社評：「愛國者治港」劃界線 不忘有容乃大初心

貫徹全面管治權

「反中亂港者出局」

習近平聽取林鄭述職，對本港疫情表示「很擔心」，同時亦充分肯定她和特區政府「履職盡責」，在涉及國家安全的問題上「立場堅定、勇於擔當」，在人大制定及頒布《港區國安法》後，「堅決執行、依法止暴制亂」。去年11月，人大常委會就立法會議員資格作出《決定》，港府按此取消4名立法會議員資格，中央官員表示，《決定》劃清「愛國者治港」的底線標準，將「禍國亂港者驅逐出特區管治架構」。林鄭述職期間，習近平也談到「愛國者治港」，並突出了這跟中央全面管治權的關係。

1980年代初，鄧小平提出「愛國愛港者治港」，至於「全面管治權」，則是2014年國務院《一國兩制實踐白皮書》所強調的概念。對中央而言，這兩個概念早已包含在「港人治港、高度自治」之中，事關國家主權、安全和發展利益，也是一國兩制下的基本政治倫理，近7、8年要再三強調，是因為有關一國兩制的認識和落實出現了偏差。前年反修例風暴爆發，支持者認為是「爭取民主自由」，中央則認為香港已成為「顛覆基地」，有人勾結外部反華勢力，港獨由暗轉明，必須阻止這些力量奪取香港管治權，實施《港區國安法》是重要一着，但不是全部。

習近平的最新發言，反映中央滿意《港區國安法》執行成效，同時認為必須從管治體制和權力分配入手，貫徹「愛國者治港」，因為這跟中央有效落實全面管治權，乃是一枚銀幣的兩面。未來一段時間，「反中亂港者出局」將是中央處理香港問題的重要思路，人大就立法會議員資格作出《決定》，以及公務員宣誓，只是連串變化的開始。中央打算如何體現對港全面管治權，將決定這場變化究竟有多深多闊，由於有很多未知，港人難免感到忐忑。

1984年，鄧小平曾提及「愛國者」標準有三，一是尊重自己民族，二是誠心誠意擁護祖國恢復對香港行使主權，三是不損害香港繁榮和穩定。當然，人人心中尺度不一，對於何謂「尊重」和「誠心誠意擁護」等，不同人的看法也許會有一些偏差，不過話說回來，支持港獨和暴力破壞的人不符合愛國者標準，亦是明顯不過。愛國愛港不等於唯唯諾諾，倘若權力當局有不是之處，應該批評就批評，應當反對就反對；與此同時，一國兩制各有分際底線，各方若不接受局限、不惜攬炒，香港很難有政治迴旋空間。

反修例風暴過後，中央要重塑本港的政治社會生態，港人關注的是權力當局打算做得有多盡。《基本法》提到，行政長官可以透過選舉或協商產生，然而最終普選產生，也是《基本法》訂明的目標，未來特首改由協商產生，肯定是香港民主的倒退。繼立法會議員資格和公務員宣誓問題後，司法機關作為政權機構另一部分，將朝什麼方向改革，固然令人在意；作為非政權組織但有權選特首的區議會，議員資格問題是否與立法會看齊、會否大規模「DQ」（取消資格），同樣惹人關注。另外，本港還有很多法定機構和諮詢組織，「愛國愛港者治港、反中亂港者出局」這條界線，到底劃到哪個層級，權力當局必須審慎處理。

特區政府有數百個諮詢組織和法定機構，部分握有實權，諸如城規會、通訊事務管理局等，皆對特區政府施政有實質影響力。這些機構各有專責範圍，處理事宜由城市規劃發展到廣播機構續牌不等。特區政府多年來強調「專業自主」，一些專業界別的事務，實際交由業界自行管理，醫委會正是最為人熟悉的例子。近年香港社會高度政治化，不時有法定機構或專業團體捲入政治漩渦，改革方向應是如何回歸專業去政治化，延續政治鬥爭並非上算。

一國兩制講彈性包容

主體外「要容納別的人」

鄧小平說過，「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」，同時亦強調，「未來香港特區政府的主要成分是愛國者，當然也要容納別的人，還可以聘請外國人當顧問」。一國兩制不可能容許勾結外國勢力、支持港獨的人成為治港者，不過一國兩制也必須有足夠的彈性和包容力，以體現香港作為一個開放社會的特質，有關「愛國者治港」的問題，權力當局應與民間有多更溝通，減少誤解與猜疑。

■歡迎回應editorial@mingpao.com