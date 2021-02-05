社評：走出民生政治化時代 引入「港醫」外援莫蹉跎

招攬港人子弟回流

紓緩醫生人手不足

行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節，提出多項立法工作，儼如「施政報告2.0」，當中既有修例反起底、區議員宣誓等政治議題，亦有一些過去政府不願碰、無力碰的民生問題。舉例說，以往政府對租務管制有很大保留，然而昨天林鄭透露，政府將於本立法年度提交條例草案，制訂劏房租務管制；另外，修例引入更多醫生「外援」，紓緩公營醫療機構人手不足，社會討論多時，一直缺乏重大進展，就連一些小修小補的改動，也面對業界和議會的巨大政治阻力。這次政府下定決心，在今個立法年度提交修例草案，倘若成事，將是一次重要突破。

香港人口老化，醫療服務卻嚴重不足，公營醫療系統長期超負荷，醫生人手遠遠未能追上社會需求，市民小病隨時等到變大病。2017年，香港平均每千人只有1.9名醫生，比美國的3.3、英國的3.7等低很多。在香港，公院八成病人每天見醫生時間少於10分鐘，急診輪候時間動輒數小時，排隊看專科醫生平均更要等上兩年，至於衛生署醫生人手同樣吃緊，疫情之下更是捉襟見肘。

以目前香港醫生人手，若要追上新加坡的醫生與病人比例，至少要新增3400名醫生，若要追上經合組織（OECD）發達國家的平均水平，更要增加1萬名醫生，若不切實解決醫生不足問題，即使政府投入更多資源增建醫院改善硬件，公營醫療服務亦不可能有顯著改善。近年本港院校開始積極增加醫科生名額，可是培訓一名本地醫生需時多年，遠水難救近火，適量輸入合資格外援醫生，有助紓緩燃眉之急，可是醫生業界卻常說，現今香港醫生比例已比本世紀初為高，問題「不是醫生不足」，而是醫管局管理不善、政府沒有提供足夠資源、公私營醫療系統失衡，云云。業界指出的問題，當然要正視，然而不能以此混淆視線，否認「醫生不足」。

本港每年醫科生名額有限，不少港人子弟都會選擇負笈海外，在歐美醫科名校讀醫受訓，然而就算取得醫生註冊資格，回港執業依然困難重重，業界聲稱考試實習等要求，是幫市民「把關」，確保外地受訓醫生與本地醫生「水平相若」，實際卻是設下極其嚴苛和不合理的要求。試想像，一名外地受訓的資深眼科醫生，若要在港註冊，居然要重新再考醫科畢業試，回答有關產科的問題，這樣的關卡，根本就是要拒人於千里。2019年初，政府提出豁免海外專科醫生實習，不過是稍稍減去一些嚴苛的要求，依然面對業界巨大阻力。

專業自主服務市民

業界應棄保護主義

專業界別獲得賦予自規自管權利，前提是必須服膺於社會整體利益，倘若業界未以公眾為先，大搞保護主義，政府便應介入，甚至收回權力。近10年，每當政府提出增加引入外援醫生，常有一些業界人士或代表轉移視線，質疑當局要為大量引入內地醫生鋪路，操作香港與內地矛盾，將問題政治化，再由議會進一步炒作放大，變成「捍衛香港」之爭，令爭議沒完沒了，莫說大刀闊斧改革，就連小修小補亦寸步難行。當局昨天提出外援醫生修例後，仍舊可以聽到這類政治雜音，諸如將修例與「內地培訓」、「醫療界政治清洗」等扣連起來，然而過去半年香港議會形勢大變，已是客觀政治現實，試圖將問題政治化，掩護既得利益、拒絕改革，這一招未必再行得通。

政府引入外援醫生方案細節，有待今天揭盅，根據當局的建議，申請者必須是香港永久居民，在水平得到認可的非本地醫學院畢業，並已在當地獲得醫生註冊資格，回港後必須留在公營醫療系統服務一段較長時間。這些要求，保證了「外援醫生」必定是熟悉香港的港人，也確保他們不會利用公營醫療系統「過冷河」，短短數年後即投身私營市場，爭做「月球人」（月薪百萬元）或「星球人」（周薪百萬元）。當然，認可哪些非本地醫學院水平、按照什麼標準判定，可能會出現一些爭議，然而當局大可參考新加坡等地的相關做法。本港公營醫療服務急需改革，不能再蹉跎歲月，民生政治化的時代應該告一段落。

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