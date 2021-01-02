社評：「水缸事件」的包庇文化令人擔憂

古蹟辦與水務署官官相護

對簡單事實問題支支吾吾

深水埗主教山配水庫早在1970年代停用，到2017年水務署決定拆卸，手續上要諮詢古蹟辦，被問及有關建築物的屬性時，水務署給古蹟辦的回覆是水缸，古蹟辦沒有派員實地視察而決定水缸並非保育範圍。直到工程隊動工拆卸時，被市民和區議員發現，原來是具有百年歷史的羅馬式石柱結構，以肉身阻擋挖土機，這個有保育價值的古建築才倖免於難。

「水缸事件」成為熱議後，文物保育專員蔣志豪才急急忙忙與水務署工程師到現場視察，兩個部門均承認是「溝通不足」、敏感度不足而導致掛萬漏一。但面對記者提問水務署是否有呈交配水庫圖則，古蹟辦有沒有看過圖則，兩個部門的官員都支吾以對。究竟是水務署沒有交圖則，還是古蹟辦根本就沒有意識到需要看圖則呢？其實，只要一個稍微用心的官員瞄一眼圖則，就知道需要提高敏感度。圖則很難找嗎？一名碩士研究生就可以從水務署取得圖則副本，如果古蹟辦官員主動去找，還能找不到？

政府部門溝通不足和敏感度不足都是低級錯誤，或許不值得小題大做，但官員在向公眾交代問題時的態度，則不能等閒視之。蔣志豪對傳媒初而輕描淡寫表示「想講一聲唔好意思」，其後再才補上一句「對唔住」。對文物保育專員的確毋須以「打落水狗」般揪住不放，問題是他上級的態度。發展局長黃偉綸對此事的表態是，政府內部有值得改善的空間，這句放諸於古今中外皆準的話，是否被理解為要「放生」下屬，還有待觀察，但他話鋒一轉，說明白區內有保育訴求的聲音，政府也覺得這個項目值得保育。黃偉綸這個做法，實則是轉移視線，將之變成保育事件，而絕口不提官員失當。這個態度，還得到特首林鄭月娥的支持。

深水埗配水庫的建築結構與風格，香港還有其他四個類似的水庫，記者連日來一直向水務署查詢這四個配水庫的下落，仍然不得要領，若然還有隱情，「水缸事件」還會發酵。而在這個時候，林鄭月娥日前還表示請市民放心，一定會保育好讓市民享用。不知道她說「與發展局長黃偉綸的看法一致」，是否包括不追究下屬的過錯。

特區政府在保育問題上看到市民有訴求而不等既定程序，經古諮會三月開會決定才保留深水埗蓄水庫，的確是從善如流，也是政府應有之義。然而，如果一眾高官齊齊強調回應民意去保育，卻對下屬犯錯的事情一筆帶過，從而轉移視線，這就值得憂慮了。

香港面對前所未有難關

希望公務員能認真處事

「水缸事件」不僅僅是部門溝通不足或者敏感度不足的問題，水務署官員每年都對管轄範圍的設施巡視，一定有人知道深水埗的蓄水庫內有乾坤，在規劃工程時循例諮詢古蹟辦，也是因為意識到這個建於1905年的水缸不簡單，如果說工程師缺乏人文關懷和歷史知識，而沒有在提請諮詢的時候加上強烈的保育意見，是否情有可原還值得議論，但專責保育的古蹟辦，只問是否水缸而不看圖則，不實地視察，就妄斷無需保育，肯定是失職失責。水務署和古蹟辦都需要為此負上責任，但對於簡單的是否提交圖則和有沒有看過圖則的問題，都顧左右而言他，分明就是「互相包庇」。

古蹟辦的上級發展局長，以至特區政府的最高長官，對於下屬明顯失職，毫無表示，肯定是難辭其咎。連普通老百姓都能看穿兩個部門以溝通不足作為掩飾，難道做了幾十年AO的問責官員也視而不見？如果官官相護的文化不僅在部門之間氾濫，還貫穿於整個特區政府，難道還不值得憂慮嗎？

不少官員被批評為處事不認真，或許跟過去「打好這份工」的傳統有關。在太平盛世的日子，官員「hea住做」，大家也就得過且過，現在無論是疫情當前，還是經濟復蘇難以企及，市民都希望政府認認真真「當一場仗來打」，而「水缸事件」所反映出的官場文化，實在令人倍感擔憂，究竟公務員是否一支強而有力的隊伍，能否振奮精神，可以帶領香港渡過這場前所未有的難關。

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