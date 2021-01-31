社評：拜登對華「戰略忍耐」 中美關係難回從前

美方態度微妙變化

中方冷眼暫未收貨

除了上述言論外，美方還有一些言行值得注意，如獲拜登提名出任駐聯合國大使的托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas Greenfield）早前提到，對中國新疆「種族滅絕」的指控似乎「未遵循所有程序」。財政部日前宣布，將特朗普在敗選後作出的禁與「特定中國軍方公司」證券交易的生效限期，由原訂1月28日延長至5月27日。分析稱，這是為給拜登政府時間，重新評估特朗普的一些對華政策。這也是「戰略忍耐」的具體體現。

特朗普政府給中美關係留下的最大遺產，就是終結了多年來美國對華政策的接觸和改造思維，使其進入了大國競爭軌道。在此慣性推力下，拜登新政府難以急速轉彎。不過，新政府官員雖然在對華強硬上仍眾口一詞，但對具體政策卻含糊其辭，保留迴旋空間。在參議院聽證會上，商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）被問及「能否承諾將華為繼續留在黑名單上」時，就不肯正面回應。財長提名人耶倫表示，要對中國不法的貿易行為強硬，但亦未說具體如何做。

特朗普對華政策的另一遺產是，中方應對美方的板斧已積累了經驗、豐富了手段，亦凝聚了內部共識，形成了戰略自信。在北京看來，美方是主動進攻的一方，改善中美關係，華府理應採取主動。同時，北京對於拜登聯手盟國合作對付中國的新策略亦高度警惕，最近習近平和外長王毅就此作出警告，駐美大使崔天凱更明言，光有耐心還不夠，還要有理性，還要有誠意。他指出，聯合盟友制衡中國的調整是「換湯不換藥」，很可能「重蹈覆轍」。由此可見，中方對美方的微調並未收貨，亦不急於回應。

特朗普4年的另一遺產，就是對美國與盟友關係的傷害，在中美之間形成了中間地帶。白宮新聞稿稱，拜登在與英、法、德3國領袖通電話時，將新冠疫情、氣候變化、中國和俄羅斯列為美國需與盟友共同應對的「全球性挑戰」。但在3國的官方公布裏，卻均未提及中國和俄羅斯，這一微妙差異顯示，歐洲盟國對於選邊站態度審慎。

隨着特朗普時代終結，世界局勢和中美關係已經煥然一新。拜登即使想要重回奧巴馬時代的中美關係，也不容易了。白宮拋出「戰略忍耐」之說，有為重新審視政策爭取時間。拜登上台後，已經作出重返巴黎協定、重返世衛組織等決定，在國內並未遇到阻力，這可能進一步鼓勵拜登調整政策。

美中忍耐對定力

雙方時間換空間

以美台關係為例，雖然台灣是美國非常好用的一張牌，但台灣問題是中美關係中最敏感的議題，美台關係走向也要視乎美中關係的發展。拜登的核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）日前指出，拜登明白只有「一個中國」，不會承認台灣獨立，顯示拜登對特朗普的對台政策不太可能照單全收。

由於特朗普玩弄「台灣牌」走火入魔，台灣民進黨政府亦全力配合，令兩岸關係持續緊張。解放軍戰機頻頻飛入台灣空域，壓縮台灣空防縱深，中國國防部警告，「台獨」就意味戰爭。崔天凱強調，美方以《台灣關係法》和「六項保證」處理台灣問題很危險，在事關中國主權、統一和領土完整的問題上，中國沒有任何妥協退讓餘地。日前在北京2021年對台工作會議上，全國政協主席汪洋在講話中，未再提「一國兩制」與「和平統一」，代之以堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決遏制台獨分裂活動和外部勢力干涉，「推進祖國統一進程」，被認為向台北和華府發出了強硬信號。

無可奈何花落去，似曾相識燕歸來。特朗普4年，給中美關係造成嚴重傷害，亦把美國拖入內亂深淵。現在，拜登的當務之急是收拾國內的爛攤子及應付明年的中期選舉，對華關係的優先性較低，故以「戰略忍耐」時間換空間。中國亦樂得以空間換時間，做好自己的事。無論如何，拜登從特朗普手中繼承的美國和中美關係，都與4年前迥然不同，無論誰當美國總統，都難迴避中國已日漸崛起成為世界強國這一根本現實。

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