社評：英政治施壓逼退佩里 動搖普通法在港根基

「唯利是圖」扣帽子

英外相政治干預

David Perry在法律界是響噹噹的名字，本港前刑事檢控專員江樂士形容，佩里是專業水平非常高的大狀，對涉及人權和憲法的訴訟尤其在行。以往佩里曾多次獲律政司委聘，來港擔任矚目大案的主控官，包括前行政長官曾蔭權被控公職人員行為失當案、前政務司長許仕仁受賄案等。佩里處事嚴謹公正，在法律界廣獲尊重，從來無人質疑其人格或誠信，然而這次他受聘處理黎智英、李柱銘等8人非法集結案（下稱「8人案」），卻在英國引起政治風波。

英國外相藍韜文及前外相聶偉敬先後批評佩里。藍韜文指「8人案」涉及香港民主派人士，接手此案令人有「僱傭兵唯利是圖」之感，應該拒絕受聘。藍韜文和聶偉敬皆有法律背景，可是兩人認為佩里不應接手「8人案」，理由完全跟法律無關，而是政治掛帥。「8人案」案情跟《香港國安法》毫無關係，藍韜文卻兩者混為一談，若非事實未搞清楚便信口開河，就是有心為之，製造壓力。佩里最終未有接手案件，根據律政司聲明，佩里對來自英國社會的壓力及豁免強制檢疫安排表示關注，哪個因素影響最大，外界無從得知，唯一肯定是藍韜文以現任外相身分，如此不點名抨擊一位享負盛名的御用大律師，無憑無據質疑佩里「唯利是圖」，明顯是政治施壓，對佩里極不公道，也不尊重香港法院和法治。

律政司委聘檢控官，會優先考慮本地大律師，若有需要外聘海外律師，必須有充分理由，並得到法院同意。律政司這次委聘佩里，也是跟足法律程序辦事。早前高院批准控方聘用佩里作為「8人案」主控官，判辭清楚指出，辯方打算挑戰《公安條例》部分條文，事關重大法律爭議，對日後集會自由有重大影響，這類涉及憲法的爭議，必定涉及很多外國案例，律政司委聘在這方面有豐富經驗的佩里，對處理此案有重大幫助，符合公眾利益。從這一角度看，英國當局的政治操作和施壓，不僅不尊重本港正常法律程序，更不將香港法院放在眼內，不利法官辨明是非，也不利於香港公眾利益。

「8人案」各被告都是知名政治人物，在西方有一定知名度，有人認為案件是政治檢控，亦有人強調無人可凌駕法律，不管政見立場，如果犯法便應檢控。普通法優點是透明度高，法官聽取控辯雙方觀點作出判決，判辭要將理據說得一清二楚，如果控方證據不足理據薄弱，法庭不可能給被告定罪。早前英國大律師Frederick Simpson致函《金融時報》，為佩里受到「無理欺凌」抱不平，認為港府委聘佩里其實是好事，皆因佩里辦案公道可靠，有他參與案件，可予外界信心，對被告也是好事，香港律政司有勇氣聘用他處理此案，值得肯定。現在英國當局插手，反而製造一連串問題。

普通法之下， 控辯雙方都有權利選擇其法律代表，大律師亦有「不可拒聘原則」（Cab-Rank Rule），不能因為委聘者的身分、案件的性質、以及大律師對委聘者的個人看法，諸如當事人的聲譽等，作為拒聘理由。有關原則既是保障不受歡迎者可以找到律師，同時亦確保代表他們的律師，不會受到抨擊或道德譴責。誠然，根據英國的規定，有關原則不適用於外地案件，然而「不可拒聘原則」背後所體現的精神，不會因此有變。英國政客給「8人案」主控官扣上「唯利是圖」帽子，可以嚇窒佩里，當然亦可能對新的接任者有影響，無論官司輸贏都容易惹人話柄，就連主審法官也可能感受到壓力。

堅持法治原則

拒絕政治因素

法治一個基本元素，就是只講事實和法律，司法人員處理案件不應受政治和個人道德傾向影響。英國政客口講法治，另一邊卻搞政治操作，不尊重法治原則，倘若這類政治施壓操作變本加厲，將會動搖普通法在香港的根基。反修例風暴和《香港國安法》實施，對香港影響深遠，法庭要處理的政治敏感案件愈來愈多，不同陣營都有人質疑裁決不公、「法治已死」。香港必須堅持法治和司法獨立，若有人認為本港法治風雨飄搖，就更應堅持每一項法治原則，不能出於政治立場，將外國一些明顯不利香港法治的操作合理化。

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