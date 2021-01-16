社評：唐樓爆疫應對擠牙膏 折射政府不了解基層

「三無」唐樓殘破劏房多

控疫挑戰豈同大屋苑

過去數月，政府多次針對公屋及私人屋苑，強制爆疫樓宇居民接受檢測，不過像今次般將一個小區廿幢樓宇納入強檢範圍，以及向新填地街20至26號唐樓下達隔離令，卻是疫情爆發以來首次。根據政府說法，小區範圍內的樓宇，若出現一宗確診個案，全幢居民均須強制檢測，預料涉及數千居民。

抗疫求「三早」，即早發現、早檢測、早隔離，當局這次應對，明顯慢半拍，一再錯過及早遏阻小區爆發的機會。新填地街一帶的疫情，專家相信與早前中九龍幹線及將藍隧道地盤群組感染有關，有南亞裔工人中招，將病毒帶到所居住的社區。事件暴露當局病毒追蹤工作不到位，如果當局能夠在地盤群組爆發初期，即擴大強制檢測和追蹤範圍，要求與地盤工人有密切接觸的家人以至鄰居強檢，說不定可以及早堵截社區傳播鏈；新填地街唐樓爆疫之初，當局未有因應當地較為特殊的社區環境，及早擴大強檢範圍、盡快安排爆疫樓宇居民撤離，則是另一敗筆。

早在本月8日，新填地街26號唐樓已有3個單位發現確診病例，當局下令強檢，卻未有將附近3幢相連唐樓（門牌分別為20、22及24號），納入強檢範圍，當時已有區議員指出，該4幢唐樓走廊互通兼共用樓梯，僅僅要求1幢居民強檢，並不足夠，可是當局最初卻認為，與確診者同層的其他門牌住戶毋須檢疫。另外，爆疫唐樓殘舊，居住環境惡劣，有測量師視察後指出，出事唐樓渠管接駁不達標，部分單位外牆不見廢水管和U形隔氣管，有傳播病毒風險，然而當局安排居民撤離姍姍來遲，直到近日確診病例一再增加，當局周四才倉卒指示撤離。凡此種種顯然皆非理想處理。

香港「戰疫」一年，抗疫軟硬件都有顯著改善，當局應對第四波疫情甩漏再三，反映的是判斷有偏差、行動欠果斷、執行不到位，當中既有不同部門缺乏協調的問題，亦見官僚因循之弊；今次小區爆疫，似乎還突顯了另一問題，就是官員對基層市民生活不了解。新填地街一帶很多唐樓，都是「三無」大廈，即沒有業主立案法團（法團）、沒有居民組織、沒有聘用物業管理公司，樓宇內劏房林立，居民多為最弱勢一群，當中不乏少數族裔，他們為社會幹很多粗活，卻常被外界忽略，缺乏支援，儼如「透明人」。從這一點而論，這次小區爆疫，跟去年春天新加坡外勞宿舍爆疫一樣，其實同樣反映了富裕社會的陰暗面。當局控疫工作，必須因事制宜，以應付公屋或私人屋苑爆疫的一套，處理「三無」大廈，必然出問題。

強檢隔離易漏網

臨場應變要靈活

關於新填地街20至24號居民應否強檢，衛生防護中心方面最初以日出康城有人確診為例，指出涉事樓宇也分為左右兩翼，當局只因應疫情強檢左翼。問題是殘舊唐樓，與樓齡才十多年的大型私人屋苑，無論衛生環境還是物業管理等各方面，都有天淵之別，根本不能相提並論。根據區議員的說法，涉事新填地街4幢唐樓，由於部分樓梯有雜物堵塞，居民大多用26號門牌的樓梯出入，這類情况莫說不會出現在私人屋苑，就連公共屋邨也很少見，可是在唐樓乃屬普遍現象。共用出入設施，本質等於同一座大廈，倘若當局了解爆疫唐樓基層居民的生活，強檢和撤離安排理應更加果斷迅速，不會認為4幢樓宇單位「相通但不算很近」。

政府對於如何處理舊樓爆疫，明顯思慮不周，居民撤離並無特定準則，什麼情况下要全幢強檢，亦不清楚。昨天當局提出，爆疫小區樓宇內若有一宗確診，即要強檢，算是亡羊補牢，釐清了部分灰色地帶，然而今次爆疫的小區環境複雜，政府下令強制檢測並發出隔離令，實際操作可能遇上不少問題，例如部分少數族裔居民不諳中、英文，資訊接收容易出問題起誤會；區內劏房眾多，不似公屋般有居民名單，強檢隔離亦容易有漏網之魚，當局必須緊記因事制宜，靈活行事，以免臨場控疫工作失諸交臂。

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