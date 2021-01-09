社評：美國列車平順換軌 特朗普治下有懸念

正當參眾兩院進行總統選舉最後確認程序的時候，一直不肯承認選舉落敗並指摘對手「竊取」選舉的特朗普，預先召集支持者在華盛頓集會作垂死掙扎。他的鐵桿跟班朱利亞尼對支持者高喊「用戰鬥論成敗」後，特朗普發表長篇演說，重複選舉無效的言論，並呼籲在場情緒高漲的支持者操向國會。終於造成美國歷史上最黑暗的一幕。

特朗普置國家利益於不顧的破格行為，不但遭到政敵民主黨人鞭撻，連陣營內的共和黨人也紛紛譴責，內閣成員接踵辭官跳船，恥以為伍。即使特朗普終於承認選舉結果，並承諾交出權力，但朝野對他還是不放心，因為總統權力的確十分大，他手中握有發射核彈的按鈕。正值國際處於動盪，各國領袖目光盯着特朗普，在破壞了本國安寧之後，是否會對國際局勢帶來禍害。伊朗一面提高製造核武器的能力，同時扣押了美國盟友韓國的油船，目的都在測試美國的底線。

特朗普握核彈發射按鈕

國際社會憂離任前濫權

對美國即將離任總統濫用權力的擔憂並非沒有先例，上一次危機在1974年。當時尼克遜總統明知道非法干預選舉的行為不可能逃過法律責任，若不辭職就要面臨國會彈劾及被追究刑責，在苦苦掙扎的一個多月，他幾乎停止處理國務，終日借酒消愁，而且還有很多異常舉動，包括深夜對着前任總統的肖像說話，不停翻聽涉事的錄音帶並喊「我不是放棄者」，還要求給他一支手槍。

當時的白宮幕僚已經肯定尼克遜的心理健康不能勝任總統，更擔心這位三軍統帥手中握有核彈發射按鈕。幕僚除了勸他盡快辭職外，也私底下討論啟動憲法修正案第25條，取消他的權力，並紛紛採取一些緊急措施，總統職務大部分由幕僚長黑格將軍代辦，國防部長下令參謀聯席會議主席，遇到尼克遜下達軍令，可以拒不執行。

最後，尼克遜還是辭職而令這場危機得以化解，副總統福特只有48小時接任總統職務，但由於離任與接任者之間沒有矛盾，所以也不存在權力移交的問題。

今次總統權力移交危機的潛在風險更大，特朗普煽動暴徒衝擊國會山莊的禍害，令美國在國際社會上蒙羞，即使他的軍權可能已經受到有先見之明的幕僚加以限制，但特朗普的行政權力能夠造成的損失，也不能低估。

特朗普已經行使總統特權，特赦了他的親信，甚至傳言他在密謀下令特赦自己，是否得逞只會影響特朗普的個人安危，但一些行政舉措，對美國國家利益的傷害，則難以逆料。美國疫情已經處於失控狀態，好不容易等到疫苗面世，但由於特朗普無心抗疫，在分配疫苗給各州的問題上又加入政治考慮和個人恩怨因素，令到接種疫苗的人數，只及分發疫苗數量的三分之一。醫護人員疲於奔命，醫療機構陷於癱瘓，很多失救或者等不及疫苗的人枉死。

特朗普一直採取各種措施打擊中國，選舉落敗後，動作沒有一刻停息，制裁中國企業的指令接二連三，最近在剔除中國三間電訊企業的上市地位問題上，令到執行機構無所適從，不斷反覆後最終還是得逞。

特朗普揚言鬥爭到底

美國朝野則寢食難安

目前已經有多名內閣成員辭職，特朗普餘下的12天任期對國內或許不會有所作為，但在外交事務上，他還有忠心耿耿的蓬佩奧配合，昨天宣布派遣駐聯合國大使訪問台灣，目的也是挑釁中國。種種行徑，必定會為即將接任的拜登總統製造麻煩。不難令人想到，特朗普長掛在嘴邊的一句話，「他的離任，是一個新的開始」，意思就是美國出現長期尷尬局面的肇端。更令人擔憂的是，他在三天前還在說，要鬥爭到底，從他剛剛發表的「離任宣言」中，還不斷提到選舉不公，特朗普在餘下任期內會如何鬥爭到底，實在令到美國朝野各界難以安寢。

運用憲法第25條修正案褫奪特朗普權力的途徑，在副總統彭斯不願配合下，相信已經止步。眾議院議長佩洛西揚言要繼續啟動彈劾程序，相信在時間上也未必能夠趕及在未來12天完成。但對於給特朗普發出強烈警告的信號，美國很久沒有如此團結一致。

美國總統權力交接有法例規範，當選總統何時行使什麼權力有既定程序，白宮幕僚一定會依法行事，這方面特朗普能夠阻撓的程度有限。而離任總統與接任總統在白宮茶敘進行象徵性交接的儀式肯定不會有，是否還會再出什麼岔子，就只能靠美國人天天念叨的一句話，天佑美國。

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