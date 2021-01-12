社評：美投資禁令損人害己 金融脫鈎不惜「攬炒」

朝令夕改紐交所無奈

中資除牌美股東損手

特朗普應對疫情不力，企圖諉過於華，最終仍未能扭轉大選敗局。特朗普對華敵意不斷升級，右翼鷹派眼見特朗普在任日子所餘無幾，亦希望把握時間，盡量利用手上權力，推出更多冒進兼危險的措施打擊中國，設法製造既成事實，留給繼任的拜登，日前美國國務卿蓬佩奧宣布解除所有美台交往限制，正是其一；大選後特朗普發出行政命令，禁止投資所謂「與中國軍方有關聯的企業」，則是另一例子。

白宮這一投資禁令，有很大的任意性，何謂「與中國軍方有關聯」，基本上就是美國政府說了算，紐交所就中國三大電訊公司在美國除牌一事，過去兩周再三反覆，一大原因便是因為相關行政命令不清不楚，存在灰色地帶，紐交所一度認為中國移動、中國聯通和中國電信可以不受影響，上周初撤回除牌決定。根據美國傳媒說法，白宮對此大為不滿，財長梅努欽親電紐交所高層，強調投資禁令包括這3間中國電訊公司，紐交所唯有朝令夕改，恢復除牌決定。

資本全球化，哪兒有錢賺，資金便會流向哪兒，白宮的投資禁令，逆資本邏輯而為，注定是損人不利己。紐交所的反覆，說明華爾街不認為除牌符合美國投資者利益，若有空隙可鑽，寧願設法迴避。有美國投資管理公司高層形容，中移動是全球其中一間最有實力的電訊公司，對於禁令感到無奈。過去數天，中移動、聯通等的股價大上大落，不少美國投資者被迫趕在禁令生效前低價盡沽手上持股，有機構投資者批評，禁令倉卒實施，最受害是美國的股東。

以往常有人以中國也限制資金進出或市場准入等，為特朗普的保護主義行徑辯護，然而中國不過是發展中國家，美國卻是發達國家、高舉自由經濟旗幟，華府打壓中國企業，不管外表如何包裝，實際也是自拆「自由經濟捍衛者」招牌。對美資來說，總統行政命令再不合理也得跟隨。摩根士丹利資本國際旗下的MSCI全球指數，已將3間涉事中國電訊公司剔除；在香港，美資券商亦要將一批相關衍生工具產品提早下架，由美資道富環球管理的盈富基金，亦宣布不會再加碼投資相關企業。對中國三大電訊巨頭而言，凡此種種當然不會是好消息，惟實質影響也很有限。3巨頭在紐交所上市交易的股票，僅佔公司股票總量2%左右，除牌對公司打擊輕微，長遠影響則要走着瞧。

拜登難改弦易轍

北京新法備應對

特朗普世界觀偏狹，主張排外「淨化」美國，就可令國家「再度強大」，近年美國右翼主張與華脫鈎，邏輯亦近似，將中美競爭簡化為所謂「中國佔便宜」，未有切實檢視美國自身問題。白宮鷹派希望利用僅餘日子，採取更多行動打擊中國，加緊推動金融脫鈎似乎是其中一個方向。國會山之亂後，美國傳媒透露，美國國防部、國務院、財政部曾討論，將禁止投資中國企業的名單擴展至阿里巴巴和騰訊，上周四白宮官員還討論修訂禁令，擴大打擊面。

阿里和騰訊是國際指數的主要成分股，截至去年底，佔MSCI和富時羅素新興市場指數權重都超過一成，倘若華府鷹派不顧後果禁止投資，隨時引發金融動盪，害己害人；美國投資者目前累計持有總值約1萬億美元的中國公司股份，華府強迫美國投資者沽貨，同樣屬於「攬炒」，決策者稍有理智都不會這樣做，問題是現在的特朗普政府，已很難用常理猜度。當然，人們可以期望拜登上台後，白宮至少會恢復理智，不會像特朗普政府般冒進，不惜「攬炒」打擊中國，可是指望拜登對華政策會改弦易轍，亦是不切實際幻想。

拜登入主白宮後，以行政指令廢除上任總統指令，並無太大困難。倘若特朗普卸任前作出一些太胡來的決定，嚴重損害美國利益，相信拜登也會盡快調整，可是當下美國反華情緒高漲，拜登上台也只是標誌華府由歇斯底里抗華，變成較為深思熟慮，現屆政府留下的打擊中國措施，不會突然出現180度大變，至於早前參眾兩院通過的《外國公司問責法案》，更有可能成為拜登政府日後向北京和中資企業施壓的手段。上周六，中國商務部新規出台，旨在打擊外國法律不當禁止或限制中國公民或企業從事正常業務，反映北京已準備了法律工具，隨時應付拜登政府的挑戰。

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