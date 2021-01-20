社評：舊區基層人心惶惶 擴大強檢力度未夠

疫情不息經濟難救

失業飈升基層受苦

第四波疫情爆發，距今已有兩個多月，疫情遲遲未受控制，民生大受打擊。保就業計劃去年11月結束，不再資助僱主出糧，多個行業紛紛裁員，失業惡化趨勢明顯。政府公布最新失業率，升至6.6%的16年高位，一些聘用大量基層市民的行業，諸如餐飲及建造業等，失業率超過一成。有關數字僅反映了保就業計劃中止後的初期情况，觀乎近期疫情發展，現行的嚴厲限聚措施，相信至少要延續到農曆新年後，未來個多月市道悲觀，失業率高處未算高，升至7%以上也不足為奇。

新冠疫情對民生的打擊並不平均，低下階層都是受害最深的一群。疫情加劇貧富懸殊，已成世界各地普遍趨勢，疫情問題就是經濟問題，無法盡快將疫情壓下來，改善民生亦無從談起。過去一年，本港疫情反反覆覆，折騰草根市民，最近多個基層舊區相繼「淪陷」，更是疫情爆發以來，對社會弱勢人士一次最直接的重擊，基層居民人心惶惶，既憂感染病毒，亦憂影響生計，疫情與貧窮問題交纏，所帶來的控疫和民生挑戰，可不是之前的情况能夠相比。

舊區環境擠迫，「三無大廈」（無法團、無居民組織、無聘物業管理）林立，衛生欠佳，劏房普遍，當局連住客名單也沒有，與區內少數族裔居民溝通接觸，亦有諸多障礙，單是這些不利因素，已令控疫工作事倍功半；當局沒有考慮基層市民的處境及生活工作模式，忽略一些盲點死穴，防疫措施留下薄弱環節，亦讓病毒有機可乘。以今次油尖旺舊區唐樓爆疫為例，專家普遍相信源於中九龍幹線及將藍隧道地盤群組。本港地盤散工多流動大，經常出入不同工地和地區，一旦出現群組，很易傳播開來，然而當局遲遲未堵塞相關防疫漏洞，最了解唐樓和地盤問題的政府部門，沒有留意播疫風險，緊盯疫情的衛生部門，則不知道問題所在。

基層市民「手停口停」，不排除小部分人帶病照開工，種種迹象顯示，病毒正輾轉在多個基層舊區擴散，除了油麻地、佐敦，舊樓林立的深水埗和九龍城等，近期亦出現不少個案。過去一周本港疫情顯著反彈，相隔一個月後單日確診再破百，近四成源頭不明，反映社區有很多隱形傳播鏈，市民需要提高警覺，減少聚會，政府更必須加強病毒檢測工作，將遏阻病毒在基層舊區蔓延，列作眼前首務。

強檢要超前疫情

人手不足應求助

早前政府在油麻地佐敦劃定檢疫區域，但凡樓宇內有人確診，全幢居民都要強制檢測，初步資料顯示，措施對盡快找出感染者頗有幫助，然而考慮到基層市民日常生活習慣，單單針對有確診者的樓宇強檢，並不足夠。昨天政府宣布擴大強檢範圍，包括在油麻地佐敦檢疫區域內劃出「核心小區」，每幢大廈居民都要強檢，至於檢疫區域內若有大廈污水病毒監測結果呈陽性，即使無確診個案亦要強檢；另外，區域檢疫的做法，亦將延伸至深水埗。凡此種種，均屬正確一步，然而並不足夠。油尖旺檢疫區域已成傳播黑點，區外亦開始出現確診病例，控疫措施一定要走在疫情之前，不能一味追落後，否則很難阻止疫情蔓延，當局應該進一步擴大強檢區域範圍，無論居民還是商戶都要接受檢測。

時至今日，仍有一些人以政治有色眼鏡看待小區強檢，然而抗疫只講成效，不應有意識形態包袱，有本地傳染病專家便認為，最理想是油尖旺所有居民及商戶強檢。土瓜灣、九龍城等地區舊樓眾多，政府應視乎疫情發展，做好小區強檢準備，如果擔心人手不足，可以尋求外援，包括要求內地當局協助，不應以「限米煮限飯」思維應付當前危機；倘若疫情不幸真的以幾何級數上升，市面依然人流處處，局部封城禁足強檢也得認真考慮。除了盡快控制疫情，當局亦得處理疫下基層困頓、失業惡化問題，即使無法推出失業救濟金，亦應打破現有條條框框，以創新思維加強支援基層市民和失業人士。

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