社評：拜登接手爛攤子 「西方缺失」不易補

抗疫紓困雄心萬丈

「冷內戰」拖拜登後腿

4年前的總統就職演說，特朗普描繪了一幅「美國浩劫」景象，強調他會令美國「再度偉大」；4年過去，美國是否變得更加偉大，各方心裏有數，唯一肯定是浩劫真的發生了，由新冠疫情到國會山之亂，種種意想不到的畫面，一一出現在世人眼前。新總統拜登所面對的挑戰，從多方面來說都是二戰後所未見的。

新冠疫情肆虐美國，自1918年大瘟疫以來，美國未嘗面對如此嚴峻的公共衛生危機。華府不斷印鈔和派錢，希望減輕疫情對經濟民生的衝擊，代價是聯邦債務佔GDP比例，飈升至二戰後最高水平。中國崛起震動世界，美國成為西方盟主以來，從未遇過綜合國力如此強大的競爭者，中美一浮一沉，新冠疫情加快了此一進程。美國社會撕裂之嚴重、政黨對立之激烈，亦是1865年美國內戰結束後所未見，國會山之亂對美國民主是一次重大衝擊。當然，諸訴暴力的極右或極左政治狂熱分子，仍是極少數，看不到「美國內戰2.0」血流成河的場面會重演，可是誠如水門案名記者伯恩斯坦所言，「冷內戰」已經降臨美國。

「我們不是敵人，而是朋友，我們絕不應成為敵人。儘管激情有時會令我們的關係緊繃，但絕不應該讓它斷裂。」這段說話是1861年林肯就職演說的名言。拜登的就職演說，團結國民同樣是主旋律，然而人心一旦遭荼毒，要淨化並不容易。

特朗普大批擁躉被洗腦，至今仍深信拜登是靠所謂「選舉舞弊」上台，會否接過拜登的橄欖枝，仍是未知之數。拜登有意在上任首10天內，頒布10多項行政指令，推翻特朗普多項有爭議政策，包括重新加入《巴黎協定》應對全球暖化、指定場所口罩令、讓非法移民兒童與父母團聚等，在很多特朗普擁躉眼中是「禍國暴政」，隨時激起更多政治仇恨；拜登提出15萬億港元抗疫紓困方案，落實「百日1億人接種疫苗」大計，向大部分國民派錢1萬港元，以及上調最低工資等，鑑於民主黨控制國會，紓困方案料可通過，不過共和黨議員很可能群起反對。拜登面對這樣的民情政情，若能避免「冷內戰」惡化已很不錯。

拜登上台初期，料將聚焦內政，惟不代表外交將交白卷。拜登政府外交首務，是設法重拾美國全球領導角色、重新團結盟友，遏制中國。特朗普以迹近霸凌的手段，向他國索要好處，西方盟友亦不例外，「美國優先」一言蔽之就是單邊主義自私自利，拒絕負起大國應有責任，雖然拜登承諾改弦易轍，可是所有盟友都意識到，美國社會已變，下次政黨輪替，誰敢擔保不會有「美國優先2.0」，即使現在美國似乎想「歸隊」重登王座，德法等傳統盟友，相信也會設法減少依賴美國。

世界不再那麼西方

中美硬碰在所難免

過去半世紀，慕尼黑安全會議是西方陣營指點江山的年度聚會，可是這兩年大會主題，都圍繞Westlessness這個概念。它有多層含義，除了「美國撇下了西方」，還有「西方不再那麼西方」，意即美歐右翼民粹坐大，形成一股反自由主義潮流；另外，「世界不再那麼西方」，對西方也是極大挑戰。戰後西方能夠保持繁榮穩定，很多人歸因於民主自由，更真實的原因，也許是西方陣營塑造了一個以自身利益為本的國際政經秩序，在這個系統內，西方的財富和權力得以源源不絕再生產，未料中國把握全球化機遇，自成一格崛起，動搖了這個秩序，近10年歐美經濟疲憊、社會趨於動盪並非偶然。不管誰主白宮，都要面對這一結構轉變，全面改革提升自身競爭力，只靠無限印鈔借債或打壓他國，無法解決問題。

特朗普將美國面對的種種問題，簡單歸咎於中國，中美關係惡劣，近兩年只有對抗。拜登治下美國重回多邊主義路線，就全球暖化等議題推動國際合作，中美至少會有一些對話合作空間，可是美國視華為「頭號威脅」，似乎已是政界輿論共識，獲拜登提名出任國務卿的布林肯表示，特朗普政府強硬對華，方針是對的，只是具體做法問題多。比起特朗普，拜登政府對華政策會務實一些，出招前會多些考慮自身利益，不會動輒「攬炒」，多講道德高地，惟主調一定是競爭遠多於合作。拜登政府要拉攏西方盟友，重塑世界秩序，逼中國重新接受一套有利西方的國際遊戲規則，只是中國已非吳下阿蒙，硬碰在所難免。

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