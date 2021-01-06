社評：政治歸政治 法律歸法律

香港法治未死

馬官信有明天

馬道立出任終審法院首席法官十載，這段期間，香港經歷了激烈的政治鬥爭和暴力事件，法治和司法制度受到空前考驗，不同政見人士對法庭處理常有不同意見，對法官及司法機構的批評亦愈來愈多，以法論法的理性討論必須尊重，然而出現得更多的，卻是情緒化的無理攻擊，部分人對法律不求甚解，自以為是，對其他角度一概不予寬容，近年針對法官的人身攻擊顯著增加，絕非偶然。馬道立作為終院首席法官，肩負起守護香港法治的責任，面對前所未有的挑戰和風浪，十載表現評價，難免言人人殊。

昨天的記者會，馬道立談及很多港人關心的課題，諸如司法獨立、港區國安法等，問與答之間，反映了當前香港不少問題。馬官表示仍信香港有法治，因為他知道法官和法院的態度明確，會「根據基本法和司法誓言處理案件」；對於有人質疑「判決偏頗」、「法治已死」，馬官反指人們應該反思為何有此想法，倘若只因不滿裁決便認為「法治已死」，令人難以接受。問及中央曾否施壓影響裁決，馬官強調沒有，即使他知道有人不會相信，但始終希望「大家以客觀事實為依據去評論」。政治掛帥、立場先行、寧信陰謀論，乃是當下香港普遍現象，倘若不符個人定見，即使事實擺在眼前也未必肯信，遑論是別人的說話。馬官信誓旦旦，各方如何體待，恐怕仍是信者恆信、不信者恆不信。

法庭是處理法律而非政治問題的地方，法官只有一個責任，就是按事實和法律理據裁決案件，問題是當下香港社會氛圍，慣性先從政治角度看問題，馬官對「是否為出任國安法指定法官感到自豪」、「接受任命是否等於對國安法有信心」等提問，感到奇怪或認為問題不正確，正是一個具體反映。

近年社會就「三權分立」有不少議論，當中涉及對《基本法》和憲制秩序的理解，無論如何，最重要是香港有司法獨立。司法獨立的核心，在於法官公平公正審理案件，只看理據，不受任何人干涉，尤其不能受政治意見影響，法律面前人人平等；與此同時，每位法官亦有司法誓言，必須擁護基本法及效忠特區。這亦是昨天馬道立臨別贈言，有關司法獨立的大致說法。馬官強調的，是政治歸政治、法律歸法律，只要人人堅持這些原則，香港定可在一國兩制下守住法治。

司法改革非禁忌

變與不變要小心

香港與內地法律制度迥異，一國兩制的存在，正是出於尊重歷史、顧及現實；當然，世上沒有制度永遠一成不變，必須因應現實需要，適時調整，香港回歸後設立終審法院，本身就是一種變，相信不會有人認為這一改變，是對本港法治的「破壞」。香港回歸至今20多年，內外變化都很大，司法改革不應視為禁忌，最重要是分清真議題和假議題，搞清楚改革所為何事、什麼需要改、什麼要堅持，倘若只因打官司贏不了，便想透過改變遊戲規則和制度，務求以後同類官司穩操勝券，那是一定不能接受。

過去一年多，一些法官的判決和庭上言論，在社會引起不少迴響，甚至留下了偏離專業和不夠持平的觀感，然而本港奉行普通法，法官裁決必須公開闡明理據，定罪、判刑是否合理公道，可以客觀討論，司法系統有自我糾偏能力，倘若下級法院思慮不周、裁決出現偏差，亦可透過上訴機制糾正，是否一定要有量刑委員會，值得商榷。當然，司法機構處理有關法官言行舉止和態度的投訴，機制上可以更加透明，以免予人「官官相衛」之感，然而說到「監察法官」，很容易引起干預審訊的疑竇。

香港回歸以來，司法覆核由初期一年百多宗，增至近年約3000多宗，終審法院前法官烈顯倫認為司法制度是時候要改革，理據之一便涉及濫用司法覆核程序的問題；過去一年本港頻頻有棄保潛逃事件，部分國家暫停與香港的引渡協議，增加嚴重控罪者潛逃外國的誘因，前刑事檢控專員江樂士認為，保釋制度被嚴重濫用，應該提高保釋門檻。以法論法不談政治，有關建議值得深入研究，客觀分析利害。烈顯倫認為，近年一些裁決，反映部分法官不能準確掌握憲制秩序，法院持續出現將公共利益屈從於個人權利的主張。這些都是相當複雜的法律理念問題，事關一國與兩制，必須小心處理。馬道立認為，個人權利應以顧及更廣泛公眾利益的角度來考量，與此同時，小眾的權利亦應得到尊重，如何改革司法、尋求更佳平衡，還看下任終院首席法官張舉能如何處理。

■歡迎回應editorial@mingpao.com