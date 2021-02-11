2021年明報元旦獻辭：新年幾個關鍵詞 全球仍陷不確定 ／世界華文媒體董事局主席、拿督斯里張翼卿醫生

舉世而言，我認為今年有幾個關鍵詞。

健康平安

首先是「健康平安」。到4日之前（2020年12月28日），全球COVID-19確診已經逾8100萬宗，超過176萬人被奪去生命。全人類暴露在病毒之下，絕大多數人人人自危，人們對於一己健康，空前關注，並牽掛着家人親友，期望他們健康平安。

疫苗問世，被認為是帶領人類走出黑暗的救星。不過，即使疫苗效用無礙，但是基於產能、資本運作和政治干擾等因素，全球最大多數人得以接種，還須一段時間，歷時甚或數年之久，即是說一段時間內，人類仍須與病毒共存。事實上，新冠病毒肺炎疫苗研發，9個月已有成果，速度可謂空前，大家不應該懷疑專家和現代科技，但是對「速成疫苗」的一些懸念，應該可以理解。另外，疫苗效用可以持續多久，也是未知之數。

疫苗存在可能變數和不確定情况，說明一段時間內，人類徹底擺脫新冠病毒，只是主觀願望，每一個人首要關注的仍然會是「健康平安」。

經濟復蘇

其次是「經濟復蘇」。各國應對新冠疫情，實施不同程度封城甚至封國，國際間流動陷於半停頓，衝擊各行百業，經濟大幅衰退，一些國家地區被迫在「病死」與「餓死」之間抉擇，防疫措施在開放與緊縮之間反覆，致使疫情未能充分控制，經濟恢復也趑趄不前。隨着疫苗介入，疫情有望逐步受控，各國經濟復蘇，國際之間流動互通復常，全球經濟重拾發展，人們毋須再為工作朝不保夕、生活無保障而忐忑不安。

國際和諧

第三是「國際和諧」。美國總統特朗普以「美國優先」、「美國第一」施政，退群毁約，發起貿易戰，不單針對中國，連各個盟國也成為目標，國際經貿關係陷於角力狀態，齟齬不斷，地緣政治升溫，國際社會豈止不和諧，相互抵制之下，不少國家與美國陷於惡性循環，許多人都擔心，設若特朗普不按牌理繼續操作下去，全球生態惡化，不知道將伊于胡底。

去年，特朗普未能勝選連任，人們期望本月20日拜登就任美國總統之後，會撥亂反正，重新塑造國際社會新秩序。不過，特朗普在任4年，種種作為，拜登能否悉數匡正，重建國際社會相對和諧局面，尚待觀察。因為特朗普留下的美國疫情爛攤子，就夠拜登傷腦筋了，他的政府如何施為，尚待觀察。

世界太平

第四是「世界太平」。美國以超強軍事力量統御世界，並非始於特朗普年代；美國以軍力圍堵中國，壓制中國崛起，也不是特朗普開創為之，而是美國朝野共識，只是4年所見，特朗普針對中國，使用軍力威嚇更肆無忌憚而已。特別是美國新冠疫情，特朗普政府認為中國須負責，從經貿、外交、科技、金融，以至人文學術交流等各個領域，都成為對中國的攻擊點。軍事方面，特朗普政府加強船艦、軍機在中國沿海活動，顯露的敵意乃1949年以來僅見。

台灣事務關乎中國核心利益，特朗普政府為壓制中國，大打「台灣牌」，接連打破了不少「禁忌」，例如4年任內，對台售賣武器超過10次，與台灣軍事聯繫，甚至美軍在台訓練台軍，也予以曝光；政府官員公開訪問台灣，與台灣當局官方接觸等，在在都是挑釁中國。綜觀中國應對，盡量保持克制，不過，仍然出現中國戰機頻密接近台灣本土，中國艦隊在南海演練，不遠處就是美國艦隊盤桓的局面。中美如此密集和高強度軍事動作，歷來罕見，到現在，人們關注中美在中國附近海域互別苗頭，擔心釀成擦槍走火，從而演變至事態不可收拾。

台海、南海已經被視為中美可能爆發軍事衝突的熱點，拜登民主黨政府執政之後，會否煞住中美關係惡化趨勢，重回良性競爭互動，不僅關乎世界和平大局，也是人類未來發展之所繫。對於中美而言這是考驗，兩國都有責任給出答案。

這4個關鍵詞，與新冠病毒和疫情直接間接、或是不同程度相關。其實，雖云病毒難以捉摸，但是以人類智慧和先進科技，研發出疫苗或藥物壓制新冠病毒，使之在受控制情况下與人類共存，應在預估之內，只是時間延宕長短而已；不過，經濟復蘇、國際和諧、世界太平，並沒有疫苗或藥物可以醫治，只能期望人們為人類福祉而共同努力。

COVID-19對人類社會的衝擊，除了世界大戰以外，想不到還有什麼事態可以比擬，人類正在盡全力治療和復元，展望未來，全球前景充滿不確定性，即使如此，從另一個角度審視，疫情還是帶來一些積極面向。例如COVID-19改變了個人行為，這些日子，人們許多時候透過電子商貿、網購滿足購物需求，廠家與消費者之間，塑造了新的銷售模式；另外，遙距會議和線上工作大行其道，效率未見減低。這類新銷售和工作模式極具成本效益，有理由相信疫後也不會完全消失，結合着大數據、雲計算等新科技更廣泛使用，將會優化商業模式，塑造一個新營運環境。這些轉變，除了減低營運成本，也會創造大量商機，給一般人提供創業機會，特別是善於學習和掌握科技的年輕一代，只要適應轉變，COVID-19其實是給他們開拓了一個新天地。

期望明年今日，新常態、新格局、新秩序已經確立，各方再見江湖。