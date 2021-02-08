社評：各國應對緬甸政變 地緣政治民主有異

緬甸去年11月舉行選舉，昂山素姬領導的全國民主聯盟獲得85%議席壓倒性的勝利，軍方以選舉舞弊為名，推翻選舉結果，並扣押總統溫敏和國務資政昂山素姬，以及眾多的內閣官員和議員，篡權軍方總司令敏昂萊宣布全國進入緊急狀態一年。全球對此感到錯愕，緬甸上一次軍事政變發生於1962年，經過近50年統治後被民選政府取代，不到10年又再以粗暴的手段奪權。

東盟成員不干預別國內政

中國靜觀其變美國要制裁

雖然緬甸軍方事前曾「預告」，但事情真的發生了，各國的反應還是顯得手忙腳亂，美國對於是否稱之為政變都不敢輕易下定論，中國初步的反應是「正在進一步了解情况」，倒是東南亞國家的即時回應最為保守，新加坡聲明，希望有關各方保持克制和對話，致力取得積極和平的成果。泰國和菲律賓均表示這是緬甸內政，他們不會插手。

外交表態是十分嚴肅的事情，怎麼說就意味着要怎麼做，美國沒有馬上定性為政變，是因為對於政變，美國是必須採取制裁的。新加坡希望各方保持克制，是預示到軍方和民盟任何一方如果採取激烈行動，都會影響局勢的穩定。東南亞各國按既定程序作出固有的立場，是因為對於鄰邦發生的事情，早有預案。美國是由於拜登新政府剛剛上場，不希望被緬甸所發生的事情打亂其處理外交的優先次序。中國除了要考慮既定立場外，還要處理中美、中歐關係的最新發展及之間的互動關係。地緣政治的邊界，不同國家有不同範圍。

地理因素當然會影響一個國家的外交行為，美國距離緬甸十萬八千里，中國跟緬甸則有2186公里長的邊界線，其中一段還毗鄰被印度佔領的藏南地區，與雲南交接的地區有多個少數民族地區武裝力量，長期與緬甸中央政府對抗。中國處理緬甸政變，要考慮的因素，比美國要考慮的複雜得多。

中國跟緬甸的經貿關係，也不是美國跟緬甸關係可以比擬的，緬甸的最大貿易伙伴是中國，佔其進出口總額的三成多，隨後的是泰國和日本，分別佔18%和8%左右，與美國貿易額大概佔總額的3.5%。緬甸自2016年以來的外來投資，新加坡佔45.8%排首位，中國14.5%排第二，香港佔10%排第三，越南和日本排四到五位，美國只佔1.3%排第十。

從經貿的細節看，中國投資在緬甸的，有戰略價值的中緬石油和天然氣管道，全長近800公里從緬甸西側的最大深水港皎漂連到雲南邊境城市瑞麗，緬甸經此出口能源到中國，中國輸出提煉後的能源產品到緬甸，將來這條管道擴充，可以從緬甸港口卸裝從中東進口的石油，輸送到雲南，減低運輸成本以及減輕油輪必經馬六甲海峽的依賴。沿這條管道建鐵路的可行性計劃已經在今年初簽訂備忘錄，中國投資的還有水力發電廠等等不可移動的基建設備，以及提供大量就業職位的製造廠等等。反觀美國，對緬甸投資額不及中國的十分之一，而且是可口可樂灌裝廠、通用電力製造家庭電器和信用卡等金融行業。如果要實施經濟制裁，中國對緬甸是「殺敵一萬，自傷八千」，美國制裁對雙方影響都不及皮毛，可有可無。美國去年對緬甸經濟援助達到1.8億美元，主要針對非政府組織，緬甸政府並不重視有其道理。

美國對緬甸政變的譴責一再升溫，威脅如果不釋放昂山素姬等民主人士則會施加制裁，對捍衛民主宗旨不遺餘力，同時拉攏奉民主為圭臬的盟邦，共同針對中俄。然而，要做到這個目標是有成本的，東盟國家一再強調不會干涉別國內政，因為地區安全至關重要，最極端的情勢是緬甸發生內戰，大量難民逃離家園，周邊國家難以獨善其身，緬甸長期被封鎖，木材、能源、礦產等資源就無法成為鄰國的低成本生產要素。本來東盟成員已經蓄勢待發到緬甸大舉投資，羅興亞人難民問題構成障礙，現在政變再起，東盟各國只能期盼局勢不至於惡化。馬來西亞的反應最激烈，首相慕尤丁表示，這是民主進程的倒退，但也沒有提到制裁，老撾和文萊均未作出反應，現在東盟各國呼籲召開特別會議商討對策，估計也不會有十分激烈的行動。

美國面對制裁疲勞顯兩難

中國不會張臂擁抱軍政府

美國國內輿論出現「制裁疲勞」的說法，懷疑制裁緬甸的成效，更有表示如果美國對緬甸的對策過猛，反而會將軍政府推向中國，是否如此，尚待觀察，但相信中國不會張開雙臂擁抱以政變取得政權的軍政府，因為擺出這樣的架勢，反而會跟美國要籠絡的盟邦拉開距離，形成一個適得其反的國際格局。中國的審慎，與美國的空炮，形成鮮明對比。

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