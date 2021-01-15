社評：追求私利說成「助經濟」 公僕索要派糖難服眾

開源節流共渡時艱

公僕團體強辭奪理

疫情重挫香港經濟，政府為了撐經濟保就業，設立抗疫基金，推出多輪紓困措施，原先近萬億元的財政儲備急速消耗，2020/21年度財政赤字預料超過3000億元，金額之巨前所未見，更甚的是疫情曠日持久，未知何時方見盡頭，今年經濟下行壓力依然巨大，政府收入大跌，民生開支卻不能亂減，同時還要預留疫下紓困彈藥，公共財政狀况殊不樂觀。財政預算案下月發表，現正諮詢公眾，陳茂波表示，當局正研究如何開源節流，他已指示各部門人手編制應維持「零增長」。

公僕為民，共渡時艱，理所當然，然而公務員團體似乎認為，政府開源節流，跟他們沒有太大關係。日前，政府紀律部隊人員總工會及香港公務員總工會去信陳茂波，要求新一份財政預算案，「額外寬免」公務員的薪俸稅，藉以「振軍心、助經濟」。信中堆砌的理據似是而非，牽強之處令人側目，相信很多市民都想知道，兩個工會提出相關要求之前，究竟有沒有試過易地而處，想一想外界的觀感。

公務員團體要求政府派糖，所謂「理據」大抵有二，一是公務員未曾受惠於抗疫基金，不少基層公務員的配偶和家庭成員相繼被裁員，公務員需要更多錢養家；一是公務員屬穩定職業，「較肯花錢」，寬免薪俸稅讓他們有更多錢去消費，可以「刺激經濟復蘇」，云云。兩個工會在信中說得振振有辭，聽在一般市民耳裏完全是詭辯，不僅「堅離地」，更似在說風涼話，向疫下生計無着市民的傷口灑鹽。

基層公務員起薪點只得萬多元，倘若家人失業，要靠如此有限的收入養家，當然困難，然而兩個工會現在談的寬免公務員薪俸稅，主要受惠對象肯定不是這些基層公務員，而是薪高糧準的一群，至於「家人失業導致養家擔子加重」，其他行業打工仔同樣面對，絕非公務員獨有問題，兩個工會的說辭，不過是拿基層公務員「過橋」。

抗疫基金花近千億元補貼僱主出糧，工會認為公務員未有受惠，言下之意是政府對他們「不公道」，彷彿不派糖是「欠了他們」，只是如果真的要談公道公平，公務員團體應該先想想，誰是疫下最養尊處優的一群。疫下百業陷困，很多打工仔朝不保夕，時刻都要擔心裁員減薪，反觀公務員是鐵飯碗，經濟好景日子，年年都說要緊貼私營機構加薪幅度，去年僅是凍薪，工會已經滿腹怨言。政府銀彈有限，濟民紓困當然要急人所急，如果真的要談公平公道雨露均霑，那麼先請那些薪高糧準的公務員，跟私營機構看齊，接受裁員減薪，這樣政府也可以有更多資源，幫助疫下有需要的市民。

公僕為民之心安在

工會應撤無理要求

疫下政府很多服務時斷時續，不少公共場所設施長期關閉，關口人流疏落，反觀一些主力抗疫的部門，諸如衛生署等，則忙得不可開交。有人閒得要命，有人忙得要死，哪些公僕不辭勞苦為民，公眾看得很清楚；哪些公務員疫下日常工作大減，市民同樣心裏有數。政府為了抗疫，多次指示公務員在家工作，合計近4個月，問題是政府內很多文書職系人員，平日主要工作都是處理實體文件及檔案，疫下回不了辦公室，也不能將工作搬回家，所謂「在家工作」迹近變成「有薪悠長假期」，公務員團體曾就此表示，希望社會「不要太計較」。現在公務員工會就未有直接受惠抗疫基金一事斤斤計較，給市民觀感很差；工會將索要政府派糖，包裝成「普惠民生刺激經濟」，更令人難以接受。

兩個工會拋出「財政乘數理論」，指公務員「消費意欲理論上比任何人高」，減免他們稅項便能刺激經濟。這種說法所反映的，是一種劫貧濟富思維，處境愈優越者，「應獲」的着數愈多，因為這樣才對整體社會「有利」，若用同一邏輯，愈有錢的人愈有能力揮霍享受，所以應該得到愈多的稅務寬減，以便刺激經濟「惠澤窮人」，這個世界只應行累退稅制，不應有累進稅制。疫下政府必須開源節流，善用銀彈，派糖紓困要合理合度，無理索求必須拒絕，若有空間寬減薪俸稅務，亦應讓公私營機構打工仔一起受惠，齊振抗疫軍心，沒理由獨厚公務員。公僕為民，應跟社會同呼吸共命運，公務員工會應該主動撤回今次要求。

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