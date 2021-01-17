社評：內地疫情再起產憂慮 管控辦法得宜可借鏡

疫情捲土重來，可謂防不勝防，先是發生大連處理進口冷凍食品貨物的搬運工人從環境中感染病毒，然後在社區爆發；石家莊是武漢以來最大規模的爆發城市，目前還沒有追溯到源頭，但從病毒基因排序和疫情集中發生的地段，很可能是外來輸入。石家莊爆發還有一個特點引起關注，就是暴露出農村防疫是極其薄弱的一環，包括農村的衛生情况，以及村民串門與聚集的頻繁程度，都是較難控制的一環。

防疫金科玉律現漏洞

早隔離猛藥亡羊補牢

防疫的金科玉律是早發現、早報告、早隔離和早治療，石家莊就是在發現和報告頭兩條中，錯過了黃金時間，導致疫情蔓延。目前發現病毒潛伏期超過原來的預計，以及無症狀感染者增加了風險，而石家莊的案例還包括了多條村村民參加婚宴的偶然因素，最新有一個被忽視的因素，就是農村衛生站醫生缺乏敏感度，忽略了新冠病毒和流感病症相似而沒有及時上報，導致感染人數迅速擴散，並且經旅客傳播到8個省份，包括最新有一人確診的陝西省病例，源頭也是石家莊。

黑龍江是疫情再起爆發規模第二大的省份，同樣是由於沒有及時發現和報告，導致在省內多個縣擴散，並且由一個超級傳播者導致鄰省吉林新增49名無症狀感染，增加了控制的難度。

針對發現與報告的問題，內地採取全民檢測以亡羊補牢，石家莊創先河的是在一個星期內，對全市1300萬人口做了兩次全民檢測，並且對特定群體，做了3次全民檢測。

早隔離的措施，中國是全球執行得最徹底的國家，從感染的案例數量訂定高中低風險地區，一旦被納入高風險地區，人員不能自由流動，爆發區的兩萬多名村民全部集中隔離，從1月15日新增的83名確診者中，52人是從集中隔離者中檢測出來，說明這個措施的確重要。

至於早治療，這方面各醫院已經有了預案及充足的藥物，而這波感染人數也未對病牀和醫護人員造成壓力。適逢其時的是，疫苗已經面世，全國已經接種的人數已經超過千萬，按優先次序的9類群體接種完畢後，春節後將會為普通群體接種，更多人獲得保護，可以減輕對醫療的依賴。

數天做兩次全民檢測

考驗政府動員協調力

3天內為石家莊1300萬人做一次全民檢測，是全球最有效率的速度，最大的因素是協調與調動的能力。石家莊是河北省會，醫療設備與醫護人員有一定的實力，但要在短時間完成遠超正常的任務，非要借助外力不可，從河北其他城市抽調人員和設備是其一，中央迅速介入，從江蘇、浙江和北京抽調是其二，他們派出訓練有素人員，還帶備檢測儀器、充氣帳篷充當臨時實驗室。

為石家莊全市人口做兩次全民檢測，除了醫護人員外，更大的工作是組織整個檢測流程，包括在各個社區尋找檢測地點，徵用社區會堂、住宅區的地下停車場、改裝巴士作為流動採樣車，以及整理必須上門檢測的老人清單，除了醫護人員，需要大量的社區工作人員和義工，協助通知什麼人何時在何地排隊集合，以減少人群聚集，這套工作流程，也是考驗一個城市動員能力的指標。

河北過去幾天每天都仍然有近百宗確診，何時到拐點，還需要觀察10多天，但疫情已經為全國敲響警鐘，為免人群聚集，各省都宣布了「留原地過年」的措施，包括各級政府對幹部的行政指令，企業則給員工發獎金、政府給外地勞工發消費券，以及大學加開宿舍和飯堂，把盡量多的人員留在原地不回家過年，實際上是取消春運。各地政府還頒布了會議人數上限，以及對來自不同風險地區旅客不同程度要求等等措施。「內防反彈、外防輸入」的政策，外防的含義，除了外國之外，還增加了外地。

「早發現、早報告和早隔離」等等措施，都必須依靠基層幹部執行，這波疫情暴露了一些基層幹部玩忽職守行為，大連有一區幹部，允許下屬不到集中隔離地點，還容許留在自己的辦公室一起喝酒，遭到革職處分；一名社區幹事不配合登記制度而打電話找區長通融，被就地免職，區長也受到警告處分。芝麻綠豆官違反規定的行為，雖不是防疫成敗關鍵，若不嚴肅處理，老百姓對於政府以及防疫的信心必然會大打折扣。這波疫情來得有點猛，但應對措施也有勁，雖然帶來一些擔憂，也毋須過慮。

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