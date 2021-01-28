社評：舊樓強檢要進取 逃避檢測誤控疫

中央擔心香港疫情

港府控疫要加把勁

去年6月底，全球確診病例突破1000萬宗；半年過去，累計病例本周升見9位數，衝破1億關口。多國陸續展開疫苗接種計劃，未來數月能否遏阻全球疫情幾何級數惡化，仍是未知之數。香港抗疫一年，確診人數突破1萬，行政長官林鄭月娥總結得失，承認香港的疫情控制，在兩岸四地確是未如人意，但從國際層面看仍算做到「力保不失」，確診個案少於130多個國家或地區，云云。

誠然，香港累計確診病例，仍較日韓星等地為少，若與最近東京疫情天天新增約千宗相比，似乎亦未算很差，可是論疫情走勢，近期香港的表現，明顯比新加坡糟糕得多。第四波疫情以來，本港確診數字雖然未見幾何級數增加，可是單日新增病例遲遲無法回落到10多宗以下的水平，始終如履薄冰。最近病毒攻入多個基層舊區，更是險象環生。

全港約有20萬人居於舊樓劏房，之前疫情較多在公屋或私人屋苑出現，某程度只反映本港大多數人口在這些地方居住，出現確診者機率相應較高，這跟爆疫風險高低是兩回事。舊樓劏房林立，環境擠迫惡劣，病毒可以傳播得很快；基層市民默默為社會負責很多粗活，由地盤「炒散」到清潔工不等，由於「手停口停」，有時抱恙亦得照上班。他們出入不同階層社區，病毒容易隨之擴散，風險一直存在，早在去年疫情爆發初期，專家已關注舊樓劏房爆疫風險，然而當局的控疫工作，一直落在疫情之後，不夠前瞻，「三無大廈」（無法團、無居民組織、無管理公司）所出現的防疫缺口，諸如喉管不合格等問題，遲遲未獲足夠重視。

國家主席習近平昨天以視像形式，聽取行政長官述職報告，對特區政府「履職盡責」予以肯定，惟同時亦對香港第四波疫情「很關心、很擔心」。國務院總理李克強則希望特區政府「繼續抓好疫情防控工作，積極回應市民最迫切的需求，下大力氣做好民生改善工作」。疫情爆不停，改善民生無從談起，當下香港社會最迫切的需求，就是盡快將疫情壓下來，政府控疫工作必須更積極進取。

本月初疫情在油尖旺舊區開始擴散，強制檢測成為主要控疫工具。政府為阻疫情蔓延，強檢標準一再收緊，先是規定一幢大廈兩周內兩單位出現無關連病例便強檢，到後來引入「指定區域」機制，區內大廈一有確診，又或污水樣本檢測持續呈陽性，便要納入強檢名單 ；及至近日，當局更以圍封「受限區域」方式，強制區內所有人檢測。過去數周，油麻地、佐敦、深水埗、紅磡等區，已有百計舊樓需要強檢。當局強制檢測，難免有人嫌麻煩、質疑擾民，然而舊樓疫情一日不受控制，不僅危及居民健康，全港疫情也很難緩和。政府應多向市民說明利害，同時加緊強檢「剿毒」。

強制檢測為己為人

市民配合至關重要

當局汲取首度圍封強檢的經驗，周二在油麻地碧街和東安街突擊封區強檢，雖然最終只發現1宗確診病例，然而以舊區的特殊環境，多找出1名感染者，就是減少出現1名超級傳播者的風險。當局透過收細圍封範圍，將封區強檢的時間縮短至11小時，可以減少對居民的影響，未來當局應視乎需要，放手多做。全港有5300幢高危「三無大廈」，正如專家所說，當局可以更加進取，但凡「三無大廈」一發現確診病例，就實施強檢，儘管這種做法較易「中空寶」，但是控疫工作必須走在疫情之前，等待大廈污水樣本持續呈陽性才行動，可能已經遲了。

政府加緊強檢後，暴露了一個問題，就是小撮人不願配合，千方百計「避檢」。周末的油麻地圍封行動，不計之前「出逃」的一批人，估計還有200多人未按規定檢測。公屋和私人屋苑方面，一樣有類似問題。早前沙田乙明邨強檢，有4%居民無接受強檢；麗港城第五座爆疫，約有600人接受檢測，惟仍跟該座應有648至774人不相稱。違反強檢要求，需要承擔法律責任，為免強檢措施淪為無牙老虎，政府有必要加強執法，不過關鍵始終是市民積極響應，齊心抗疫。當局應加強宣傳教育，各方亦要明白，接受強檢乃是為己為人，縱有不便麻煩，亦應配合。

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