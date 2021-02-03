社評：基建地盤疫情爆不停 漏洞遲遲未堵太費解

地盤工作易傳播

再三爆疫非偶然

農曆新年將至，政府本周宣布降低強制檢測門檻，同時預告年三十之前，每天都會在不同地區執行封區檢測。第四波疫情反反覆覆，過年前放寬社交距離措施願望落空，過年爭上頭炷香等傳統不復再，然而期望所有人新年期間不去拜年，似乎亦不現實。刻下較為務實的做法，是在未來一周傾力斬斷最多的傳播鏈，倘若確診宗數在大除夕前降至10多宗甚或單位數水平，至少可以降低新年期間市民外出感染病毒的風險。

論抗疫大局，政府過年前加緊強檢無可厚非，可是封區影響居民生活，部分人有怨言亦屬必然。政府封區強檢，最初兩次皆有發現確診者，近期行動卻並無「發現」，引來「勞民傷財」質疑。平情而論，封區強檢不斷演化，現在小規模封區10多小時，無論人力物力，還是影響居民程度，已比首次封區為小，行動目標亦由盡量多找隱形病人，變為更側重風險管理，及早弄清病毒有否在小區傳開，比起發現隱形病人，行動未發現確診者，也許是更好消息。風險管理旨在防患未然，用結果去審視最初應否去做，未必適合，當然政府亦要多讓公眾了解封區準則和具體行動原因，減少怨氣。

政府周一晚在尖沙嘴、元朗、紅磡及油麻地圍封檢測，有專家認為，部分封區行動，似與機場三跑群組爆發有關。第四波疫情以來，一再有政府大型地盤爆疫，基層工人感染後將病毒帶回所住社區，上月油麻地舊區爆疫，專家相信源頭跟中九龍幹線及將藍隧道工程群組有關。另外，廣華醫院重建地盤5人染疫，以及最近機場三跑工程9人中招，同樣令人關注。衛生防護中心最近表示，建築工人較高危，值得安排他們定期檢測，其實早在大半年前，有專家已要求政府對地盤工人每周一檢。機場三跑工程爆疫並非首次，將藍隧道在第四波疫情更是兩度爆疫，相同問題一再發生，政府遲遲未有堵塞漏洞，有必要檢討。

地盤工人有實際防疫困難，部分工種很難長時間戴口罩或經常搓手，工友們共用貨櫃改建的休息室，容易交叉感染，加上散工眾多流動性高，一旦爆疫很易傳開。建造業界表示，去年12月底推出計劃，安排專業檢測機構到工地為工人檢測病毒，發展局上周表示，至今已為93工地逾2.2萬工人提供檢測，發現4宗確診，其餘皆為陰性，然而市民難免會問，如果工地控疫真的如此理想，為何過去一個月一再出現地盤群組，單是一項大型工程，動輒就有5、6人甚至10多人感染。究竟是地盤檢測不到位、有人敷衍了事，還是另有原因？政府必須找出答案，若涉具體技術困難，就應協助業界克服；若涉弄虛作假，諸如以自來水冒充深喉唾液樣本蒙混過關等，則應追究責任。

地盤強檢每周一次

勿為「趕工程」誤控疫

現時地盤工人出入工地，一般都要探熱戴口罩，業界亦有組織巡查小組，檢視不同工地防疫措施，提供改善建議，然而問題始終是執行到位與否。現行地盤抗疫措施沒有劃一做法，政府亦無劃一業界防疫指引，實際就是由承建商甚至判頭自行決定，措施寬緊「各自修行」， 就算同一間承建商，不同團隊也有不同做法，如此操作，必出「甩漏」。衛生防護中心表示，若有地盤爆疫，承建商應停工14日，但其實這只屬「建議」，並無強制力。當局指承建商一般都會合作，不過現實亦試過有政府地盤爆疫後，承建商僅打算停工數天，要防護中心再度「溫馨提示」。當局事後解釋「可能」是防護中心與承建商「有溝通問題」，可是如果政府一開始便明文規定必須停工14天，根本就不會有誤會。

地盤工人不少來自基層，最擔心手停口停，至於承建商則可能擔心，若因疫情拖慢進度，未能如期完成政府工程，可能被追討罰款，以及工程開支更大。當局的責任，是確保業界將控疫放在最優先，如果執事官員或部門也將「趕基建」放在首位，地盤控疫缺口很難切實堵塞。政府控疫要成功，各部門必須通力配合。比起下游封區強檢，及早從上游源頭堵截更為實際。當局應在大型地盤落實強檢，每周一次，控疫措施和執行都要從嚴從緊。

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