四成，推算起來，大抵就是減至約0.8公斤，即與「舊藍圖」目標相若，問題是政府憑什麼說服公眾，之前做不到的目標，未來一定做到。「新藍圖」羅列多項減廢大計，包括塑膠飲品容器徵費計劃、分階段規管即棄餐具、引入家用廚餘絞碎器、以創新生物技術處理有機廢物等，然而就算構思再好，執行不力也是徒然，不排除到頭來還得靠垃圾焚化爐甚或堆填區處理。

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