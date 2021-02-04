社評：基本清零迅速掃蕩 確保疫情無第五波

第四波初現曙光

籌謀復常講條件

香港抗疫一年有餘，戰鬥一波比一波慘烈，時間一波比一波長。去年11月初，第四波疫情浮現，抗疫形勢一再演化，由原先以社會中上層為主的歌舞群組，變成近月以基層為主的舊區群組，疫情回落速度緩慢，民生飽受折騰。經過連場苦戰，單日新增確診昨天降至19宗，對市民而言，「1」字頭低雙位數，已是個多月未見。最近政府多次圍封強檢，皆未發現確診病例，有人質疑「勞民傷財」，惟正如一些專家所言，「零發現」其實也反映疫情正在緩和，隨着整體確診宗數下跌，任何形式檢測所得出的陽性個案，自然亦會減少。

當然，19宗新增病例中，7宗源頭不明，比率仍然高達三成半，加上病例散佈各區，稍一不慎，隨時又有可能出現大型群組爆發，近日有連鎖服飾店員工聚會後出現群組感染，至少5人染疫，需要關舖14天，正是一個警告，現在說疫情受控為時尚早，為免控疫功虧一簣，各方絕不能掉以輕心，大廈強檢、圍封檢測等，對居民生活縱有影響，仍須繼續。按照目前疫情走勢，倘若不再出現重大甩漏差池，本月底、下月初疫情大致受控，仍是有希望的，現在開始籌謀民生復常，亦是合理之舉。

最近政府提及多項復常安排，中小學恢復面授課堂方面，教育局開出條件，農曆新年假期後，學校可按校本需要，酌量安排更多學生回校上課，若有學校能安排全校教職員定期每兩周檢測一次，有條件全校恢復半天面授課堂；逐步恢復政府服務方面，當局則以擴大使用「安心出行」應用程式來配合，首階段會「強烈建議」所有出入政府總部的人，掃描「安心出行」二維碼，一旦爆疫就易於追蹤，第二階段則於農曆新年後展開，有關措施將擴至更多政府合署及大樓。另外，政府官員更聲言，只要本地新增病例接近低雙位數或單位數，恢復粵港澳三地通關「指日可待」，不用等到「零確診」，市民接種新冠疫苗，相信有助通關。

香港與內地通關，不是單方面說了算，本港疫情若無法基本清零，深圳、澳門等地是否願意與港通關，仍是一大疑問，所謂「通關指日可待」，只能走着瞧。過去一年，本港疫情反覆，一大經驗教訓是不能因為疫情緩和，就無條件放寬控疫措施。去年5月第二波疫情放緩，當局無條件放寬社交距離措施，「外防輸入」亦有太多豁免，數周後疫情迅速反彈，教訓深刻，就算當局今回真能做到基本清零，社會經濟活動逐步重開，也一定要比之前附帶更多條件限制。跨境司機必須接種疫苗、教職員定期檢測、公務員和市民出入政府合署等要用「安心出行」，難免有較多不便麻煩，可是為了「內防反彈」，始終需要配合。各行各業要復常，相信亦得有這方面的心理準備。

控疫工作留缺口

疫情早晚再爆發

第四波疫情徐徐放緩，當局籌謀「有條件復常」之餘，更要想清楚如何避免出現第五波疫情。內地控疫成功之道，在於找到一套高效方法，做到基本清零，縱現零星感染，亦能迅速撲滅。香港與內地社會形態有別，內地抗疫權威鍾南山最近接受訪問，提到本港居住環境擠迫，難以全民強檢，因應疫情劃出指定區域封鎖檢測，是一個處理方法。香港這套「掃蕩病毒」替代方案，初步看來似有一定成效，是否一定可以做到基本清零，還須觀察，具體執行操作亦要完善。舉例說，當局每次強檢圍封，總有小撮人不合作不開門；以污水陽性樣本決定大廈要否強檢，亦有專家擔心存在走漏風險。香港一日未做到基本清零，政府都不能太過樂觀。

除了控疫手段需要磨練完善，港府亦必須汲取失敗教訓，切實堵塞內外防疫漏洞。誠然，控疫本身是一個學習過程，當中必有跌撞，可是有漏洞卻遲遲不去堵塞，一定是政府過失。外防輸入方面，去年復活節大批港人子弟從歐美返港，引發第二波疫情，當時已有專家提出用指定酒店處理高風險抵港者，可是政府官員卻搬出種種理由，未予採納，拖了半年有多，聖誕節前才下定決心執行；內防反彈方面，現在政府的控疫掃蕩措施，雖比之前進取，可是對於基建地盤一再爆疫、專家呼籲定期強檢等，當局至今仍未拿出決心堵塞漏洞。防疫工作留下重大缺口，即使第四波平定，再爆疫情只會是時間問題。

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