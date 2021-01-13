社評：社交媒體亂象交纏 認清寡頭權力真貌

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fb涉濫用市場優勢

即時通訊軟件WhatsApp近日更新使用條款，用家如欲2月8日後繼續使用程式，必須同意將電話號碼、定位紀錄等資料，分享予母公司fb。雖然fb強調，有關要求只針對零售消費商務，與此有關的資料才會與fb共享，然而用戶確有理由關注，一旦同意共享，個人私隱資料會在什麼消費場景下被交予fb。WhatsApp與fb全球用戶數以十億計，香港用戶眾多，個人資料私隱專員呼籲用戶留意有關改變，同時促請WhatsApp向用戶解釋清楚如何使用資料，以及讓用戶有更多時間考慮，說明了事態的敏感和重要性。

2004年fb誕生，10多年間極速擴張，變成一個全球化網絡平台，人際交往、信息傳播、商業活動以至政治動員等包羅萬有。就像Google一樣，fb不斷透過併購，擴大其王國，WhatsApp、Instagram相繼納入旗下，近年更致力以三大應用程式構建跨平台生態圈，比起其他社媒競爭對手，擁有壓倒優勢，在很多地方更是一強獨大。

fb標榜向用戶提供永久免費帳戶，惟同時一直蒐集用戶數據資訊，透過複雜的演算法，大賣度身訂做的「定向廣告」，獲取巨利。簡言之，用戶個人資料和大數據，就是公司財路。fb與Instagram的廣告系統早已共通，王國內部三大應用程式共享用戶數據的問題，外界雖然關注，卻又一無所知。今次fb做法，正面看是「提高透明度」，惟換個角度，fb確有挾市場優勢「霸王硬上弓」之嫌，突顯了網絡時代個人資訊容易集中在寡頭巨擘之手，有必要遏阻濫用，打擊反競爭行為。

WhatsApp風波驟起，多地都有人呼籲「轉會」，改用其他通訊軟件，諸如Signal、Telegram等，向fb說不；在土耳其，當局更就fb做法展開調查，了解是否有違反競爭法。科網界反競爭反壟斷紛爭屢見不鮮，由20多年前的微軟，到近年的fb、Google等莫不如此。平情而論，fb的問題，也不是今天才知道，今次風波鬧得格外激烈、「轉會」之聲響亮，除了因為牽涉私隱資訊，似乎也滲入了政治因素。

社交媒體生態，近10年變得愈來愈政治化，有人以之宣揚政治理念、從事政治動員，甚至散播文宣謊言。社媒漸漸成為政治武器，由誰操控或主導，變成了敏感問題。土耳其總統和國防部趁機帶頭轉用國產通訊軟件，鼓勵公眾捨棄來自美國的fb，當然不是巧合；在美國，近期很多人轉用新興社交媒體MeWe等，跟政治似乎亦有莫大關係。國會山之亂後，總統特朗普因為散播舞弊謊言煽動暴力，被fb和Twitter等社媒封殺，右翼人士鍾情的社媒平台Parler，其應用程式亦遭蘋果和Google下架。特朗普支持者大表不滿，紛紛「轉場」到MeWe等新興社交平台，延續他們的「文宣大業」。在香港，近期也多了人轉用MeWe。

封特朗普帳戶起波瀾

社交媒體權力惹議論

社會撕裂下，社媒成為政治文宣平台；社媒按演算法向用戶提供資訊，則反過來加劇了撕裂和圍爐取暖現象。近年Twitter和fb等開始在一些帖文附上「內容存在爭議」標籤，美國右翼認為總是針對他們，質疑fb等是自由派「打手」。社媒虛假資訊仇恨言論氾濫，蠶食開放社會的根基，有必要正視處理，問題是西方的意識形態，對政府規管有極大戒心，擔心損害言論自由，把關的責任落在社媒巨擘身上，可是由社媒審查內容，權力何來卻又顯得名不正言不順，一旦下重手，必起爭議。

fb封殺特朗普帳戶，雖說是為了美國國安，然而必然有人會問，fb對於其他國家的政治煽動言論，又應該持什麼態度；近年歐盟銳意向fb等美國寡頭科企開刀，fb封殺特朗普，歐盟政要批評有違言論自由，未知有否其他盤算，惟事件確反映社媒巨擘權力高度膨脹，倘若濫用權力，確可成為一頭可怕巨獸。科網發展日新月異，今天的寡頭霸主，10年後可以一蹶不振面臨淘汰，不過歷史經驗亦證明，科網發展常見寡頭壟斷傾向。最近MeWe以「零廣告」、「沒有演算法」作招徠，迎合了部分人不滿「科網霸權」的情緒，然而如何建立一個可持續的商業模式，仍得走着瞧，今天叫人眼前一亮的新貴，為了追求盈利，日後難保不會異化為另一寡頭惡霸。若要遏止社媒亂象和寡頭問題，政府適度合理的規管，似是無可避免。

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