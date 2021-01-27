社評：疫苗副作用惹關注 澄清疑惑政府有責

抗疫兩條腿走路

疫苗與強檢並進

新冠病毒疫苗顧問專家委員會上周開會，12名專家一致通過引入復星-BioNTech核酸疫苗「復必泰」，食衛局本周採納專家建議，正式批出緊急使用許可。全球新冠疫苗供應緊張，早前世衛才批評，一些富國包攬數以千萬劑疫苗為國民接種，令窮國高危人士苦無疫苗可用，有西非小國僅獲25劑疫苗。港府原先期望疫苗接種計劃能於本月展開，現在雖然要多等一會，然而觀乎全球疫苗「爭崩頭」情况，下月底能夠有百萬劑現貨到手，其實已很不錯。當然，第一代新冠疫苗的作用，是盡量防止病發，沒有數據顯示它們能夠防止感染或傳播，香港若要有效控制疫情，不能單靠疫苗，還要繼續堅持社交距離措施，以及在社區果斷「掃蕩病毒」，未來一段時間，大廈強檢、封區檢測等行動，仍要適時派上用場。

港府疫苗採購計劃，已知對象包括復必泰、阿斯利康-牛津疫苗，以及北京科興疫苗。根據政府說法，阿斯利康疫苗最快也要下半年才能供港。科興疫苗方面，土耳其、印尼、巴西的第三期臨牀測試相繼完成，3國合作伙伴各自公布的有效率，全都達到世衛要求的五成門檻，惟各地數據仍待整合發表，迄今港府尚未引入，原因亦在於此。港府顧問專家就引入疫苗訂下的其中一項要求，是必須有完整的第三期臨牀報告。雖然科興疫苗已獲多國批准緊急使用，不過港府專家既然已有一套標準，當然應該按規矩辦事。與此同時，只要科興疫苗能夠達到要求，即使第三期測試結果公布較預期稍遲，依然值得引入，現在沒必要急於為採購定下死線期限。

最近BioNTech和阿斯利康皆以生產流程問題為由，減少了向歐洲供貨，令歐洲方面非常不滿。雖然香港暫時未受影響，可是事態正好說明，新冠疫苗供應絕不能太過依靠某一兩間藥商。內地新冠疫苗商，除了科興，還有國藥。內地批准緊急使用國藥疫苗，已有一段時間，早前阿聯酋公布當地的臨牀測試有效率亦不俗。昨天行政長官表示，本月較早前已向中央提出，希望獲分配一些在內地研發或生產的疫苗供港使用，這是確保供應多元的做法，只要符合標準和要求，就應該使用。

解釋疫苗副作用

多考慮用家角度

BioNTech疫苗面世較早，全球多國疫苗接種計劃，目前都以它為主力。BioNTech和美國莫德納的新冠疫苗，皆為核酸疫苗，屬於新技術，藥廠公布的有效率超過九成，可是亦有人關注，核酸疫苗過去從未投入「大型實戰」，擔心副作用，相比下，科興等滅活疫苗，用的是傳統技術，安全較有保證。最近不時有關於接種BioNTech疫苗後出現嚴重反應的報道，挪威當局表示有33名體弱長者接種疫苗後死亡，更惹來廣泛關注，有意見認為，體質太虛弱或有嚴重過敏病史者，未必適合接種核酸疫苗。

世衛負責疫苗安全的全球顧問委員會認為，這些體弱長者個案的死亡率，與正常情况並無太異常，無證據顯示接種疫苗導致這批長者死亡。言下之意，是即使沒有接種疫苗，正常情况下，體弱長者的死亡率其實也差不多。從科學角度而言，有關說法是言之成理的，可是對常人來說，有人接種疫苗後死亡，難免多了顧慮，影響接種意欲。

目前不少人都對接種疫苗持觀望態度，港府推展疫苗接種計劃前，一方面要理順物流儲藏等安排，確保不會有疫苗因為處理不當報廢，另一方面也要及早展開宣傳教育，讓公眾對副作用問題有全面認識，同時亦要密切留意外地疫苗接種情况，看看是否真的有不尋常情况。從政府和衛生專家的角度，疫苗接種首要考慮是效益與風險，效益大過風險便應該接種，可是從個人角度，總有人擔心偏偏自己不幸出現嚴重副作用。2009年豬流感全球大流行，數名孕婦接種疫苗後流產，令市民對疫苗信心盡失，本港購入300萬劑疫苗，最終不足一成人接種。當局必須汲取教訓，宣傳接種新冠疫苗時，多從用家而非政府或專家角度去考慮。

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