社評：海洋公園拆骨轉型 異化歧途必須避免

本地消費商業掛帥

逐利至上易生扭曲

海洋公園財困淪落，一大原因是園方錯判旅業前景，債台高築，客流量卻未見大增。海洋公園連年虧損，反修例風暴及新冠疫情接踵而來，更將公園推向絕境，2019/20年度公園入場人次，較2002/03年度遇上SARS的情况更糟，全靠去年政府撥款54億元續命一年。去年《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，海洋公園重生方案，是整項計劃的核心。當局表示，未來的海洋公園，不再是主題公園，而是港人的「度假勝地」，以保育、教育、消閒及度假體驗為發展方向。海洋公園由大型旅遊基建，變成振興港島南區的重點項目，重生方案成敗，不僅決定公園命運，對社區民生也有深遠影響。

千呼萬喚，海洋公園「重生方案」昨天終於出爐。簡言之，這是一個「斬件」方案，所謂山下園區「免費入場」，實際是將大多數地方交予中標商戶做零售餐飲等生意，只有一些展館會保留下來。「山上園區」方面，部分老化的機動遊戲將拆卸，有關地方之後會變成怎樣，同樣看中標商戶怎處置；至於保留下來的機動遊戲，以及其他新舊景點，諸如高空滑索等新的歷奇設施，則改為逐一收費。總體而言，海洋公園只會留下主要的保育設施及展館、新建的水上樂園，以及一些核心設施，其他都會以特許經營權等方式，由其他商戶經營。

當局將這一重生方案，形容為「回歸保育教育初心」，減省公園自行運作開支及風險，同時提高收入來源渠道，實現營運模式自負盈虧。誠然，海洋公園縮小規模，可以減省營運成本，特許經營權及分帳安排，則可帶來收入，然而換一個角度看，整個重生方案的本質，跟公家資產「拆骨」私有化，某程度是異曲同工，誰也無法排除未來發展不會荒腔走板、愈益偏離現在的描繪和想像，情形一如當年港鐵和領匯上市，主流社會最初都以為這一轉變可以提升營運效率和服務質素，沒想過向「逐利至上」商業邏輯全面傾斜所帶來的深遠影響。

過去20多年，海洋公園以主題公園作定位，為了保持競爭力，走上過度擴張的異化之路，園方愈着力招攬遊客幫補收入，民情反彈愈大，不少港人認為公園變質，成為服務內地客為主的樂園，令海洋公園的存亡和改革問題變得政治化。經歷了過去一年半的衝擊，即使疫情退卻，香港旅遊業亦難復舊觀，海洋公園拆骨，改走本地消費為主的商業化之路，似乎是最現實的選擇，然而若不堅持正道，這條道路同樣很容易異化，變成「逐利至上」、掛羊頭賣狗肉的歧途。

當局提到，「山下園區」將成為餐飲零售消閒區，現實會否變成發展商旗下又一個合家歡式大型商場，現在誰也說不準；所謂設有表演場地，可以舉行音樂會或文化表演等，會否只是一個象徵式的小廣場小平台，亦得走着瞧。山上園區按景點逐項收費，入園者可以因應個人興趣付費入場，似乎較有彈性，每一景點或遊戲的門票收費，理論上一定比現在海洋公園近500元成人入場費為低，可是這不等於日後這些景點收費必然便宜，不排除兩三個景點合起來要花的錢，比現在的海洋公園入場費更高。

講得通未必行得通

海洋公園前途難料

商戶進駐山上山下園區，最大目的是賺錢，不是為了支持海洋公園繼續營運，生意欠佳自然離場；海洋公園希望透過轉型，做到自負盈虧，然而水上樂園、特許經營權及拆帳等收入，是否能夠一勞永逸解決問題，乃是一大疑問。當局提出了很多新構思，諸如以海洋公園為核心開拓海上旅遊路線、在南朗山新增高空飛索等玩意，以及將珍寶海鮮舫交予海洋公園活化協同發展，然而講得通不等於行得通。海洋公園的前途有太多未知數，所謂公園設施多元化、還公園於港人等，想像可以很美好，現實可以差很遠，唯盼今次變革真能撥亂反正，而不是走上另一條歧途。

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