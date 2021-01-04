社評：特朗普逼黨人「表忠」 投機政客阿諛奉承

國會確認拜登當選

特朗普仍想鑽空子

美國總統就職典禮將於1月20日舉行，在此之前，尚有一些確認當選人的例行程序要完成。上月中，各州選舉人已根據當地點票結果，給兩位候選人投下選舉人票；及至本周三（1月6日），美國參眾兩院聯席會議將清點所有選舉人票，並由主持會議的副總統彭斯正式宣布當選者。拜登上台已無懸念，然而過去個多月，特朗普陣營仍想在例行程序鑽空子，「出術」顛覆民主選舉結果。

特朗普陣營捕風捉影，揚言「選舉舞弊」，聯邦最高法院拒絕受理相關訴訟；本周美國兩院聯席會議，乃是確認拜登當選的最後例行程序，特朗普陣營除了準備當天示威施壓，也要求共和黨國會議員反對認證選舉人票。得州共和黨眾議員戈默特等甚至向彭斯興訴，要他拒絕確認部分州的選舉人票，惟聯邦法官已應彭斯一方要求，駁回這宗邏輯錯亂、荒謬絕倫的訴訟。

彭斯是這宗訴訟的唯一被告人，諷刺的是，原告所要求的，卻是擴大被告權力、酌情決定部分選票是否有效，代表彭斯的司法部律師形容，這是「活生生的法律悖論」，聯邦法官亦認為原告要求，沒有任何法律理據。這宗訴訟鬧劇反映了兩點，一是特朗普陣營不擇手段不講道理，二是彭斯作為特朗普副手，不想留下歷史惡名，成為顛覆民主選舉結果的罪人。

特朗普的右翼民粹操作，令他廣獲保守白人支持。特朗普自恃吸票能力，雖然下台在即，仍想維持政治影響力，在共和黨「挾民粹令諸侯」，退可避免因為任內濫權被清算、進可問鼎2024年大選，又或將政治資本化為個人財源，透過收費演說等大撈一票。大選落敗後，特朗普很多不合情理的舉措，實際都是考驗共和黨政要忠誠，企圖延續對該黨的控制，要求黨人公開附和「選舉舞弊」，不過是其中之一。

最近華府政治合縱連橫愈發錯亂，有時也說不清誰跟誰是同道。以《國防授權法》為例，這項數十年來例必過關的法案，早前獲參眾兩院跨黨派大比數通過，未料特朗普卻搬出一堆似是而非的「理由」，行使否決權，最終要由共和黨控制的參議院，以壓倒多數推翻總統的決定，確保這項關乎國家安全的法案生效。另外，民主共和兩黨角力多月，參眾兩院早前終通過超過2萬億美元的疫情紓困及開支法案，確保聯邦政府不會停擺、疫下救濟不會突然斷絕。特朗普對法案原無異議，未料突然「扭計」，一度威脅拒絕簽署；之後他又與民主黨站在同一陣線，要求向每名合資格國民派錢2000美元，跟反對大增派錢開支的共和黨高層對着幹。

民粹政客西瓜靠大邊

百年老店風骨遭腐蝕

對於特朗普的「選舉舞弊」指控，彭斯跟參議院多數黨領袖麥康奈爾等共和黨內有名望之人，大抵都是虛與委蛇，強調選舉要公平，卻沒有明確附和舞弊之說，特朗普早已投訴他們未有落力為他翻盤，可是近期他的一些「表忠測試」，已到了有權任性、罔顧國家利益、強迫共和黨向他屈膝的地步，有人拒絕配合亦屬必然。麥康奈爾提出將派錢2000美元倡議，與特朗普要求調查「選舉舞弊」等綑綁起來「一併表決」，其實是陽奉陰違，表面看似順應特朗普，實際令參議院不可能通過相關要求。

不過對於共和黨一些有政治野心的人，特朗普要求表忠，無疑是他們謀取私利的機會。特朗普現時在右翼圈子仍能呼風喚雨，很多人支持他下屆再選，然而政治一天都嫌長，何况是4年。部分共和黨人對特朗普阿諛奉承，為的是討好右翼選民，擴大個人政治本錢，4年後若能取而代之固然最好，若能攀上更高權位亦不錯。被指有意問鼎下屆大選的共和黨參議員賀利，表示將於周三國會會議「聲援特朗普」，便遭黨內同儕抨擊玩火。

民主制度下，政黨謀發展，需要爭取政治權力，也要懂得妥協這門政治藝術，隨着時勢變化，一些政策立場難免會調整，19世紀林肯時代的美國共和黨，便跟20世紀的共和黨很不一樣，然而一個政黨要自立於天地，必須有基本風骨，不能一味隨波逐流、西瓜靠大邊。當下的共和黨，正被右翼民粹主義的糖衣毒藥蠶食，機會主義者當道，各懷鬼胎，這間百年老店如何前行，將對美國民主政治生態有重大影響。

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