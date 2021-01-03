社評：中歐投資協定 北京一石多鳥

雙方貿易多投資少

中方首作勞權承諾

中國與歐盟是全球兩大經濟體，2019年雙邊貿易總額7051億美元。中國是歐盟第一大貿易伙伴，歐盟則是中國第二大貿易伙伴，僅次於東盟。但雙方互相投資相對較少，2018年，中國對外直接投資1430億美元，其中投向歐盟的僅有81億美元，佔比5.6%；同期歐盟對外直接投資3498億美元，投向中國的僅有104億美元，佔比2.9%，2019年這一數字僅73.1億美元，下跌近三成。

根據中歐CAI的談判結果，歐洲公司將獲准在中國開展電動汽車、電訊雲服務、航空和海上運輸等相關業務，並在部分金融服務、私人醫院、廣告業務、房地產和污水處理等領域中，無需再與中方合資。在華擁有大量業務的戴姆勒（Daimler AG）、寶馬、標緻、安聯（Allianz SE）和西門子等公司都將受益。而中資公司則有望在歐洲新能源、環保和數碼等領域受益。同時，中國承諾立法禁止強迫外資轉讓技術，在政府補貼方面更加透明，禁止國企歧視外國投資者。據報道，協定還包括中方對氣候變化和強迫勞動等涉及勞工權利的承諾，對於中國來說這屬於首次。

中國商務部稱，協定涉及領域遠超傳統雙邊投資協定，將惠及全球企業。習近平更表示，協定將增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，他還呼籲中歐在2021年要展現擔當，攜手開拓新局。歐方顯然亦滿意結果，在與習近平視像會面時，馬克龍表示，他願意在未來幾個月與默克爾聯袂訪華。會後他更在社交媒體表示，中歐對話近年得到加強，變得更加平衡，將繼續下去。

中歐CAI的政治意義顯著，在雙方結束談判前，美國候任總統拜登提名的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）曾在社交媒體表示，美新政府「歡迎盡早與我們的歐洲伙伴磋商，討論我們對中國經濟行為的共同擔憂」，被視為向歐盟施壓阻止。最後關頭，據報是默克爾與習近平雙雙出手，拍板決斷，才令談判如期在2020年內結束。

其實，正是特朗普的「美國優先」政策，促成了中歐CAI的達成。在中美達成首階段貿易協議之後，中歐CAI的談判進度才開始加速，原因很簡單，既然美國可以藉首階段貿易協定搶佔中國市場，歐盟亦可從自身利益出發，與中方簽署投資協定。有歐盟官員認為，中歐CAI終於令歐盟在中國市場與美國平起平坐。

特朗普政策分化美歐

華藉機倒逼內部改革

在發起對華貿易戰的同時，美國也與歐盟就「不公平補貼」與「歧視性關稅」展開貿易拉鋸戰。去年8月，特朗普宣布維持針對歐盟輸美產品的懲罰性關稅，意味近一年來歐美的談判徹底失敗。就在中歐宣布CAI談判結束當日，美方宣布對法、德飛機零件和葡萄酒等歐盟產品提高關稅。這一切，都令跨大西洋伙伴的經貿關係很難回到從前。

對北京來說，中歐達成CAI，令美歐至少短期內較難在經貿領域聯手合圍中國。其實，中歐CAI對中國的意義，遠不止分化美歐那麼簡單。與去年11月15日與東盟及日韓澳紐等國簽署的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）一樣，中歐CAI也是中國擴大開放的舉措。CAI雖不涉及關稅增減，但與RCEP投資部分相似，都是以「負面清單」處理跨境投資。中國已將限制外資的實體列表從2019年的131個領域，縮小到現在的123個。在中歐CAI中，中方在市場准入、公平競爭環境和可持續發展三方面作出了實質承諾，需要給予外資國民待遇、引入投資者與國家間爭端解決機制、提高對知識產權的保護力度，這些都將倒逼中國內部的體制改革。

由於歐方堅持先簽投資協定，再談自貿協議，若中歐CAI在年內生效，運行良好，中歐便可展開自貿談判。與歐盟經濟深度交融，不僅可以提前消除中國加入CPTPP的機制障礙，從而化解美國佈下的「經濟孤島化陷阱」，更會令世界格局發生變化，有人將中歐CAI形容為中國的第二次「入世」（加入世貿組織）前奏，似乎並不為過。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com