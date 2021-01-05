社評：停課安排保留彈性 過年清零須加把勁

面授課堂長停影響大

有限復課亂象要提防

最近本港單日確診病例稍見回落，由之前的近百宗水平，下降至40宗左右，然而這始終是滯後數字，聖誕新年期間感染情况尚待反映，考慮到節日假期市面出現大量人流，家庭親朋聚會又多，不排除未來數天確診數字又再顯著反彈；瑪嘉烈醫院病房爆疫多人中招，專家認為是病人將社區感染帶入醫院，突顯社區隱形傳播鏈仍然活躍，引起大型群組感染的風險不能低估。本港疫情仍然如履薄冰，現行多項社交距離措施有必要維持。

聖誕新年過去，家長最關心的是學生何時回復面授課程。上月21日，教育局因應疫情，要求中小學暫停面授課堂至本月10日，昨天政府宣布，有關安排將延續至農曆新年期間，惟同時亦為校方酌情安排小量學生回校上課，留下了較多空間。根據原先規定，中六生可以回校，小六生亦可返學考試，現在校方可以將相關安排延伸至其他班別的學生。中學方面，只要每半天回校學生人數不多於六分之一，校方可自行安排部分學生返學半天或考試；小學方面，校方亦可酌情讓個別班別上午回校授課半天。簡言之，中小學原則上雖是暫停面授課堂，實際上卻是按校本原則，有限度讓小量學生回校上課或考試。

疫下世界各地都有很多學生無法如常回校上課，聯合國對此深以為憂。過去一年，本港中小學長時間處於停課或只有網上授課的狀態，對學童課業以至身心健康都有顯著影響。香港是富裕社會，上網率比發展中地區高很多，惟不代表網上授課可以代替面授課堂。很多貧困家庭子弟缺乏優良上網設備，網絡速度或信號問題，經常導致網課中斷；不少教師亦發現，學生上網課的專心程度，明顯較返學面授為差，離開鏡頭「行出行入」做其他事相當普遍，有學生甚至欺騙老師，把個人照片放在鏡頭前，佯裝上課。初小學生長期留家，無法過「稍為正常」的校園生活，不利身心發展；小五生今年要考呈分試，中三生即將要選科，無法如常上學，對他們影響尤大。

雖然科學證據顯示，學童並非疫下高危一群，不過學校始終是大量師生聚集上課的地方，一旦出現疫情，容易迅速擴散，何况中小學全面復課，將在社區製造大量人流，鑑於本港社區目前仍有很多傳播鏈，基於控疫需要，現在沒有全面復課的條件，然而與其他受疫情影響的社會經濟活動相比，早日多讓學生回校上課，應列為優先考慮。疫情初現回落勢頭，容許中小學酌情讓小量學生回校上課，屬於折衷做法，不會是零風險，當局必須密切留意疫情變化，隨時調整，同時亦要跟進各校具體執行和操作，畢竟過去未嘗如此有限度復課，校本處理意味各校做法不一，人人摸着石頭過河，容易出現亂象，對家長、教師和學生造成困擾。當局必須與不同持份者保持溝通，了解最新情况。

港人北上過年兼避疫

政府應提清零時間表

第四波疫情回落緩慢，市民懷疑當局抗疫能力，鄰近地區憂慮從香港輸入疫情。深圳今天起對香港收緊入境要求，港人北上變相要接受21天社區管理隔離。過去數天，深圳灣口岸大排長龍，逾萬港人趕在措施落實前北上，有人為了回鄉準備過年，亦有人覺得內地疫情穩定，還是早日離港「避疫」為妙。最近港府一再強調清零，迄今仍未見有具體作戰策略，又或強而有力的統籌指揮，防疫工作甩漏頻頻，甚至鬧出疫廈強制檢測張冠李戴的失誤；外防輸入方面，行政長官表示已做到「滴水不漏」，是耶非耶，還得走着瞧。疫情折騰香港已近一年，政府必須拿出決心並付諸行動，讓市民真的看到清零希望。

現在距離農曆新年只餘5周，要在過年前做到疫情清零，即連續14天本地零感染，一點也不容易，然而當局既然決心以清零為目標，就應該定下一個較為進取的時間表，迎難而上，就算最終未能做到，倘若過年前能夠連續數天本地零感染，市民至少可以期盼，牛年來臨可以迎來新氣象，即使社交距離限制仍然無法在農曆新年期間顯著放寬，多忍耐一會後仍可看到光明。當局應設法改善抗疫統籌和執行，以及引入更多控疫手段。最近多位專家提倡參考內地經驗，適時擴大病毒檢測和追蹤範圍，追蹤多一重的密切接觸者做化驗，有關做法值得當局認真考慮。

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