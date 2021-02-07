社評：「少康中興」難挽國民黨頹勢

政治金童重做馮婦

韓趙聯手有喜有憂

趙少康是1950年生於台灣的外省人，曾經是國民黨的「政治金童」，他31歲當選台北市議員，35歲以第一高得票連任，37歲躋身立法院，1992年辭任環保署署長，重投立委選戰，榮膺「票王」，得票比排第二名的立委高出一倍，掀起一股「趙少康旋風」。1989年他與王建煊、郁慕明等人成立「新國民黨連線」，挑戰李登輝的本土化主流派，至1993年脫離國民黨，自組新黨。他1994年參與台北市長競選，得票雖遠超國民黨競選連任的黃大洲，卻因分薄了藍營選票，讓民進黨的陳水扁當選。趙兩年後退出政壇，進入傳媒界，擔任電子媒體節目主持和時事評論員，因口才好，富煽動力，也頗受歡迎。

對於趙少康今次回巢，支持者視之為國民黨扭轉乾坤之機，趙本人亦充滿自信，聲稱擁有500萬粉絲，更得到高雄前市長韓國瑜支持。據Google Trend搜尋趨勢顯示，韓趙聯手，有碾壓蔡英文趨勢。有分析認為，韓趙兩人都有鼓動群眾的能力，韓代表庶民，有韓粉撐腰，趙則代表菁英，是藍營論述界的中流砥柱，二人合作將成為2024年總統選舉民進黨的最強對手。

但對其回歸，亦有不少質疑，稱趙當年是分裂國民黨的始作俑者，亦是國民黨今日衰敗的罪人；有人懷疑他正深陷國民黨賤賣黨產中廣的官司之中，此番回巢，是想藉機由債仔變債權人；更有人指出，趙少康尚未回歸，已聲稱要競選黨主席，令人懷疑他要終結現任主席江啟臣的改革路線，引起黨內本土派與地方勢力的警惕。

事實上，江啓臣對趙的回歸雖表現出高風亮節的大度，但國民黨競選黨主席必須入黨滿一年的資格限制，仍是趙問鼎黨主席的一道門檻，能否為他修例，須待5月才定奪，目前黨內已有反對聲音傳出，認為不應重蹈郭台銘參選總統覆轍，為個人度身訂做規則。

高調回歸得罪人多

時移世易難挽狂瀾

國民黨是台灣最大的在野黨，黨主席因為掌控相當資源及明年縣市長選舉提名權，人選廣受關注，選舉結果不僅影響國民黨的未來方向，也攸關台海安全乃至台灣命運。另外，近年國民黨內瀰漫「親美反共」氛圍，對「九二共識」立場動搖，對兩岸關係和國民黨本身傷害極大。趙少康近日表態支持「九二共識」，堅持兩岸之間需增加交流，其兩岸政策主張較國民黨更務實理性，更切合兩岸發展大勢。但能否在黨內以及台灣社會引起共鳴，仍是未知之數。

不過，趙少康尚未恢復黨籍，就擺出了一副捨我其誰，甚至是搶班奪權的高調姿態，可能會引起很多國民黨高層的警惕和猜忌。有分析認為，他要競選黨主席，直接挑戰的是現任黨主席江啟臣；他若明年參選台北市長，威脅的是黨內新星蔣萬安和現任台北市長柯文哲；而2024年參選總統，更可能得罪黨內朱立倫、江啓臣、侯友宜等一眾有意競逐者。

從台灣與國民黨現在的政治生態看，趙少康讓國民黨實現「少康中興」有相當的難度，撇開涉案官司和各種陰謀論不說，單就其個性和經歷看，他淡出政壇畢竟已25年之久，雖然憑着伶牙俐齒奠定了泛藍意見領袖的地位，但卻疏於政壇拳打腳踢、縱橫捭闔乃至應付爾虞我詐的本領。遠離國民黨核心決策圈多年，令他對黨內數十名立法委員、14個縣市長的龐大、複雜人事盤子，缺乏全盤的掌控；而他胸無城府，個性飄逸，做名嘴或游刃有餘，但語多傷人，言多必失，卻是做政治領袖的致命傷。

時來天地皆同力，運去英雄不自由。作為與陳水扁的同代人，趙少康畢竟已年逾七旬，台灣的政治生態和國際環境這數十年的變化可謂翻天覆地，新黨從立法院第三大黨，變成泡沫化，他對年輕一代的感召力如何，可想而知。對趙本人來說，「少康中興」若功敗垂成，大不了重回傳媒界，粉絲量還會更多一些。但對國民黨來說，從趙少康的新黨出走，到宋楚瑜的親民黨分離，從韓國瑜熱退潮，到郭台銘旋風止息，均留下沉重傷痕，「黃台之瓜，何堪再摘」。

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