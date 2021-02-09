社評：地盤定期檢測從嚴 控疫不容討價還價

政府角色非啦啦隊

控疫不能被牽着走

昨天本港新增28宗本地個案，當中包括機場第三跑道工程一名工作人員。迄今為止，機場三跑工程地盤群組感染個案接近30宗，機管局今天起加強防疫措施，所有三跑工地人員必須出示陰性檢測結果，方可開工，並要每兩周檢測一次。發展局長黃偉綸在網誌表示，建造業界正「密鑼緊鼓研究」採取類似措施，方案細節預料本周公布，盼可本月內推行。

第四波疫情以來，至少4個大型地盤爆疫。去年12月初，將藍隧道地盤爆疫，12月28日復工，今年初再爆疫，至於中九龍幹線隧道地盤亦出現疫情，兩群組各有數十人確診，不少工人居於油麻地佐敦的舊樓或劏房，病毒進入社區迅速蔓延，當局要封區強制檢測。機場三跑地盤群組爆疫至今3周，亦有接近30人確診。地盤工人有實際防疫困難，部分工種很難長時間戴口罩或經常搓手，工地疫情爆不停，當局遲遲未有切實堵塞防疫漏洞，才是最大問題所在。

翻查資料，去年7月早有地盤爆疫，文錦渡缸瓦甫地盤群組，累計23人確診。地盤工人共用貨櫃改建的休息室，容易交叉感染；地盤散工眾多，流動性高，一旦爆疫很容易傳開，當局對於相關風險，理應早有了解，拖了超過半年，現在才「研究」將地盤工人列為特定檢測群組，問題已不是反應慢了多少拍，而是長期不作為、抗疫拖後腿。平情而論，去年底起，一些地盤承建商確有加強防疫措施，例如工人超過3天不在同一地盤工作，須提交3天內有效的陰性證明，亦有建築商要求工人半個月檢測一次，然而當局從未為工地訂立劃一防疫指引，不同地盤防疫措施鬆緊不一，做得好不好全看承建商。當局如此處理，等同將防疫責任，「外判」給承建商。

黃偉綸表示，業界防疫「一直不遺餘力」， 在發展局支持下，去年12月底以來已為逾百工地近3萬工友提供「免費自願檢測」，累計發現4宗確診，云云。且不說自願檢測下工人實際參與比例、有否蒙混過關情况，單看地盤實際爆疫情形，已證明這樣的「免費自願檢測」，根本未能反映疫情。黃偉綸在網誌兩度提到，發展局「支持」業界抗疫，包括最近業界研究工人必須出示陰性證明始能進入工地等做法，除此之外，未見發展局在地盤控疫方面有何其他角色。疫情一日不壓下來，經濟民生都無法復常，所有政府部門都要將控疫列為頭等大事，在各自範疇發揮牽頭及監督作用，而不是被動地去當「啦啦隊」，反過來被業界牽着走。

地盤疫情爆不停，要求工人定期檢測，總比不做好，然而業界主張兩周一檢，做法太過寬鬆，方便業界有餘，無助及早發現確診者。新冠病毒傳播迅速，14天已足以衍生數代傳播，一周一檢，才是較為合理的做法，至於現場檢測操作，亦要從嚴從緊，嚴防弄虛作假，例如找持有陰性證明的人頂替提供深喉唾液，甚至用自來水蒙混過關。地盤派樽收集深喉唾液樣本，並非最穩妥做法，當局應該安排流動檢測車到地盤提供檢測服務，安排工人即場做鼻咽拭子檢測，同時加強巡查工地休息室、更衣室等設施，確保承建商做足防疫措施。

圍封爆疫地盤強檢

視乎疫情果斷出手

本港地盤工人有10多萬，全行停工抗疫，確會嚴重影響工人生計，是否要行到這一步，需要慎重考慮，然而無可否認，過去單是勒令爆疫地盤停工檢測，效用不大，因為工人可以改往其他地盤「炒散」。圍封爆疫地盤突擊強檢，雖會妨礙工程，惟找出隱形病人的效率，一定勝過定期強檢，當局應該果斷出手，而非左顧右盼。

最近建造業界一再表示，工程若因疫情長時間停工，可能無法如期完工，違反政府工程合約會被罰款或扣分，要求政府「攤分風險」。疫情影響政府基建工程進度，無人樂見，可是一切必須以控疫為先，倘若只是涉及扣分罰款問題，政府當然可以酌情處理，可是如果業界的要求，是要政府「倒貼」，幫承建商為工期延長導致的額外工資和開支「埋單」，則是萬萬不能接受。控疫不容討價還價，政府不能被業界利益牽着鼻子走，若遇無理要求，必須嚴辭拒絕。

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