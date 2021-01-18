社評：總統就職空前緊張 社會分化延續多時

過去為籌備總統就職禮，官員都忙於擬定邀請嘉賓名單、音樂會的演奏曲目、餐宴的菜單等等，這次由於疫情肆虐，一切從簡，很多節目都變成網上直播而不會邀請嘉賓親臨。但從未發生過的是，華盛頓三步一崗五步一哨，國民警衛軍把守進入市區的主要路口，國會山莊用鐵絲網重重圍住，氣氛緊張儼如戰爭一觸即發。

林肯就職後38天爆發內戰

拜登癒合矛盾措施待考驗

美國媒體報道近日華盛頓的緊張氣氛，紛紛重提1861年林肯總統的就職禮。由於刺殺林肯的消息滿天飛，軍隊和警察也是如臨大敵，就職禮台下是機槍大炮，建築樓頂由狙擊手佈防，總統座駕從國會山到白宮，沿途是步兵守衛和騎兵護衛。雖然林肯總統在就職演說中說，我們不是敵人，是朋友，我們不能成為敵人；可是，38天後，美國還是陷入長達4年的內戰。

如果說美國今天會內戰重臨，實在是聳人聽聞，但美國的分化程度，確實十分嚴重。拜登與特朗普的得票率分別是51.4%和46.9%，足見競爭之激烈，但近幾屆的總統選舉，雙方得票也是非常接近，也不至於出現選舉後發生激烈的暴力衝突。美國選舉文化的文明，在於落敗一方認輸，恭喜對手獲勝或許是偽善，但立即厲兵秣馬準備在下一次選舉較量，則是成熟的民主選舉制度可以保證的公平競爭。

特朗普不但不認輸，還煽動支持者衝擊正在舉行確認選舉結果程序的國會，是否會被追究法律責任和被國人唾罵，這是特朗普在美國歷史上的政治遺產，但眼前美國這個國家要面對的是社會分化問題。

特朗普選擇不出席拜登的就職禮，動機與做法留待歷史評說，客觀上可能會為劍拔弩張的兩方支持者降溫，因為抗議示威不足懼，只要警方充分部署足以對付，即使某些州份允許公開持槍示威，只要執法當局蒐集情報揪出鬧事者，加強攔截也可以阻止持槍者將子彈上膛，最怕的是兩方支持者廝打，執法者阻隔兩方行動很可能會變成混戰。

執法當局已經採取果斷措施，抓捕衝擊國會山莊的暴徒，目前有近百人被起訴，將鬧事者關起來，並且震懾極端分子不敢輕舉妄動，相信暴力衝突也能夠煞住，但解決社會矛盾才是治本之道。

美國的社會矛盾由來已久，醫療保險誰能受益，因此而要納稅人增加多少負擔，這些民主與共和兩黨不斷爭持的結構性矛盾，並非拜登與特朗普或者任何兩黨領軍人物能夠解決的問題。拜登準備在就職當日簽署10多項行政命令，包括重返巴黎協定、取消針對回教國家的旅遊禁令、延長大學生貸款的還款期限等等，並計劃在10天內發布多少行政命令，才是應對當前矛盾最尖銳的問題，這是兌現選舉承諾，相信能夠馬上贏得美國民眾的支持。

美國抗疫成敗影響國際

全球經濟復蘇美國有責

拜登需要迫切解決的，不單是要推翻特朗普的主張，而是要拿出切實有效的措施去抗擊疫情，特朗普無心抗疫，導致2500萬人染疫，40萬人枉死，分發3000萬劑疫苗，只有1000萬人獲得接種，效率之低，令人質疑美國的執行力。拜登現在承諾在100天內為1億人接種，能否兌現，才是最大的考驗。但觀乎他準備頒布的行政命令，只是要求在華盛頓聯邦政府大樓內，以及穿州過省的旅客必須戴口罩，對美國的抗疫成效，不無擔憂。

抗疫成敗關乎經濟活動是否能夠恢復正常，美國不能在短時間內抗擊疫情，即使其他國家能夠控制疫情，全球疫情也不能消退；美國經濟不能回復正常，全球經濟也會受到牽連。國際社會關心美國的政局，是因為美國在國際上的影響，拜登準備好一套1.9萬億元的刺激經濟方案，但如果仍然被疫情羈絆，24小時開動印鈔機去振興購買力也無補於事。

美國作為世界第一大經濟體，如果經濟持續委靡不振，勢必會採取政治和軍事力量去維持其對國際社會的主導地位，果如是，美國的內部矛盾則會投射到國際紛爭。特朗普或許是美國政壇的「異數」，其千秋功過，由美國歷史評說，是否出席總統就職禮將來只會成為奇聞軼事的一頁，現在他即將卸任，關鍵是他在20號當天最後一次乘坐總統一號專機回到佛羅里達州的別墅後，是否繼續鼓動支持者鬧事，拜登上任總統後如何處理這個「麻煩友」，還看他的就職演說有何啟示，他公布癒合國家的方案，是否能夠盡快實現。

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