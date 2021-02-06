社評：強檢圍封雖不便 抗疫清零要齊心

抗疫講求官民配合

疫情緩和考驗更大

本港單日新增病例，周中一度降至「1」字頭的低雙位數，然而昨天確診宗數又回升至37宗。疫情發展不能單憑一兩天的確診數字去判斷。鑑於社區尚有很多隱形傳播鏈，一旦再有超級傳播者引發大型群組感染，疫情隨時可能大反彈，不過整體而言，近期本港疫情走勢，仍是處於反覆回落的軌道。昨天新增病例雖見反彈，可幸不明源頭個案並未顯著上升，保持在個位數，跟之前一兩天相若。倘若未來數天，不明源頭個案仍能維持在較低水平，本港總體抗疫形勢仍可審慎樂觀。

昨天新增的不明源頭病例，包括一名由深圳來港的豁免檢疫人士，患者上月21日在深圳測試呈陰性，兩天後來港，上周六出現病徵，本周中檢測後確診。由於潛伏期有一半時間在內地，一半時間在香港，這名病人究竟怎樣感染病毒，需要密切跟進，惟無可否認是內地已建立了一套高效控疫系統，早前河北爆疫連續數天過百確診，短短大半個月已基本受控，毗鄰香港的深圳，近期也未有出現疫情，考慮到這一背景，衛生防護中心暫將個案列為本地感染，亦是合情合理。

打好抗疫戰，離不開外防輸入、內防擴散。去年底政府收緊外防輸入措施，暫時未見有太大漏洞，反觀內防擴散方面，明顯仍要加把勁。第四波疫情以來，大型地盤一再爆疫，新近地盤感染病例顯示，有工人帶病上班、未有說出與親戚有密切接觸，分判商交代確診者在工地活動的情况，亦有重大遺漏。凡此種種均說明，當局有必要加強介入，更不能將追蹤調查責任「外判」予分判商。有專家主張地盤工人每周一檢，甚至圍封全港大型地盤強檢，可是迄今未見政府有重大動作，地盤防疫缺口一日不堵，病毒就有機會跟隨工人進入社區，引起爆發。

控疫工作講求官民合作，政府要做好領導指揮工作，公眾亦要積極配合，小撮人不合作，已足以誤大事。去年12月，一名確診者擅自離開醫院，失蹤53小時後始被尋回及拘捕，法官直斥涉事男子自私罔顧公眾利益，判監4個月以儆效尤。明知有病在身，仍然在社區走動，形同四處播毒，如此離譜的案件，無疑是個別事件，法院的判決，相信已起到阻嚇作用，不過話說回來，本港官民抗疫的齊心程度，顯然仍待加強。

疫情嚴峻時，政府防控措施再狠再辣，公眾通常都會積極配合，齊心抗擊病毒這個眼前大敵；可是當疫情漸趨緩和，社會整體危機感降低，總有人會嫌控疫措施太麻煩太不便，甚至認為多此一舉，官民抗疫齊心度下降，病毒潛伏社區，未能徹底清除，疫情就有捲土重來的可能，疫情迴圈難以突破，與此不無關係。疫情徐徐回落之際，正是考驗齊心抗疫之時，這亦是當下香港所面對的情况。

圍封強檢變預防措施

政府行動需多作解說

政府引入強制檢測以來，多數市民都有配合，惟亦有部分人迴避檢測。最近政府加緊圍封強檢，有關問題更形突出，平均每次行動，總有一成至兩成單位無人應門，尖沙嘴金鑾大廈的圍封檢測，無人應門比例更超過三成。誠然，無人應門原因可能是單位空置，又或碰巧真的無人在內，不過有住戶不肯開門接受檢測，相信亦是事實，當中有些人可能是嫌麻煩，亦可能有基層市民、少數族裔或長者不清楚發生什麼事，惟不管背後有何原因或苦衷，居民不配合強檢，一定會影響疫情清零。

政府圍封強檢，連續多天未發現確診病例，社會上有聲音質疑，圍封強檢擾民、無必要、不符成本效益，云云。圍封強檢不便居民是事實，可是上月中油麻地佐敦爆疫的經驗亦說明，政府掃蕩病毒，必須走在疫情之前，不能永遠都是賊過興兵。封區強檢行動不斷演化，目標已由疫情惡化後盡量多找隱形病人，變為更側重風險管理的預防措施，務求及早弄清病毒有否在小區傳開。當局降低了強檢圍封門檻，初期強調要污水樣本持續多日呈陽性，現在是一有發現已考慮圍封強檢，掃蕩工作趨向進取，加上疫情本身正處下降軌，找出確診者的機會率必然大降，無發現亦不意外，然而因此全盤否定其作用，似乎亦有問題。政府宜就圍封強檢操作多作解說，並向受影響居民解釋行動原委，盡力爭取市民配合。

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