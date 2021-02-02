社評：網民散戶「替天行道」 華爾街精英遇新對手

沽空損手投訴「不公」

華爾街難輸打贏要

美國電子遊戲零售商GameStop（GME）因為年度虧蝕嚴重，遭對冲基金點名沽空，未料引起一場全球矚目的投資風雲。GME有37年歷史，曾是美國「打機迷」聖地，眼見對冲基金打算摧毁這個集體回憶，美國網上社交平台Reddit一個名為WallStreetBets的大型群組，呼籲買入GME股份，得到不少網民同意響應；GME股價飈升，吸引更多散戶追貨，股價一度較年初漲約17倍。對冲基金沽空大賺不成，反被挾淡倉，損失慘重，甚至要借錢救亡。散戶大捷之餘，更將戰線擴至其他遭基金點名沽空的股票以至白銀市場。支持者眼中，這是一場劫富濟民的「起義」；在一些基金大行眼中，這是一場破壞市場秩序的「動亂」。

投資界估算，對冲基金在這場散戶「起義」中，損失達到200億美元。昨晚美股開市早段，GME股價雖見回落，惟白銀價格卻暴漲11%。社交媒體顛覆庶民與傳統精英的權力關係，各界談之已久，並非什麼新鮮事，可是散戶網軍如此聚沙成塔，反過來狙擊基金大戶，確是前所未見，有人認為這不過是曇花一現的潮流，就像以往社交平台出現過的很多群眾動員，熱情冷卻過後，就會煙消雲散，亦有人認為散戶網軍合流，將成為投資市場一股不容忽視的力量。這場散戶「起義」，往後發展難以預料，唯一肯定是GME一役大捷，大振網軍散戶士氣，短期內不會收兵，未來數周投資市場還會出現更多波瀾。

全球化時代，華爾街一直位處美國以至環球金融市場的中心，不斷上演弱肉強食的故事。在美國，整個投資市場的遊戲規則，從來都是向華爾街傾斜，只有大戶宰散戶，鮮有散戶贏大戶；在全球，華爾街大鱷興風作浪，看準機會狙擊，弱小國家成千上萬民眾一夜間傾家蕩產，反而還被質疑是咎由自取。今次美國網軍散戶給對冲基金一記悶棍，華爾街大戶質疑是「串謀造市」，支持監管機構介入調查，有券商甚至限制散戶買入GME股票，假保護投資者之名，幫涉事對冲基金一把，問題是散戶網民公開協調投資策略，不見得是什麼內幕交易，散戶有理由問，既然對冲基金可以公開發出沽空「戰書」，為何散戶網軍不可呼籲買入某些股票？是否大戶可以放火，散戶卻不許點燈？沽空本來是高風險的賭博，「食得鹹魚抵得渴」，華爾街豈能輸打贏要。

2008年金融海嘯，華爾街貪婪無道，被視為罪魁禍首，觸發之後的佔領華爾街運動，華府政客矢言加強監管，實際講多過做；聯儲局大舉印鈔救市，華爾街成為最大受益者，很多中產民眾卻得不到多少好處，生活甚至愈變愈差，形成所謂「K形復蘇」，即股價及富人身家不斷上漲，基層勞工與實體經濟卻委靡不振，兩者背道而馳。財富愈來愈集中在小撮人手中，促成了民粹主義興起，特朗普便是全靠這股反建制情緒上台。今次散戶網軍大戰對冲基金，同樣帶有濃烈的反精英反建制色彩，有人形容這場「起義」，延續了佔領華爾街運動的精神，比起調查網軍散戶是否操控市場，美國證監機構確實更應調查沽空機構以往的作為，加強規管沽空活動。不過話說回來，盲目美化這場「起義」亦非好事。

散戶「起義」市場波動

民粹變奏折射怒火

佔領華爾街運動，是美國左翼對美國社會不公和官商勾結的一場敲問，要求改革，然而美國政治社會生態，從來不利左翼思潮，到頭來當道的是右翼排外民粹思潮，WallStreetBets群組創辦人便指出，群組內的仇恨言論愈來愈多，部分成員明顯是白人至上主義者。這場散戶「起義」會否失控變質，變成投資界一場「以暴易暴」的報復破壞，需要密切留意。

美國這場散戶「起義」，見證了社交媒體力量，然而必須指出，GME一役有其特殊性，美國投資市場的形態，也跟其他地方的市場很不一樣。在美國，有投資股票的人，幾乎佔人口一半，比例之高全球罕有，近年券商為了爭客，以零佣金吸引散戶，加上疫情令更多人熱中股票投機，造就了「散戶力量」，世上沒有多少地方，有類似的投資市場環境。社媒造就美國散戶「起義」，尚未知道會否無以為繼，以為這種「起義」可以隨便複製，是非常危險的想法。

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