社評：特朗普挺台最後一擊 兩岸局勢今年難緩和

大使到訪政軍對話

象徵意義大於實質

美台之間的政軍對話過去每年一度，已開了10年，只是去年受疫情影響，延至今年舉行。過去都是台灣官員低調赴美開會，今年事先高調張揚，以視像方式對話。據報道，在一小時的對話中，雙方只是針對台海兩岸政軍情勢、對台軍售等議題交換意見，並無重大突破。至於克拉夫特訪台，她的駐聯合國大使身分雖然較敏感，但與之前計劃上月訪台又取消的環保部長相比，層級反而有所降低，純屬為落實國會的《台灣旅行法》的官樣文章。

所以說，這連串舉動很可能是特朗普打出的最後一張「台灣牌」，象徵意義大於實質意義，純為挑釁刺激北京，同時，又避免引起過分震盪，以切香腸方式試探北京底線的意味更濃。

美國試探北京對台底線，是想了解大陸在什麼情况下會武力攻台。《反分裂國家法》寫明的動武條件是，「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失」，這種表述十分模糊，尤其是「和平統一的可能性完全喪失」所指為何，外界很難確定。當初北京制定此條款的目的，就是要把對台動武的主動權牢牢握在自己手中。

因此，北京對特朗普打「台灣牌」的各種舉動，包括今次的最後一擊，雖然都強烈譴責，甚至威脅要美方「付出沉重代價」，但實際上，中方不會過度反應，竭力避免墮入美方陷阱。

不過，台北當局對美國打台灣牌的諸多舉動，卻來者不拒，照單全收，更主動參與配合美國圍堵中國大陸的印太戰略，賭的就是拜登政府將會全盤繼承特朗普「台灣牌」的政治遺產。

正是基於這種判斷，當大陸國台辦主任劉結一強調新一年「兩岸關係和平發展」之際，台灣總統蔡英文在新年談話中，卻強調只要北京「有心化解對立」，在符合「對等尊嚴」原則下，「願意共同促成有意義的對話」。對於兩岸民間交流，她表示要「待疫情受到有效控制時」才「逐步恢復正常有序的交流」。反映其有意推延兩岸民間交往，並給恢復對話附加條件。

兩岸對話蔡附加條件

配合美國台失多於得

的確，經過特朗普4年執政，美國國內對華強硬聲音更大，特朗普簽署的《台灣旅行法》、《台灣保證法》等法案，以及他任內最後兩個月，台北駐美代表處與美國在台協會簽署的為期5年的合作備忘錄，都制約了拜登政府對台政策的調整。特朗普在選舉當日和選後的對台軍售合約，不少亦將在未來4年內執行。

儘管拜登上任，華府在價值觀方面將繼續支持台灣，對台軍售亦將繼續，高官訪台亦或延續，但根據拜登本人多年來在台海問題上的表態、他在奧巴馬時期的表現以及可能啟用的亞太外交團隊看，拜登畢竟是一名資深政客，懂得鬥而不破的道理，其兩岸政策將較特朗普更有可預測性，也更理性、更具戰略性，重回美國傳統兩岸政策的可能性較大，即保持戰略模糊，更多從戰略層面制定和實施兩岸政策。

蓬佩奧上周受訪時稱，在解決同中國的「棘手問題」和解決朝核問題上，美國未取得太多進展。這實際上等於承認，特朗普政府的對華政策失敗。但台北的民進黨當局，仍未意識到4年來盲目追隨美國的惡果。蔡英文4年來配合美國的台灣牌，除了對內可做宣揚的「外交成績」外，台灣並無太多實質收穫，失去的反而更多：曾經被對岸默認的「台海中線」沒有了，解放軍戰機逼近台灣常態化，在某種意義上意味台軍制空權的喪失；在國際上，台灣丟失了更多的邦交國，仍無法回到世衛大會（WHA）；為了美台關係的表面風光，台灣付出了允許進口含瘦肉精的美國豬肉的代價，成為民進黨政府受攻擊的軟肋之一。

美國提升對台關係，更多是為配合特朗普選舉和國內政治的需要，台灣成了美國政壇的棋子，也隨時可以變成棄子。而且，每一次的美台關係的提升，都會招來大陸的軍事壓力，令台灣處境增加一分危險。如果民進黨仍抱着特朗普時代的天書來看待兩岸關係，2021年台海局勢難以緩和，如果拜登如特朗普般持續玩弄「台灣牌」，兩岸終將圖窮匕現。

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