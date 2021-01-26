社評：封區檢測有價值 行動準則要釐清

蘋果與橙難比較

陽性比率慎看待

政府動員3000人圍封油麻地及佐敦「受限區域」近兩天，行動共強制逾7000人檢測，找出13宗陽性個案。客觀檢視這次封區的得失，需要考慮多方面問題，包括行動的目標和合理性、現實條件制約、執行過程是否順暢、具體控疫成效，以及對居民商戶的影響程度。

這次封區強檢，雖然受限區市民不得擅自離開，惟亦非全面禁足不准離開處所，即使上一刻強檢結果呈陰性，也無法保證下一刻不會意外感染病毒，何况小區解封後，市民又可如常出入，換言之，封區強檢無法保證「小區清零」，行動最大作用，就是盡量找出更多隱形病人。根據當局說法，這次圍封行動背後有三大考慮，除了現實操作可行性、近期區內確診病例眾多，還因為當局本月中所做的大廈污水病毒檢測顯示，有九成污水陽性樣本來自受限區。

污水檢測是當局近月引入的病毒追蹤手段，之前的操作證明，這是找出隱形病人的一個有效方法。受限區確診病例及污水陽性樣本之多，情况絕不尋常；區內「三無」大廈林立，控疫環境亦非一般公共屋邨或私人屋苑可比，當局封區檢測有其合理性，以檢測結果陽性比率「不夠高」，質疑最初毋須下令封區，多少是事後孔明。

這次封區檢測陽性比率為0.17%，較特定群組或社區檢測中心免費強檢的0.01%為高，惟亦有意見認為，封區檢測陽性比率，比市民到社區檢測中心自費檢測（0.15%）高不了多少，若與私家醫生發出強檢指示所得出的陽性比率（0.43%）相比，更是低出一截，認為這反映封區強檢「效用不高」。平情而論，每種檢測安排和操作均有其獨特性，蘋果與橙無法直接比較，單看檢測陽性比率，抹去這些差異，並不恰當。

私家醫生指示強檢陽性比例特別高，原因是病人已有症狀，醫生憑其專業知識指示強檢，已經先作篩選，這跟封區強檢無症狀感染者，是很不同的概念；不少市民願意自費社區檢測，原因之一是他們自覺感染風險較高，這個檢測群組陽性比率偏高，亦屬自然。當局今次封區強檢之前，區內很多居民其實已接受了檢測，已知確診者過百，封區強檢某程度是第二重執漏，仍然得出0.17%這個陽性比率，正正說明了病毒傳播風險。受限區域以基層居民為主，根據各地經驗，部分基層人士擔心「手停口停」，就算有病徵也會照上班，甚至有逃避檢測傾向，這次封區強檢所發現的，正是一批平時不會去檢測的隱形病人，從這個角度看，不能說這次封區強檢無作用。

過去一年，政府控疫工作甩漏多多，執行混亂屢見不鮮。封區強檢下，居民生活和商戶生意均受影響，有怨言有不滿可以理解；政府在具體執行和支援居民方面，仍有這些那些的小狀况，當局應檢討不足，同時看看可以怎樣給受影響人士提供更多支援，不過總體而言，這次封區操作仍算合格，類似早前沙田明恩樓強檢執法的混亂情况，未有再度發生，行動兩天內完成，居民和商戶所受的影響和損失，某程度跟打風停頓兩天相若。有居民擔心封區強檢有污名化效果，然而若任由疫情陰霾不散，污名化問題可能更嚴重。

封區強檢不應政治化

訂決策原則因事制宜

抗疫求實際，不囿一格，政治掛帥、意識形態先行，對抗疫有害無利。封區強檢作為一項控疫手段，並非萬能，更非萬惡，一切視乎疫情發展和控疫需要，應做便做，毋須拘泥於是否「內地模式」，更沒必要作太多政治聯想，急急將之扯上「政治任務」、鋪路全民強檢等，然後不問情由反對到底。對於一些連住客名單也搞不清的舊區，封區強檢有實際作用；當然，政府亦要想清楚，在突擊圍封取得最大效果，與提前放風讓市民有時間準備之間，如何求取平衡。首度封區強檢不能太突然，事先張揚可以理解，如果再有下次，政府應考慮如何減少居民「夤夜出逃」。另外，這次封區行動是否來得太遲，亦值得深入檢視。說到底，確診病例數字及污水檢測結果均屬「滯後數據」，政府等齊數據才行動，可能已錯過最佳時機。當局應訂下一些原則，盡早掌握徵兆，以更前瞻方法，判斷什麼情况下要封區強檢，什麼情况下只需強檢個別大廈。

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