社評：英國違諾操作BNO 北京反制防對港影響

英改BNO法律性質

中方反制料陸續有來

近年中美角力白熱化，與美國有「特殊關係」的英國，與華關係也急轉直下，香港成為了角力場。港區國安法去年6月底生效，英國政府提出擴大BNO持有者權利，向合資格港人提供在英國工作或學習的5年居留許可，之後可以申請定居，12個月後便可申請入籍英國，新政策將於明天起實施，由於不設配額，數百萬合資格港人，理論上都可以申請。當然，申請人能否在英國找到工作或讀書機會、滿足入籍要求，全看當事人造化，英國政府穩握篩選權。

1980年代初，中國向英國提出要恢復對香港行使主權，英國政府急急修訂國籍法，防止百萬計港人湧入英國定居的可能；及至六四事件後，英國推出「居英權」計劃，名義上是「保障港人自由」，實際是從香港挖走數萬名精英。歷史證明，英國在港人居英權方面的操作，不管嘴上說得有多漂亮，考慮的始終是自身利益。這次擴大BNO持有者權利，英國政府聲稱是履行對港人的「歷史和道德承諾」，云云；現實效果也不過是趁機會再挖走香港一批專才，填補英國脫歐後流失的部分年輕勞動力。

當年中英就香港前途問題談判，北京早已想過英國會否掏空香港人才。根據中英聯合聲明雙方交換的備忘錄，中方同意，回歸後港人可繼續使用由聯合王國政府簽發的旅遊證件，英方則承諾，不會給使用這些證件的港人賦予居留權。BNO在1987年才開始簽發，聯合聲明當然不可能點名提到它，可是備忘錄相關條款指涉的，顯然是BNO這類證件，現在英國堅稱聯合聲明「沒提及BNO」，乃是詭辯。英方聲稱，BNO從沒直接賦予英國居留權，擴權後也一樣，同樣是技術詭辯。論法律性質，擴權後的BNO，明顯不再單純是旅遊證件，而是一條申請入籍之路；論現實，問問有意申請的港人，相信誰都會說是考慮移民。

英國認為北京實施港區國安法「破壞一國兩制」、「違反《聯合聲明》」，這類政治指控，不同陣營總可找到爭辯空間，沒完沒了，相比之下，BNO擴權後性質改變，無從否認。英方這一操作，明顯違背聯合聲明備忘錄所作的承諾，中方以牙還牙，不再承認BNO作為旅行證件，相信只是反制第一步。

英國挖走香港人才

分化效果超居英權

過去數月，有關北京如何就BNO問題作出反制，社會有很多議論，其中一關注點，是中央會否嚴格執行《中國國籍法》，禁止雙重國籍，市民必須在BNO與特區護照「二揀一」。過去中央因應香港的特殊情况，港人若無主動申報有外國國籍，中央便視為繼續擁有中國籍，變相默許港人有雙重國籍，擁有香港永久居民身分，意味享有參選、投票等政治權利，可以擔任公務員和申請公屋等福利，不過BNO風波可能令中央調整政策，日後BNO持有人若申請或成功入籍英國，會否即時失去香港永久居民身分和權利，成為外界關注焦點。

北京暫時未就雙重國籍有任何表示，或許反映當局仍想觀察一下，無意急於擴大打擊面，惟下一步有何行動，實難預料。一國兩制旨在保障香港的獨特性，默許雙重國籍等做法，都是因應歷史、照顧港人的特殊安排。英方拿BNO來做政治操作，北京不可能不反擊，香港成為角力場，一定不是好事，只能期盼衝擊可以輕一些。

英國將「BNO移民計劃」說成是幫助港人，先不論背後的私心和政治盤算，單是計劃本身，已必然對香港有分化作用。自反修例風暴以來，港人經歷了連場政治衝擊，不少人對前途感到迷惘，現在英國「挖人」，乃是乘人之危，加劇人心浮動。有別於當年居英權僅限數萬精英，今次移民計劃不設配額，英國想拉攏的也不獨是專業人才，還包括大批高學歷的年輕人，考慮到招攬規模和覆蓋面，這項計劃對香港所帶來的分化，可能遠超當年居英權。當下香港政治撕裂嚴重，社會分黃分藍，裂痕深入到每個家庭，移民不移民，隨時引起更多矛盾。1980年代，香港已經歷了一次移民潮，不少人被迫做「太空人」，與家人長期分隔異地，嚴重影響家庭關係，亦有不少人移民後生活未如理想，後悔做錯決定。數十年過去，歷史又有可能重演，豈能不叫人感慨。

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