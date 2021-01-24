社評：疫情一年個案破萬 不清零再忙也窮忙

特首林鄭月娥昨天到首個實施「受限區域」的油麻地佐敦視察，她相信特區政府一定能夠不辱使命完成這個首次執行的措施。而早前在佐敦劃出的指定區，於1月1日至20日錄得162宗確診。檢驗特區政府這次新的做法是否奏效，在於未來一天是否能夠完成該封閉區域的全民檢測，從而切斷傳播鏈。

港式封城執行只有一天

特首面對成敗先封後門

這個被稱之為「港式圍封」的做法，是否有效還待考驗，但林鄭月娥已經為自己「封了後門」，她昨天對記者說，共出動了3000個同事執行任務，要確保每一項行動都能夠做得到，以及對市民的影響減到最低，而不是輕率提出要圍封個別地區。她還對市民表示，如果做得不好，會不斷總結經驗，繼續改善。

這樣的官話，放諸四海皆準，然而，現在是儼如一場戰爭般的抗疫。如果政府認定清零是終極目標，而經過嘗試不同的做法，最後採用港式封城的做法，就應該下定決心去做，做出成效並且擴展到其他地區，現在「創業未半」，就先封後門，實則不能避免市民會有一種想法，特區政府又會重複過去推出不成熟的做法，做不出成績又再試新招，在左右為難中不斷進退維谷。

從特首的一次說法去否定特區政府過去在抗疫中的成績是不公道的，畢竟特區政府已經確認清零是終極目標，並且採取措施去從「局部清零」以達到全港清零，如果油麻地佐敦這種局部清零的措施有效，就應該擴大到將來出現社區大爆發的其他區域，3000人不夠就動員更多人力去做，如果在局部區域做一次全民檢測不能奏效，就做兩次全民檢測，要考慮的是抗疫成效，而不是只顧及「維持團隊的士氣」。

林鄭必須認識到，經歷一年疫情，市民想看到的，不是政府做了些什麼，而是有什麼成效。香港的情况，必須做到外防輸入內防反彈，在外防輸入方面，輸入個案逐步減少，一則是從外國回港的市民幾乎都回來了，該防止的比如切斷出現變種病毒的英國和南非，航班已經停飛，而且是在逐步加碼的集中隔離手段做到的。而今，最大的威脅是內防反彈。

內防反彈出現一、二、三波壓下去後還出現第四波，是因為傳播鏈一直沒有被切斷，當中原因包括缺乏預見，「三無大廈」問題早就出現，但沒有官員能夠預見這類大廈對防疫的危害，沒有及早加以防範而導致油麻地佐敦大爆發；新加坡絕大部分確診個案發生在外來勞工，而特區官員沒有預見到建築勞工在工地上感染後會在社區傳播；SARS爆發的其中原因是大廈喉管設計落後，卻一直沒有官員提前去檢查舊式大廈的抗疫漏洞。

不明源頭個案不能繼續不明

追查有賴數據不能棄而不用

這些都是不明源頭個案無法查證的原因，而不明源頭個案達到三成，正正就是無法有效切斷傳播鏈的原因。無論衛生署人員疲於奔命地追查緊密接觸者，以及擴大至緊密接觸者的接觸者，也只能事倍功半，因為追查人員的努力，無法追上病毒傳播的速度，遑論在事急中出現搞錯大廈名稱而錯誤檢測居民的瑕疵。

追查傳播途徑和範圍，最有效的是大數據，特區政府推出了記錄市民出行活動軌迹的手機軟件，應該是追蹤的有效方法，而今仍然未見成效，原因究竟是市民配合不足還是政府的推廣乏力，必須及時檢討，如何讓全社會達成共識，利用科技手段追蹤傳播途徑才會達到事半功倍的效果，也是當務之急。

香港在出現疫情後一年，累計個案突破一萬宗，跟英國和美國比，算不上嚴重，香港的情况，也不可能做到內地的封城措施。我們只能跟自己比，香港正經歷幾十年來最差的經濟衰退和失業情况，中小微企面臨倒閉潮，人們的壓抑情緒也無以復加。林鄭昨天表示有堅定的信心，繼續努力，讓市民盡快恢復正常的生活，尤其是商業活動可以重新啟動。希望這不是一句空話，而是特區政府經過一年的不斷失敗、不斷嘗試之後所總結出來的決心，不要再一次令市民失望。

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