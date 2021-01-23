社評：圍封抗疫打巷戰 堅壁清野要到位

定區圍封試金石

實際成效待檢驗

油尖旺舊區疫情爆不停，當局上周在油麻地佐敦一帶，劃出「指定強制檢測區」。事隔一周，油麻地一帶確診個案仍然持續增加，深水埗舊區疫情蔓延，同樣令人憂慮。舊區唐樓林立劏房眾多，公共衛生環境亦差，當局不掌握住戶名單，凡此種種皆令控疫工作格外困難。定區圍封控疫是非常手段，對居民生活有頗大影響，過去一年，本港實施一系列嚴厲社交距離措施，惟各方一直不太想行圍封這一步，可是眼前抗疫形勢如此凶險，單靠既有控疫措施，未必能夠阻止疫情擴散，定區圍封似乎是無可避免的一着。

定區圍封有很多形態，規模範圍有大有小，歐美與內地做法便大為不同，意大利曾全國封城，即使是內地，亦有全面封城與小區圍封之分，具體做法既要視乎疫情，亦要考慮社會環境及當局執行力。香港未嘗定區圍封抗疫，新硎初試，只能摸着石頭過河。過去一天，有關油麻地「指定檢測區」將被圍封的消息鋪天蓋地，當局未置可否，外界預料政府將發出「留在原處所」檢測令，身在區內的人，今明兩天只能在區內活動，並必須持有病毒陰性檢測證明，當局將動員多個部門執行計劃，支援區內居民基本需要，同時安排逾千紀律部隊人員，駐守各大廈門口，逐家逐戶拍門「洗樓」，確保單位內的人均已檢測。

自從上周劃出油麻地「指定檢測區」以來，區內不少人已接受檢測，最新病例分佈顯示，疫情似乎已蔓延到區外，鄰近街區的確診病人，比區內更多。單從疫情輕重角度考慮，選擇圍封其他小區，控疫作用似乎較大，惟若考慮到這是當局首度執行圍封，先在「指定檢測區」執行，亦有一定合理性。

定區圍封要發揮最大作用，最有效做法當然是突擊行動，以防有未檢測者事先收到消息，為免麻煩提早「逃離」小區，漏網之魚愈多，走漏隱形病人可能必然愈大；不過話說回來，政府首度嘗試定區圍封，若不事先張揚，讓受影響人士做好準備，隨時觸發混亂甚至衝突。當局要兩者兼顧，不能公開明言，又必須提早放風，首次定區圍封的成效，無可避免大打折扣。然而換個角度看，若將這次行動視作試金石，讓市民和相關部門了解、掌握定區圍封的操作，對日後動真格突擊圍封疫區，應有實質幫助。圍封「指定檢測區」消息昨天傳出後，有迹象顯示不少人提前離開，這當然不是理想情况，可是如果當局首次圍封選定的對象，是一些尚有很多人未檢測的爆疫新火頭，一旦區內出現逃亡潮，病毒擴散風險其實更大。

當然，撇開首次試行這一因素，當局提出的「港式圍封」控疫策略，是否行得通、效用有多大，仍需拭目以待。油麻地「指定檢測區」人口過萬，當局認為可於兩三天內完成小區全民檢測，惟「港式圍封」並非全面禁足，容許居民在圍封範圍內如常走動，一定有交叉感染風險，即使上一刻檢測陰性，不代表下一刻不會感染。「港式圍封」有助找出更多感染者，卻無法擔保一定能夠「清零」斷尾，政府應清楚告訴公眾，以免市民有不符現實的期望。

新硎初試忌開壞頭

明恩樓覆轍勿重蹈

定區圍封強制檢測，標誌本港抗疫首度「打巷戰」，當局要以堅壁清野方式掃蕩病毒，實際操作其實相當複雜，當局既要確保居民有足夠日用物資，亦要在區內挨家挨戶「洗樓」，跨部門協調必須做好，避免執行「甩轆」失諸交臂，至於信息發放更要清晰透明，任何誤會或不實資訊都要盡快澄清，否則很容易因為執法問題，與市民出現不必要摩擦衝突。早前沙田乙明邨明恩樓的「跨部門強制檢測突擊執法」，當局信息發放混亂，人手調撥不足，不同部門各自為政，執法尺度不一，居民多有怨言，前線人員亦不知所措，被迫打「天才波」。事件反映政府思慮不周，缺乏強而有力的中央指揮及統籌，當局必須汲取教訓，倘若圍封行動又重蹈覆轍，弄得一團糟，政府很難說服公眾日後再接受圍封控疫。

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