社評：國會山之亂美國蒙羞 無恥之尤豈止特朗普

特朗普謊言終惹大禍

繼續管治為禍全世界

美國以全球民主燈塔自居，很多人眼中，拒絕承認民主選舉結果、暴力佔領議會等，只會發生在第三世界又或拉丁美洲一些「香蕉共和國」，未料特朗普一手炮製出來的「選舉舞弊」亂局，卻重挫了美國民主金漆招牌。1814年，美英戰爭期間，英軍曾攻入當時尚在興建的美國國會山莊並縱火，全靠一場大雨，國會大樓才未付諸一炬。自此以後200多年，國會山作為美國民主殿堂，從未試過被攻入破壞，這次國會山之亂，對不少美國人來說堪比國殤，多名民主黨議員批評，入侵者根本不是示威者，而是本土恐怖分子。

「如果撒謊，就撒彌天大謊，因為彌天大謊往往具有某種可信的力量。」這句說話，常被視為納粹德國文宣部長戈培爾遺臭萬年卻又真實的名言，大話說一百遍有時也會被一些人當成真話，在只問立場不問真相的氛圍下尤其如此，特朗普顯然深諳此道。特朗普以民粹謊言治國，根據美國傳媒查證統計，他在任內說過的謊言，已知至少超過2萬次。早在大選投票前，他已揚言「選舉不公」，預告不會接受選舉落敗；大選結束後，特朗普更不斷撒播謊言，無憑無據卻稱「選舉舞弊」，煽動支持者情緒，發生亂事只是遲早問題。

1月6日是參眾兩院清點各州選舉人票結果，正式確認拜登當選之日，國會山外的示威，乃是由特朗普陣營號召，儘管亂事發生後，特朗普呼籲和平守法，可是他仍堅稱「勝利被竊」，還要求主持兩院聯席會議的副總統彭斯，拒絕接納選舉人票結果。民主黨前總統奧巴馬直指特朗普煽動國會山之亂，前總統小布殊也不點名抨擊大選後一些政客不負責任，煽風點火。多名白宮官員即時請辭，反映特朗普眾叛親離；他的精神狀態，以及對事實的基本認知，是否仍適合當總統，也是一大疑問，即使任期只餘十多天，讓他繼續留在白宮指點江山，只會危害美國以至全世界。

由通俄門到通烏門，特朗普一再涉嫌濫權，卻恃着右翼支持者眾、共和黨人不得不「護駕」，避過彈劾下台命運，然而國會山之亂，已超出美國社會能夠容忍的底線，要求即時彈劾特朗普下台的聲音四起。民主黨現已控制參眾兩院，特朗普犯眾怒，即使承諾和平移交權力「補鑊」，仍可能面對各方「逼宮」壓力，倘若未能及時特赦自己，下台後還可能被控教唆暴動甚至濫權叛國。

政客轉軚難掩劣績

「民主鬥士」欺世盜名

特朗普的右翼民粹操作，不斷煽動仇恨對立，加深社會撕裂，今次亂事的種子，早在數年前已埋下。國會山之亂令美國蒙羞，總統特朗普遺臭萬年，然而要為亂事負責的，可不止於他一人；一眾趨炎附勢、大肆宣揚其謊言的右翼政客及嘍囉，同樣有很大責任。特朗普上台4年，一些右翼媒體和政治勢力，為了達到自己的政治目的，不斷給他幫腔造勢，附和其謊言，參與民粹洗腦；一些共和黨政客眼見特朗普支持者眾，為了累積個人政治資本，自甘受他驅策，就算特朗普指鹿為馬，也唯唯諾諾，奉迎討好。

大選結束以來，共和黨一眾政要，只有羅姆尼等少數人，敢於向特朗普舞弊謊言說不；參院多數黨領袖麥康奈爾等則嘗試走鋼線，僅說支持票票要計足、選舉爭議以法律途徑處理等，避免直接為謊言背書。然而亦有一些政客大力附和特朗普的大話，早前共和黨眾議員戈默特入稟控告彭斯，要他拒絕確認一些州份的選舉人票，無視法理，叫人嘩然；近年一些港人熟悉的名字，諸如共和黨參議員克魯茲、魯比奧和科頓等，言行亦惹人非議。

克魯茲與另一共和黨參議員賀利，在兩院聯席會議前，高調表態反對確認部分選舉人票；科頓作為特朗普盟友，也多番在未提證據下，就「選舉舞弊」表達關注。魯比奧立場相對曖昧，態度一再調整，惟他在大選後不久，揚言「七成共和黨人不信大選公正，有必要關注」，亦屬鐵一般的事實。亂事後，多名力挺特朗普的共和黨議員，都開腔譴責暴力，急急華麗轉身，希望劃清界線，然而很多人都記得他們之前的一言一行，有輿論便要求克魯茲和賀利辭職，為選舉舞弊謊言和亂事承擔責任。所謂「大選舞弊」爭議，已成為美國政壇一塊照妖鏡，哪些人有風骨，哪些人不過是欺世盜名、看風駛舵的「自由民主鬥士」，有目共睹。

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