社評：疫苗脫困前景未明 清零路線圖不可少

縮短商場營業時間

效益利害小心權衡

第四波疫情回落速度緩慢，單日確診數字雖然控制在半百左右的水平，然而始終未能顯著下降至10多宗甚或單位數，源頭不明個案數字時好時壞，說明社區尚有不少隱形傳播鏈。觀乎疫情走勢，這個農曆新年，市民幾已肯定要在疫情陰霾下度過年關，除了年宵花市泡湯，新春拜年亦須三思。冬至聖誕新年群聚過節者眾，可是現在距離元旦已有兩周，節日相關感染個案應已全數反映，疫情未見進一步回落，情况確實令人關注。衛生防護中心指出，最近市面人流很多，容易出現隱性傳播，食衛局長表示，政府正研究是否需要限制商場營業時間，以及規管跨家庭私人聚會。

抗疫馬拉松跑了一年，未見終點，部分市民耐性漸失，抗疫疲勞變成抗疫麻木，即使疫情持續嚴峻，一些人仍舊與親朋群聚，假日商場人來人往，郊遊者多不勝數，數周後的春節假期，有可能是聖誕新年後另一高峰。限制商場營業時間及跨家庭私人聚會，理論上是減少人流和群聚的方法，倘若有實際需要，任何措施都不應排除，不過當局亦要想清楚措施的潛在問題，以及對民生的影響。

歐美疫情失控，諸如英國等都試過限制商場及商店營業時間，例如每日6至8小時，希望減少人流，有些地方甚至實施禁足或戒嚴。上月中，本港疫情愈演愈烈，有政府專家顧問認為既有社交距離措施並不足夠，建議參考外國經驗，縮減商場商店營業時間，「倘若政府用盡其他手段都無法令市民減少外出」，甚至要考慮禁足。然而必須指出的是，當時第四波疫情正處高峰，單日確診一再破百，情况跟現在頗不一樣。外國經驗顯示，縮短營業時間有助減少人流，抗擊處於上升軌道又或高位橫行的疫情，不過現時香港尋求的，是令處於下降軌道的疫情加速回落、實現「清零」，相關措施是否一定管用，需要更多論證和分析。

西方國家民眾的生活習慣，跟港人很不一樣。受制於家居環境，港人一般不會一口氣購買大量糧食或日用品囤放家中，經常要出入街市和超市。本港很多商場均屬民生型商場，縮短營業時間，反而可能令人流更集中在某些時段出入購物，增加病毒傳播風險。理論上，限制商場人數，額滿即止，也是一個控制人流的方法，惟現實執行是否可行，乃是一大疑問。限制跨家庭私人聚會，理論上可減少傳播風險，問題同樣是如何落實及執法，倘若徒具形式，反而有損抗疫措施公信力，市民容易產生「陽奉陰違也無妨」的心態。

政府未有清零手段

不利市民抗疫意志

政府提出以「清零」為抗疫目標，迄今未見有何手段，也沒有任何較為具體的路線圖。疫苗脫困，曾是不少人的期望，可是現實發展卻未似預期。日前政府表示，新冠疫苗接種計劃，可在農曆新年過後展開，然而原本有望最先供貨的北京科興滅活疫苗，在巴西、印尼和土耳其三地所得出的有效率不一，未知會否影響本港接種計劃的推展。在澳洲，也有專家質疑英國牛津新冠疫苗有效率不夠高，不支持在當地大規模接種。

去年10月，國際權威醫學期刊《刺血針》曾發表一篇論文，探討如何定義新冠疫苗有效率。論文提到，判定一款新冠疫苗是否有用，可不是一個直截了當的簡單問題，疫苗能否防止感染傳播，跟防止發病是截然不同概念，現階段最重要是看疫苗能否防止出現重病及死亡。比起美德兩款核酸疫苗有效率皆超過九成，牛津疫苗平均有效率為七成，科興疫苗有效率在巴西為五成（在印尼和土耳其則分別為六成半及九成），數字不夠亮麗，但至少滿足到世衛的要求，何况論防止重病及死亡的有效率，兩者同樣有九成以上，對全球抗疫一定有幫助。當下公眾最需要認清的事實，是現在各款新冠疫苗公布的有效率，實際只是針對防止發病，沒有一款已知可以防止感染傳播，香港若要盡快走出疫情迴圈、經濟民生盡快復常，可見將來仍是做好內部防控、外防輸入，指望疫苗很快結束疫情是一廂情願。政府如果決心「清零」，就應該盡快訂出一個路線圖，市民看到希望，相信也會有更大動力克己忍耐，配合當局的收緊控疫措施。

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