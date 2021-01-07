社評：開放社會需要反對派 朝野實事求是求出路

政治鬥爭起落跌宕

民情民心未見大變

當局解釋拘捕行動，指被捕者企圖通過所謂「35+」及「攬炒十步」計劃，先取得35席或以上的立法會過半數議席，再不惜一切癱瘓政府，包括否決財政預算案逼特首下台，令當局不能履行職能，雖然國安法沒有追溯權，然而「35+」攬炒計劃由去年3月開始，一路延續至《港區國安法》生效之後，7月中舉行的初選，正是計劃重要一環。今次拘捕，是去年《港區國安法》生效以來，規模最大、打擊面最廣的一次行動，除了數名初選組織者及策劃者，還包括大多數有份競逐初選的人。

當局強調，今次執法主要針對「有策略及有系統」想癱瘓特區政府的人，警方不會對投票者展開刑事調查，然而無可否認，事件是一次很大的政治震盪，對反對派更是沉重打擊，民主派和本土派大批「現役」要員成為拘捕對象，今年立法會選舉若能順利舉行，他們能否參選也是未知之數。事件會否加劇本港移民潮，西方會否有更多制裁措施，後續發展有待觀察，不過權力當局行得這一步，相信亦早已考慮過有關問題。

前年反修例風暴爆發，標誌本港政治鬥爭白熱化，反對派與中央硬撼，政治形勢在過去一年半間，經歷了巨大轉折，前年11月區議會選舉，反對派大勝，得票直逼170萬，各方為之震動，特區政府進退失據，然而《港區國安法》落實，局勢亦出現大逆轉。去年初，有人提出從「制度內部顛覆」，透過癱瘓政府爭取五大訴求，認為北京在面對國際制裁、街頭抗爭升溫、移民撤資等壓力，將會妥協，未料現實是中央以維護國家安全為先，即使西方搞制裁、有人要移民、有資金撤走，亦在所不惜。

儘管被捕不等於一定判囚，惟不管日後法庭如何處理今次案件，香港政治生態必起變化，各方都要實事求是，思考出路。反對派方面，若不調整之前兩年的激進鬥爭路線，很難在體制內再有活動空間；當局以前所未有力度，將暴力和「攬炒」計劃壓下來，從權力政治而言無疑是成功的，不過人心問題和深層政治矛盾，仍然有待解決。經過超過一年半的政治折騰和疫情衝擊，人心確實很累，渴望經濟民生早日復常，然而政治方面，社會撕裂對立依舊，街頭暴力不再，不代表當下民情人心，跟前年區議會選舉時有很大轉變，即使反對派因為提倡「政治攬炒」，結果觸犯國安法「攬炒」，權力當局也得思考，如何與近200萬支持反對派的市民重建關係。

恪守一國兩制分際

各方均要實事求是

世界迎來百年不遇變局，中國以自成一格的模式急速冒起，西方主導世界百多年，從未遇過綜合力量如此強大的競爭者，浮沉之數，唯有時間可以解答，無人有看穿未來的水晶球。香港站在這樣的歷史十字路口，不同人對於應朝哪個方向走，看法南轅北轍，各方都認定對方走錯路，誰也說服不了誰。當然，權力當局可以使出大力，將不信的另一方強行拉過來，朝某一方向走，然而就算歷史發展證明，現在選擇走的路是對的，倘若過程中不照顧被拉一方的感受、不嘗試緩和矛盾對立，路上一定充斥不快、敵意和拉扯。

1980年代初香港前途問題，港人也曾站在歷史十字路口，內地與香港的差異，令不少人對未來有很多憂慮，擔心生活方式有變，渴望維持現狀，鄧小平提出一國兩制、五十年不變，以實事求是方式，回應了港人關切，令香港回歸水到渠成。時至今天，處理香港問題，依然需要實事求是。回看過去一年半香港局勢發展，所有人都要承認一個政治現實，即一國兩制是最符合香港利益的安排，不理一國、選擇硬撼，兩制也會受衝擊；與此同時，香港作為一個開放社會，也必須有反對聲音，只要反對派接受一國兩制這個框架，就應該有活動空間。解開香港的政治死結，各方都要實事求是，權力愈大者，責任亦愈大。各方恪守一國兩制分際，香港仍有可為。

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