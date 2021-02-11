社評：中國GDP破百萬億 亦喜亦憂變數仍多

總量相當美國七成

史上首度招惹嫉恨

按照2020全年人民幣平均匯率計算，中國經濟總量約為14.7萬億美元，若按當前匯率計，約為15.6萬億美元，穩居世界第二，佔全球經濟比重17%左右。根據國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，2020年美國GDP會下跌4.27%，約為20.81萬億美元。此消彼長之下，中美經濟總量差距收窄至6萬多億美元，中國的GDP相當於美國的逾七成。這也是世界現代歷史上，首個國家的經濟總量如此接近美國。

上世紀，蘇聯的GDP曾經超過美國的60%，美國對其加大遏制力度，導致其最終解體；日本GDP一度亦超過美國的60%，引起美國警覺，逼日圓升值，一度令日本經濟一蹶不振。有分析認為，60%是美國對崛起對手的警戒線。中國的GDP在2014年首次達到美國的60%，2018年達到約66%，而且逐年追貼。依此趨勢，IMF曾經預測，最快可能2030年，中國GDP就會超越美國。近期一些經濟智庫和研究機構認為，這一幕可能2027或2028年，甚至最快在2025年就會出現。這一切，被認為是美國近年對華頻頻發難的原因。

福兮禍所倚，迅速發展的中國經濟，已經無法再韜光養晦、悶聲發大財了。在國際上，首先，市場原本預測拜登新政府可能會放鬆針對中國貿易及科技公司的打壓措施，現在恐怕會落空，未來美國對華經貿政策可能更加嚴苛；其次，已經完成談判的中歐投資協定，可能因中歐經濟狀况反差太大，簽署生效或會生變數；再者，面對相當於自身總量3倍的中國經濟，日本會更加戒慎恐懼，更加抗拒中國加入《全面進步跨太平洋伙伴協定》（CPTPP）。

對內來講，中國人均GDP自2019年以來已連續兩年保持在1萬美元以上，約為1.05萬美元。而IMF預計，新冠疫情給世界經濟造成巨大衝擊，2020年全球人均GDP將由2019年的1.156萬美元縮減至1.095萬美元，其中發展中國家人均GDP約為5170美元，這意味中國人均GDP雖已接近發展中國家水準兩倍，卻仍未達到全球人均GDP平均水準。

按照世界銀行標準，高收入國家的人均GDP，應在1.25萬美元以上，中國目前正處在跨越「中等收入陷阱」的關鍵時期，看似差距不大，但要跨過這一門檻並非易事。一些拉丁美洲國家長期在此水平止步不前，正是陷入了「中等收入陷阱」。其中的關鍵原因，是當人均GDP達到1萬美元時，若科技水準無法與已開發國家競爭，成本又高於低收入國家，最終會導致經濟發展缺乏動力。

當前，中國正是處於這種不進則退的階段。一來國民收入的提升速度正在放緩，如果一直維持2017年以前的增速，中國將在2022年躋身高收入國家行列；但隨着經濟增速放緩，人均國民收入達到1.25萬美元門檻的時間也隨之拉長。二來技術提升並不順利。中國與先進國家的科技差別仍大，在美國發起貿易戰、科技戰的背景下，獲得先進科技的難度進一步加大。此外，經濟發展與技術進步，最終都要看制度設計，尤其是在勞動力廉宜等紅利因素消退之後，新的發展動力往往來自制度改革，中國也需要持續有效的改革。

跨越中等收入門檻期

防中美疫情成黑天鵝

儘管中國經濟去年取得令人艷羨的成就，而且，IMF和世界銀行都不約而同地預計，2021年中國經濟增速可達到7.9%，但中國經濟的隱憂也不容忽視。國家統計局就提醒，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，經濟恢復基礎尚不牢固。

作為經濟增長的主要引擎，2020年內地消費仍是負增長，全年社會消費品零售總額較上年下降3.9%。全國居民人均可支配收入扣除價格因素的實際增幅僅2.1%，低於經濟增幅。中低收入群體就業和收入水準將影響消費走勢，提升就業質量、保障民眾收入，仍然是關鍵。

2021年中國經濟仍然存在一些不確定的「黑天鵝」因素，不可輕忽。除了中美關係的不明朗外，最大的變數仍然是揮之不去的疫情陰霾，近期北方部分省份出現本地疫情聚集性爆發，給「內防反彈」帶來巨大壓力，會否影響經濟復蘇的進程，值得密切留意。

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